"Полсуток со светом, пол без": киевлян предупредили о жестких графиках отключений зимой

Сейчас Киев критически зависит от двух атомных электростанций - Ровенской и Хмельницкой.

Киев зимой будет оставаться без света до 14-15 часов в сутки

Распределение электричества будет происходить вручную

Ситуацию могут резко ухудшить сильные морозы и новые российские удары

Ситуация с электроснабжением в столице этой зимой будет одной из самых сложных за время полномасштабной войны. Из-за уничтоженной россиянами подстанции под Киевом город потерял возможность получать дополнительную мощность и теперь критически зависит от Ровенской и Хмельницкой АЭС.

Полного блэкаута не прогнозируют, но киевляне могут оставаться без света до 14-15 часов в сутки, говорится в материале ТСН.

Дефицит электроэнергии и ручное распределение

По словам нардепа Алексея Кучеренко, реалистичный сценарий - "полсуток со светом, полсуток без". Дефицит зимой может достигать 4 ГВт, что составляет около трети потребностей столицы. Еще 20% стабильно забирает критическая инфраструктура, а остальной ресурс станет предметом борьбы между бизнесом, промышленностью и населением.

Распределение электричества фактически будет происходить вручную, что неизбежно повлечет конфликты и обвинения в несправедливости.

Экономический аспект и вопрос ТРЦ

Один из самых болезненных вопросов - почему светятся торговые центры, когда жилые дома часами без электричества. Кучеренко объясняет: бизнес платит полную рыночную цену - до 15 грн за кВт-ч, тогда как население - 4,32 грн.

Полное отключение коммерческих объектов может разрушить баланс рынка, а критическая инфраструктура - больницы, связь, водоканалы - должна работать при любых условиях.

Морозы и энергетические "качели"

Сильные морозы, которые будут держаться неделю или больше, могут резко увеличить потребление и заставить "Укрэнерго" вводить еще более жесткие графики. После каждого обстрела ситуация временно улучшается, но новые удары снова возвращают Киев к более глубоким очередям отключений. Сейчас город проводит без света до 15 часов в сутки.

Проблема коммуникации и справедливость отключений

Кучеренко отмечает, что отключения - прямое следствие войны, а не технических ошибок. Власть должна активнее объяснять людям причины дефицита, чтобы избежать манипуляций.

Наибольшее возмущение вызывает неравномерность графиков между домами. Депутат призывает местные власти фиксировать такие случаи и требовать коррекций у операторов систем распределения.

Когда в Украине отменят отключения - прогноз эксперта

Энергетический эксперт Станислав Игнатьев прогнозирует, что графики отключений электроэнергии в Украине будут продолжаться всю зиму. Он считает, что отключения могут отменить только в начале апреля.

По его словам, украинцам придется привыкать к длительным отключениям. Кроме этого, в случае новых атак они могут длиться сутками.

Обстрелы энергетики Украины и отключения света - последние новости

Как писал Главред, до конца недели в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений в объеме трех очередей. Украинцы будут оставаться без электроснабжения до 12 часов в сутки. Председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что ситуация остается нестабильной, поскольку энергосистема страны находится под постоянными атаками России. Поэтому прогнозы по отключениям могут меняться в зависимости от последствий обстрелов.

В Киеве фиксируют отключения электроэнергии продолжительностью 14-16 часов в сутки, и такая ситуация может сохраняться как минимум до марта. Такой прогноз озвучил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

На фоне угрозы новых массированных атак со стороны России, в столице Украины разворачивается дискуссия о возможности эвакуации населения в случае длительного обесточивания. По информации источника Общественного, в Киеве уже утвержден план эвакуации, который предусматривает организованный выезд части жителей в случае полного блэкаута.

О персоне: Алексей Кучеренко Алексей Кучеренко - украинский политик. Министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины во втором правительстве Юлии Тимошенко. Народный депутат Верховной Рады Украины III (беспартийный), V (Блок "Наша Украина"), VI (Наша Украина - Народная самооборона), IX (Батькивщина) созывов. Председатель Запорожской облгосадминистрации в 2000-2001 годах. С 2007 года возглавляет всеукраинскую общественную организацию "Союз собственников жилья Украины", пишет Википедия.

