Впереди критические переговоры: в Европе придумали, как помочь Украине с мирным планом Трампа

Впереди важные дни, от которых может зависеть не только формат будущего мира, но и единство Запада.

https://glavred.info/ukraine/vperedi-kriticheskie-peregovory-v-evrope-pridumali-kak-pomoch-ukraine-s-mirnym-planom-trampa-10717904.html Ссылка скопирована

Европа хочет выиграть время для Украины после ультиматума США / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Владимир Зеленский, Белый дом

О чем речь:

Европейские лидеры хотят выиграть время для Украины на фоне жесткого ультиматума Трампа

Трамп пригрозил отказаться от участия США, если если если Киев не согласится

План вызвал раскол в США, республиканцы выступили против

Европейские лидеры пытаются выиграть дополнительное время для Украины после того, как администрация Дональда Трампа установила жесткий срок - до следующего четверга - для принятия 28-пунктного мирного плана.

По оценкам Киева и западных партнеров, документ является фактической уступкой России. Об этом сообщает Bloomberg.

видео дня

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с лидерами Франции и Германии ведут срочные консультации, пытаясь выяснить, является ли срок окончательным, или это лишь попытка давления.

Канцлер Германии Фридрих Мерц уже обсудил ситуацию с Дональдом Трампом и подтвердил, что диалог будет продолжаться на уровне советников по нацбезопасности, включая Марко Рубио, который исполняет обязанности госсекретаря. Рубио уже отметил, что план - "не окончательный документ", а идея, призванная "генерировать новые подходы".

Трамп публично предположил, что США могут отказаться от участия, если Киев не примет предложенные условия. В то же время в более позднем интервью Fox News Radio он допустил возможность переноса дедлайна, "если процесс движется в правильном направлении".

Ставка на саммит G20

По информации источников Bloomberg, теперь внимание европейской дипломатии смещается к саммиту G20 в Йоханнесбурге, где ЕС попытается выработать общую позицию и добиться корректировки плана.

Эксперты предупреждают, что инициатива США может обнулить усилия Европы по формированию единой линии поддержки Украины.

"Европа очень старалась выработать твердую и единую позицию по этому вопросу. И я думаю, этот план потенциально может свести все эти усилия на нет, создать ситуацию, в которой европейцам придется вернуться к начальному этапу", - говорит старший научный сотрудник Atlantic Council Рейчел Риццо.

При этом украинская армия продолжает наносить удары по территории РФ и держать оборону, а новые санкции США уже начали действовать.

В Европе надеются, что по-прежнему Трамп может отступить под давлением союзников.

"Ждать, что такое предложение можно согласовать до четверга - невозможно", - отмечает эксперт Гарварда Меган О'Салливан.

В США раскол вокруг плана

Несколько высокопоставленных республиканцев раскритиковали предложение Трампа. Сенатор Роджер Уикер заявил: "Украину нельзя заставлять отдавать свои земли одному из самых злобных военных преступников в мире".

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл добавил:

"Если советники президента заняты тем, чтобы успокоить Путина, а не достичь настоящего мира, Трампу нужны новые советники".

Мирный план Трампа - главные новости

Как писал Главред, администрация Дональда Трампа предложила план завершения войны, который фактически означает капитуляцию Украины. В плане содержится 28 пунктов, в частности сокращение армии, отказ от вступления в НАТО и территорий Донбасса.

Кроме того, Трамп поставил Украине жесткий дедлайн по мирному плану. Президент США считает, что Украина должна согласиться на мирный план до 27 ноября.

Вечером 21 ноября российский диктатор Владимир Путин впервые прокомментировал мирный план Дональда Трампа. По его словам, он "может лечь в основу соглашения с Украиной".

Читайте также:

Об источнике: Bloomberg Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред