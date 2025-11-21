Зеленский провел переговоры с США по мирному плану и 'продавил' участие ЕС

Президент Зеленский час говорил с вице-президентом США Вэнсом и министром Дрисколлом.

Зеленский разговаривал с Вэнсом и Дрисколлом / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/WhiteHouse

Ключевые тезисы Зеленского:

Украина положительно воспринимает каждое реалистичное предложение Трампа

Украина, США и Европа будут совместно работать над планом мира

Команды стран будут поддерживать контакты 24/7

Украина положительно относится к любому реалистичному предложению президента США Дональда Трампа по мирному плану. Украина, США и европейские партнеры будут совместно работать для достижения мира. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам президента, в этот день он почти час общался с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в присутствии министра Сухопутных войск США Дэна Дрисколла.

"Мы успели обсудить много деталей из предложения американской стороны для окончания войны, и стараемся сделать дальнейший путь достойным и действительно эффективным для достижения длительного мира", - отметил Зеленский.

Президент выразил благодарность американским партнерам за внимание и готовность к сотрудничеству. Также Зеленский рассказал, что Украина, США и европейские партнеры договорились работать на уровне советников, чтобы путь к миру был практичным и реализованным.

"Украина всегда уважала и уважает стремление президента Трампа закончить кровопролитие, и мы воспринимаем положительно каждое реалистичное предложение. Договорились быть на постоянной связи, и команды готовы работать 24/7", - добавил глава государства.

Разговор с генсеком НАТО

Президент Украины также провел разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Они обсудили дипломатические возможности и план, предложенный американской стороной.

"Украинцы больше всех в мире хотят окончания этой войны, прекращения убийств и достойного мира... Мы готовы работать быстро и конструктивно, чтобы он сработал. Координируем совместные следующие шаги", - рассказал Зеленский.

Разговор с председателем Еврокомиссии и Евросовета

Вскоре президент Украины провел переговоры с президентом Евросовета Антониу Коштой и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Зеленский также рассказал им о мирном плане США и контактах с партнерами в Европе и США.

"Мы все ценим желание Америки и Президента Трампа закончить эту войну и работаем в тесной координации, чтобы это был общий, согласованный план. В ближайшие дни запланировано уже много встреч и телефонных звонков. Команды Украины, США и Европы будут работать вместе", - отметил глава государства.

Как сообщал Главред, администрация Трампа представила план завершения войны в Украине, который фактически приравнивается к капитуляции. Документ насчитывает 28 пунктов и предусматривает существенные уступки со стороны Украины - сокращение Вооруженных сил, официальный отказ от вступления в НАТО и потерю части территорий Донбасса.

Также 21 ноября президент Зеленский заявил, что давление на Украину сейчас чрезвычайно сильное и страна стоит перед очень сложным выбором в контексте американского мирного плана. В видеообращении он подчеркнул, что Украина не может поступиться свободой и достоинством и не может доверять агрессору.

Кроме этого, президент США заявил, что Украина должна согласиться на предложенный Вашингтоном "мирный план" до четверга, 27 ноября. По его словам, День благодарения "подходящее время" для такого решения.

