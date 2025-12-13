В 33 года скончалась популярная блогерша: что произошло

Кратко:
- Что cлучилось с популярной блогершей
- Чем она прославилась
В Таиланде найдена мертвой звезда социальных сетей Мэри Магдалина, страдавшая от пристрастия к пластической хирургии.
Как пишет The Sun, сообщается, что модель, настоящее имя которой Дениз Ивонн Джарвис Гонгора, погибла, упав с балкона девятого этажа высотного отеля всего через несколько часов после прибытия на одну ночь.
По данным Phuket News, 33-летняя интернет-звезда, потратившая более 380 000 фунтов стерлингов (более 21 млн гривен) на пластические операции, упала с башни Патонг.
Полиция Пхукета сообщила, что тело мексиканско-канадской модели было найдено сотрудниками отеля на парковке вскоре после 13:30 по местному времени.
Тело Мэри было перевезено из больницы Патонга в больницу Вачира Пхукета для выяснения точной причины смерти.
Эта шокирующая трагедия произошла всего через несколько часов после того, как она загадочным образом опубликовала в социальных сетях заключительную сцену из фильма "Шоу Трумана" вместе со своей детской фотографией.
В этой сцене персонаж Джима Кэрри, Труман Бербанк, кланяется и говорит: "А если я вас не увижу, добрый день, добрый вечер и спокойной ночи".
Любимая звезда также изменила имя пользователя в одном из своих аккаунтов в Instagram на "MaryMagdaleneDied".
В адрес покойной иконы социальных сетей поступают душераздирающие слова соболезнования.
