Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Может быть хуже": в Укрэнерго сделали заявление об отключениях света до конца недели

Руслана Заклинская
10 декабря 2025, 17:52
128
Виталий Зайченко предупредил о сложной ситуации со светом до конца недели.
'Может быть хуже': в Укрэнерго сделали заявление об отключениях света до конца недели
Отключения света / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Ключевые тезисы Зайченко:

  • В большинстве областей до конца недели будут выключать три очереди
  • Света не будет до 12 часов в сутки
  • Ситуация нестабильна из-за постоянных атак РФ

До конца недели в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений в объеме трех очередей. Украинцы будут оставаться без электроснабжения до 12 часов в сутки. Об этом рассказал председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире телемарафона.

По его словам, ситуация остается нестабильной, поскольку энергосистема страны находится под постоянными атаками России. Поэтому прогнозы по отключениям могут меняться в зависимости от последствий обстрелов.

видео дня

"Прогнозы - дело неблагодарное в наше время, потому что мы каждый день под атаками агрессора. На текущий момент можно говорить, что три очереди графиков почасовых отключений - это то, что нас ожидает. Конечно, не во всех регионах. В некоторых регионах может быть легче, а в некоторых может быть хуже", - рассказал Зайченко.

Председатель правления "Укрэнерго" пояснил, что 9 декабря в Харьковской, Сумской и Полтавской областях были введены аварийные отключения из-за последствий очередной атаки России на энергетический объект в Сумской области.

"Пришлось вводить аварийные отключения, чтобы сбалансировать эту часть нашей энергосистемы", - отметил он.

Позже, как отметил Зайченко, аварийные отключения пришлось распространить и на другие области. Причиной этого стало совпадение нескольких критических факторов: аварийное отключение отдельных энергоблоков и исчерпание резервов для поддержания работы гидроэлектростанций.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключений света / Инфографика: Главред

Когда в Украине отменят отключения - прогноз эксперта

Энергетический эксперт Станислав Игнатьев прогнозирует, что графики отключений электроэнергии в Украине будут продолжаться всю зиму. Он считает, что отключения могут отменить только в начале апреля.

По его словам, украинцам придется привыкать к длительным отключениям. Кроме этого, в случае новых атак они могут длиться сутками.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, в среду, 10 декабря, во всех регионах Украины действуют ограничения потребления электроэнергии из-за последствий российских атак на энергоинфраструктуру. Укрэнерго не уточнило, какой именно объем ограничений будет касаться бытовых и промышленных потребителей. Там отмечают, что время и масштаб отключений могут меняться.

Также премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство приняло ряд решений для стабилизации энергосистемы и в Украине могут сократиться продолжительность и частота отключений света. Местные власти должны сократить излишнее освещение городов.

Как сообщал Главред, 8 декабря, в отдельных регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии из-за последствий массированных атак. Отключения действовали в Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Читайте также:

О персоне: Виталий Зайченко

Виталий Зайченко - глава правления "Укрэнерго". Ранее занимал должности инженера службы оптимизации электрических режимов, главного диспетчера и директора по управлению объединенной энергосистемой Украины в компании.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

свет новости Украины отключения света электроэнергия
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Свет будут выключать весь день: Укрэнерго - о новых графиках на 11 декабря

Свет будут выключать весь день: Укрэнерго - о новых графиках на 11 декабря

18:38Украина
"Будут новости для окончания кровопролития": Зеленский сделал громкое заявление

"Будут новости для окончания кровопролития": Зеленский сделал громкое заявление

18:27Политика
"Может быть хуже": в Укрэнерго сделали заявление об отключениях света до конца недели

"Может быть хуже": в Укрэнерго сделали заявление об отключениях света до конца недели

17:52Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Отключать свет будут по-новому: в Украине приняли важные изменения

Отключать свет будут по-новому: в Украине приняли важные изменения

"Не иметь ничего украинского": у Потапа и Каменских неприятности за границей

"Не иметь ничего украинского": у Потапа и Каменских неприятности за границей

Карта Deep State онлайн за 10 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Любимцы 2026 года: 3 знака зодиака, которые станут счастливчиками в год Лошади

Любимцы 2026 года: 3 знака зодиака, которые станут счастливчиками в год Лошади

Крупный российский НПЗ полностью остановился после ударов украинских дронов

Крупный российский НПЗ полностью остановился после ударов украинских дронов

Последние новости

18:38

Свет будут выключать весь день: Укрэнерго - о новых графиках на 11 декабря

18:27

"Будут новости для окончания кровопролития": Зеленский сделал громкое заявление

18:03

Как согреть квартиру зимой без отопления: эксперт посоветовал 5 простых методов

17:56

Какой популярный продукт может замедлить старение - ученые сделали новое открытиеВидео

17:52

"Может быть хуже": в Укрэнерго сделали заявление об отключениях света до конца недели

У России нет даже года: Новак – о том, когда у Кремля закончатся деньги на войнуУ России нет даже года: Новак – о том, когда у Кремля закончатся деньги на войну
17:23

На Миндича в Израиле было покушение, - КоломойскийВидео

17:21

Как коты предупреждают хозяев о приближении беды: 7 признаков, которые не стоит игнорировать

17:06

"Им стремно": Цимбалюк раскрыл неудобную информацию про участниц "Холостяка"

17:00

Работает ли Уиткофф на Россию - в СНБО рассказали об интересном нюансе в переговорах

Реклама
16:50

Гривня внезапно резко обвалилась: новый курс валют на 11 декабря

16:48

Самая вкусная закуска на Новый год: интересный рецепт бутербродов со шпротами

16:41

Сын космонавта Каденюка мог совершить самоубийство - полиция раскрыла новые детали

16:32

Влупит -7: синоптики назвали дату резкого похолодания

16:17

Украинцев предупредили об опасном товаре в магазинах - как он выглядит

16:10

Почему не растут зубы мудрости и нужно ли по этому поводу волноваться

16:01

"Как вы можете меня разбивать": Винник отреагировал на возмущения украинцев

15:52

Кремль лишают денег на войну: послы ЕС согласовали полный отказ от газа РФ

15:43

МОН для девятиклассников вводит ГИА в новом формате: какие будут изменения

15:41

В России заявили о полной оккупации Северска - в ВСУ сделали важное заявление

15:04

От польского к советскому: как история переписывала название города на западе Украины

Реклама
15:01

"Хочу ее порадовать": Могилевская сообщила о важном достижении дочери

14:54

Техника останется исправной: как правильно включать приборы после появления света

14:21

Уже собирают резервистов и достают оружие: РФ готовит атаки на Украину из Приднестровья

14:18

"Да Винчи" – это не фамилия: как на самом деле звали Леонардо

14:17

На войне погиб звезда "Слуги народа" и "Крепостной"

14:03

Михаил Пыртко — эксперт в сфере энергетики, юриспруденции и управления инвестиционными проектами досье

13:57

Забудьте о надоедливом грохоте стиральной машины: один болт решит проблему

13:56

Проверка документов станет быстрее: в "Резерв+" появилось важное обновление

13:43

"Пострадала от войны": известная певица сделала заявление о Софии Ротару

13:20

У Путина есть план: экономист объяснил, откуда Кремль хочет брать деньги на войну

13:16

Почему 11 декабря нельзя брать в руки острые предметы: какой церковный праздник

13:08

В команде Степана Гиги впервые прокомментировали новость о его коме - детали

12:52

"Умираю": жена Виктора Павлика показалась под капельницами

12:39

Всю жизнь экономил: мужчина скопил 3 млн до пенсии, но не знал как их потратить

12:36

Украину поделят по-корейскому сценарию и примут в ЕС: WP узнал о будущем страны

12:13

"До сих пор больно": Билозир сделала щемящее признание о личной жизни

11:56

Раствор из двух ингредиентов заставит плинтусы сверкать: как его приготовить

11:49

"Ох же накачали-перекачали": поклонники не узнали жену Олега Винника

11:47

Гороскоп Таро на завтра 11 декабря: Ракам - извиняться, Рыбам - беречь себя

11:20

Уставшие военные опасаются предательства со стороны США на Донбассе - The Times

Реклама
11:17

"Приоритет Москвы": в Кремле прокомментировали идею энергетического перемирия

11:10

В каком цвете встречать 2026 год: что принесет удачу в год Огненной Лошади

11:06

Цитрус, пряности и лес после снега: какая елка пахнет "настоящим Рождеством"

11:03

Жена Макрона публично опозорилась грязным высказываниемВидео

10:58

"Крики, шум, суматоха": на Джанабаеву посыпались проблемы из-за ребенка Меладзе

10:46

Путину придется решать вопрос: в ISW сообщили о проблеме в армии РФ

10:39

Китайский гороскоп на завтра 11 декабря: Собакам - истощение, Быкам - ошибки

10:35

"Все отрицаем": Киркоров впервые рассказал, что случилось с его дочерью

10:15

Бывшая жена Цимбалюка впервые высказалась про его участие в "Холостяке" — детали

10:07

Нащупал в кармане: мужчина сорвал джекпот, купив курточку в секонд-хенде

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
НапиткиЗакускиПраздничное менюСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять