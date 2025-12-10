'Может быть хуже': в Укрэнерго сделали заявление об отключениях света до конца недели

Виталий Зайченко предупредил о сложной ситуации со светом до конца недели.

https://glavred.info/ukraine/mozhet-byt-huzhe-v-ukrenergo-sdelali-zayavlenie-ob-otklyucheniyah-sveta-do-konca-nedeli-10722980.html Ссылка скопирована

Отключения света / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Ключевые тезисы Зайченко:

В большинстве областей до конца недели будут выключать три очереди

Света не будет до 12 часов в сутки

Ситуация нестабильна из-за постоянных атак РФ

До конца недели в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений в объеме трех очередей. Украинцы будут оставаться без электроснабжения до 12 часов в сутки. Об этом рассказал председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире телемарафона.

По его словам, ситуация остается нестабильной, поскольку энергосистема страны находится под постоянными атаками России. Поэтому прогнозы по отключениям могут меняться в зависимости от последствий обстрелов.

видео дня

"Прогнозы - дело неблагодарное в наше время, потому что мы каждый день под атаками агрессора. На текущий момент можно говорить, что три очереди графиков почасовых отключений - это то, что нас ожидает. Конечно, не во всех регионах. В некоторых регионах может быть легче, а в некоторых может быть хуже", - рассказал Зайченко.

Председатель правления "Укрэнерго" пояснил, что 9 декабря в Харьковской, Сумской и Полтавской областях были введены аварийные отключения из-за последствий очередной атаки России на энергетический объект в Сумской области.

"Пришлось вводить аварийные отключения, чтобы сбалансировать эту часть нашей энергосистемы", - отметил он.

Позже, как отметил Зайченко, аварийные отключения пришлось распространить и на другие области. Причиной этого стало совпадение нескольких критических факторов: аварийное отключение отдельных энергоблоков и исчерпание резервов для поддержания работы гидроэлектростанций.

Очереди отключений света / Инфографика: Главред

Когда в Украине отменят отключения - прогноз эксперта

Энергетический эксперт Станислав Игнатьев прогнозирует, что графики отключений электроэнергии в Украине будут продолжаться всю зиму. Он считает, что отключения могут отменить только в начале апреля.

По его словам, украинцам придется привыкать к длительным отключениям. Кроме этого, в случае новых атак они могут длиться сутками.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, в среду, 10 декабря, во всех регионах Украины действуют ограничения потребления электроэнергии из-за последствий российских атак на энергоинфраструктуру. Укрэнерго не уточнило, какой именно объем ограничений будет касаться бытовых и промышленных потребителей. Там отмечают, что время и масштаб отключений могут меняться.

Также премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство приняло ряд решений для стабилизации энергосистемы и в Украине могут сократиться продолжительность и частота отключений света. Местные власти должны сократить излишнее освещение городов.

Как сообщал Главред, 8 декабря, в отдельных регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии из-за последствий массированных атак. Отключения действовали в Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Читайте также:

О персоне: Виталий Зайченко Виталий Зайченко - глава правления "Укрэнерго". Ранее занимал должности инженера службы оптимизации электрических режимов, главного диспетчера и директора по управлению объединенной энергосистемой Украины в компании.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред