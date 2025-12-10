'Может быть хуже': в Укрэнерго сделали заявление об отключениях света до конца недели

Ключевые тезисы Зайченко:
- В большинстве областей до конца недели будут выключать три очереди
- Света не будет до 12 часов в сутки
- Ситуация нестабильна из-за постоянных атак РФ
До конца недели в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений в объеме трех очередей. Украинцы будут оставаться без электроснабжения до 12 часов в сутки. Об этом рассказал председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире телемарафона.
По его словам, ситуация остается нестабильной, поскольку энергосистема страны находится под постоянными атаками России. Поэтому прогнозы по отключениям могут меняться в зависимости от последствий обстрелов.
"Прогнозы - дело неблагодарное в наше время, потому что мы каждый день под атаками агрессора. На текущий момент можно говорить, что три очереди графиков почасовых отключений - это то, что нас ожидает. Конечно, не во всех регионах. В некоторых регионах может быть легче, а в некоторых может быть хуже", - рассказал Зайченко.
Председатель правления "Укрэнерго" пояснил, что 9 декабря в Харьковской, Сумской и Полтавской областях были введены аварийные отключения из-за последствий очередной атаки России на энергетический объект в Сумской области.
"Пришлось вводить аварийные отключения, чтобы сбалансировать эту часть нашей энергосистемы", - отметил он.
Позже, как отметил Зайченко, аварийные отключения пришлось распространить и на другие области. Причиной этого стало совпадение нескольких критических факторов: аварийное отключение отдельных энергоблоков и исчерпание резервов для поддержания работы гидроэлектростанций.
Когда в Украине отменят отключения - прогноз эксперта
Энергетический эксперт Станислав Игнатьев прогнозирует, что графики отключений электроэнергии в Украине будут продолжаться всю зиму. Он считает, что отключения могут отменить только в начале апреля.
По его словам, украинцам придется привыкать к длительным отключениям. Кроме этого, в случае новых атак они могут длиться сутками.
Отключение света в Украине - последние новости
Напомним, в среду, 10 декабря, во всех регионах Украины действуют ограничения потребления электроэнергии из-за последствий российских атак на энергоинфраструктуру. Укрэнерго не уточнило, какой именно объем ограничений будет касаться бытовых и промышленных потребителей. Там отмечают, что время и масштаб отключений могут меняться.
Также премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство приняло ряд решений для стабилизации энергосистемы и в Украине могут сократиться продолжительность и частота отключений света. Местные власти должны сократить излишнее освещение городов.
Как сообщал Главред, 8 декабря, в отдельных регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии из-за последствий массированных атак. Отключения действовали в Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях.
О персоне: Виталий Зайченко
Виталий Зайченко - глава правления "Укрэнерго". Ранее занимал должности инженера службы оптимизации электрических режимов, главного диспетчера и директора по управлению объединенной энергосистемой Украины в компании.
