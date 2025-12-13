Нет воды и тепла: Одесса пережила одну из самых массированных атак

В результате вражеского обстрела разрушены энергообъекты и не только, пострадали люди.

РФ нанесла массированные удары по Одесской области

В результате атаки повреждены энергетические объекты

Есть пострадавшие в результате вражеского обстрела

Одесская область пережила одну из самых массированных атак. Вследствие этого были повреждены объекты гражданского назначения, энергетической и промышленной инфраструктуры. Об этом заявил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

"В результате ударов возникли возгорания, повреждены административные здания и объекты энергетики. Спасатели работают над ликвидацией последствий. В отдельных районах области наблюдаются перебои с электроснабжением", - говорится в сообщении.

Уже известно о том, что в результате атаки пострадали два человека. Информации о погибших пока нет.

Начальник Одесской МВА Сергей Лысак отметил, что в результате атаки были обесточены объекты энергетической инфраструктуры. В большей части города нет отопления и водоснабжения.

"Круглосуточно работают пункты несокрушимости, также подзарядить гаджеты можно в магазинах торговых сетей Таврия-В, Обжора, Точка, Копейка, Сильпо. Прошу бизнес не закрываться и идти на встречу нашим людям", - говорится в сообщении.

Городские больницы перевели на автономную работу от альтернативных источников питания. Также был обеспечен запас воды и топлива. От генераторов работают бюветные комплексы и был организован подвоз технической воды в районы.

Напомним, Главред писал, что 12 декабря Россия атаковала ударными дронами гражданскую инфраструктуру города Шостка, что в Сумской области. Под удар оккупантов попала спортивная школа.

За несколько часов до этого, в ночь на 12 декабря, российская оккупационная армия атаковала Одессу и область ударными беспилотниками. Как сообщили в Одесской ОГА, несмотря на активную работу сил ПВО, был поврежден объект энергетической инфраструктуры, а также складские помещения, административное здание и гараж.

Накануне российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине. Под атакой были объекты критической инфраструктуры. Враг бил по регионам ракетами и ударными дронами.

О персоне: Олег Кипер Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия. Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности: следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;

прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;

руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год). В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

