Света будет больше: украинцам обещают более короткие отключения электроэнергии

Эксперт сообщил, что атомные блоки Украины работают на максимум.

Ситуация в энергосистеме Украины постепенно улучшается. Атомные блоки работают на полную мощность, что скажется на продолжительности отключений света. Об этом сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире КИЕВ24.

По его словам, украинцы уже могут чувствовать, что графики отключений света уменьшаются.

"Вчера с вечера и сегодня они уже будут меньше, чем это было несколько дней назад. Все девять атомных блоков вышли на свою номинальную мощность", - сказал эксперт.

Кроме этого, по его словам, накануне вечером увеличился импорт электрической энергии до 1000 МВт. Это также привело к уменьшению графиков почасовых отключений.

"Так всегда - в первые дни после атаки уменьшается генерация, применяются серьезные сетевые ограничения. Затем постепенно восстанавливается энергетическая система и ситуация стабилизируется", - объяснил Омельченко.

Украину ждет тяжелая зима - прогноз ГУР

Недавно глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что в этом году зима в Украине действительно может быть тяжелой из-за ударов России по энергетике, но россияне ограничены во времени.

По его словам, оккупанты ограничиваются такими атаками только зимой, а Украина же может атаковать территорию страны-агрессора постоянно и влиять на ее способности.

Как писал Главред, в Украине 22 ноября продолжат действовать графики отключения электроэнергии для бытовых потребителей. Выключать свет будут в объеме от 1 до 3,5 очередей одновременно.

Недавно глава Укрэнерго Виталий Зайченко отметил, что значительного ухудшения ситуации в энергосистеме из-за сильных морозов пока не ожидают. Впрочем, из-за регулярных ударов России стоит быть готовыми к различным сценариям.

Напомним, премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что в Украине в ближайшие дни могут существенно сократиться графики отключений электроэнергии.

О персоне: Владимир Омельченко Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова. Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и осуществлении международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики. В 1992-1996 г. работал на различных должностях в области машиностроения; 1997-1998 - главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности министерства экономики Украины; 1998-2003 - НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспорта нефти; 2004-2007 - главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины; с февраля 2007 г. - эксперт Центра Разумкова, с 2013 года - директор энергетических программ.

