"Полсуток со светом, пол без": киевлян предупредили о жестких графиках отключений зимой

- Киев зимой будет оставаться без света до 14-15 часов в сутки
- Распределение электричества будет происходить вручную
- Ситуацию могут резко ухудшить сильные морозы и новые российские удары
Ситуация с электроснабжением в столице этой зимой будет одной из самых сложных за время полномасштабной войны. Из-за уничтоженной россиянами подстанции под Киевом город потерял возможность получать дополнительную мощность и теперь критически зависит от Ровенской и Хмельницкой АЭС.
Полного блэкаута не прогнозируют, но киевляне могут оставаться без света до 14-15 часов в сутки, говорится в материале ТСН.
Дефицит электроэнергии и ручное распределение
По словам нардепа Алексея Кучеренко, реалистичный сценарий - "полсуток со светом, полсуток без". Дефицит зимой может достигать 4 ГВт, что составляет около трети потребностей столицы. Еще 20% стабильно забирает критическая инфраструктура, а остальной ресурс станет предметом борьбы между бизнесом, промышленностью и населением.
Распределение электричества фактически будет происходить вручную, что неизбежно повлечет конфликты и обвинения в несправедливости.
Экономический аспект и вопрос ТРЦ
Один из самых болезненных вопросов - почему светятся торговые центры, когда жилые дома часами без электричества. Кучеренко объясняет: бизнес платит полную рыночную цену - до 15 грн за кВт-ч, тогда как население - 4,32 грн.
Полное отключение коммерческих объектов может разрушить баланс рынка, а критическая инфраструктура - больницы, связь, водоканалы - должна работать при любых условиях.
Морозы и энергетические "качели"
Сильные морозы, которые будут держаться неделю или больше, могут резко увеличить потребление и заставить "Укрэнерго" вводить еще более жесткие графики. После каждого обстрела ситуация временно улучшается, но новые удары снова возвращают Киев к более глубоким очередям отключений. Сейчас город проводит без света до 15 часов в сутки.
Проблема коммуникации и справедливость отключений
Кучеренко отмечает, что отключения - прямое следствие войны, а не технических ошибок. Власть должна активнее объяснять людям причины дефицита, чтобы избежать манипуляций.
Наибольшее возмущение вызывает неравномерность графиков между домами. Депутат призывает местные власти фиксировать такие случаи и требовать коррекций у операторов систем распределения.
Когда в Украине отменят отключения - прогноз эксперта
Энергетический эксперт Станислав Игнатьев прогнозирует, что графики отключений электроэнергии в Украине будут продолжаться всю зиму. Он считает, что отключения могут отменить только в начале апреля.
По его словам, украинцам придется привыкать к длительным отключениям. Кроме этого, в случае новых атак они могут длиться сутками.
Обстрелы энергетики Украины и отключения света - последние новости
Как писал Главред, до конца недели в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений в объеме трех очередей. Украинцы будут оставаться без электроснабжения до 12 часов в сутки. Председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что ситуация остается нестабильной, поскольку энергосистема страны находится под постоянными атаками России. Поэтому прогнозы по отключениям могут меняться в зависимости от последствий обстрелов.
В Киеве фиксируют отключения электроэнергии продолжительностью 14-16 часов в сутки, и такая ситуация может сохраняться как минимум до марта. Такой прогноз озвучил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.
На фоне угрозы новых массированных атак со стороны России, в столице Украины разворачивается дискуссия о возможности эвакуации населения в случае длительного обесточивания. По информации источника Общественного, в Киеве уже утвержден план эвакуации, который предусматривает организованный выезд части жителей в случае полного блэкаута.
О персоне: Алексей Кучеренко
Алексей Кучеренко - украинский политик. Министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины во втором правительстве Юлии Тимошенко. Народный депутат Верховной Рады Украины III (беспартийный), V (Блок "Наша Украина"), VI (Наша Украина - Народная самооборона), IX (Батькивщина) созывов. Председатель Запорожской облгосадминистрации в 2000-2001 годах. С 2007 года возглавляет всеукраинскую общественную организацию "Союз собственников жилья Украины", пишет Википедия.
