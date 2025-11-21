Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Зеленский провел переговоры с США по мирному плану и "продавил" участие ЕС

Руслана Заклинская
21 ноября 2025, 20:26
142
Президент Зеленский час говорил с вице-президентом США Вэнсом и министром Дрисколлом.
Зеленский провел переговоры с США по мирному плану и 'продавил' участие ЕС
Зеленский разговаривал с Вэнсом и Дрисколлом / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/WhiteHouse

Ключевые тезисы Зеленского:

  • Украина положительно воспринимает каждое реалистичное предложение Трампа
  • Украина, США и Европа будут совместно работать над планом мира
  • Команды стран будут поддерживать контакты 24/7

Украина положительно относится к любому реалистичному предложению президента США Дональда Трампа по мирному плану. Украина, США и европейские партнеры будут совместно работать для достижения мира. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам президента, в этот день он почти час общался с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в присутствии министра Сухопутных войск США Дэна Дрисколла.

видео дня

"Мы успели обсудить много деталей из предложения американской стороны для окончания войны, и стараемся сделать дальнейший путь достойным и действительно эффективным для достижения длительного мира", - отметил Зеленский.

Президент выразил благодарность американским партнерам за внимание и готовность к сотрудничеству. Также Зеленский рассказал, что Украина, США и европейские партнеры договорились работать на уровне советников, чтобы путь к миру был практичным и реализованным.

"Украина всегда уважала и уважает стремление президента Трампа закончить кровопролитие, и мы воспринимаем положительно каждое реалистичное предложение. Договорились быть на постоянной связи, и команды готовы работать 24/7", - добавил глава государства.

Разговор с генсеком НАТО

Президент Украины также провел разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Они обсудили дипломатические возможности и план, предложенный американской стороной.

"Украинцы больше всех в мире хотят окончания этой войны, прекращения убийств и достойного мира... Мы готовы работать быстро и конструктивно, чтобы он сработал. Координируем совместные следующие шаги", - рассказал Зеленский.

Разговор с председателем Еврокомиссии и Евросовета

Вскоре президент Украины провел переговоры с президентом Евросовета Антониу Коштой и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Зеленский также рассказал им о мирном плане США и контактах с партнерами в Европе и США.

"Мы все ценим желание Америки и Президента Трампа закончить эту войну и работаем в тесной координации, чтобы это был общий, согласованный план. В ближайшие дни запланировано уже много встреч и телефонных звонков. Команды Украины, США и Европы будут работать вместе", - отметил глава государства.

Мирный план Трампа - новости по теме

Как сообщал Главред, администрация Трампа представила план завершения войны в Украине, который фактически приравнивается к капитуляции. Документ насчитывает 28 пунктов и предусматривает существенные уступки со стороны Украины - сокращение Вооруженных сил, официальный отказ от вступления в НАТО и потерю части территорий Донбасса.

Также 21 ноября президент Зеленский заявил, что давление на Украину сейчас чрезвычайно сильное и страна стоит перед очень сложным выбором в контексте американского мирного плана. В видеообращении он подчеркнул, что Украина не может поступиться свободой и достоинством и не может доверять агрессору.

Кроме этого, президент США заявил, что Украина должна согласиться на предложенный Вашингтоном "мирный план" до четверга, 27 ноября. По его словам, День благодарения "подходящее время" для такого решения.

Читайте также:

Об источнике: Офис президента Украины

Офис президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский Дональд Трамп Марк Рютте война России и Украины Мирный план Трампа
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп убежден, что Украина в ближайшее время потеряет Донбасс

Трамп убежден, что Украина в ближайшее время потеряет Донбасс

20:54Война
Украину будет буквально заметать снегом: где ударит сильный мороз

Украину будет буквально заметать снегом: где ударит сильный мороз

20:40Синоптик
Зеленский провел переговоры с США по мирному плану и "продавил" участие ЕС

Зеленский провел переговоры с США по мирному плану и "продавил" участие ЕС

20:26Война
Реклама

Популярное

Ещё
Это конец, Россию выкидывают с нефтяного рынка: Загородний – о начале "веселья" в РФ в 2026 году

Это конец, Россию выкидывают с нефтяного рынка: Загородний – о начале "веселья" в РФ в 2026 году

На Украину надвигается мощный циклон: какие области накроет снег в выходные

На Украину надвигается мощный циклон: какие области накроет снег в выходные

Гороскоп на декабрь 2025: жизнь одного знака зодиака перевернется с ног на голову

Гороскоп на декабрь 2025: жизнь одного знака зодиака перевернется с ног на голову

Гороскоп на декабрь 2025: кому "светят" тайны, деньги и судьбоносные встречи

Гороскоп на декабрь 2025: кому "светят" тайны, деньги и судьбоносные встречи

"Женат и есть дети": что произошло в жизни Дзидзьо и сколько у него детей

"Женат и есть дети": что произошло в жизни Дзидзьо и сколько у него детей

Последние новости

21:07

Цымбалюк определился на "Холостяке" и сделал важный шаг - кого он поцеловал

21:02

Потап и Настя выставили свой особняк на продажу за 100 млн: как он выглядит

20:54

Трамп убежден, что Украина в ближайшее время потеряет Донбасс

20:40

Украину будет буквально заметать снегом: где ударит сильный мороз

20:38

"Пропускал через себя": Дмитрий Комаров рассказал о кардинальных переменах

США давят на Украину и Россию: Клочок - о мирном плане Трампа и условиях завершения войныСША давят на Украину и Россию: Клочок - о мирном плане Трампа и условиях завершения войны
20:35

Может стать даже вредным: одно место, где никогда не стоит хранить шоколад

20:26

Зеленский провел переговоры с США по мирному плану и "продавил" участие ЕС

20:09

Не сравнится с винегретом: новый рецепт салата, который покоряет украинцев

20:06

Чем обернется принятие мирного плана Трампа: эксперт указал на важные нюансы

Реклама
19:41

Головоломка для настоящих гениев: найдите кота среди енотов за 15 секунд

19:34

Когда закончится война: названа дата результата переговоров

19:32

Путин впервые отреагировал на мирный план Трампа

19:24

Удар по РФ: раскрыт сценарий подрыва возможности Кремля продолжать войнуВидео

19:10

Что задумал Путин в Одессемнение

19:08

График отключения на 22 ноября: часов со светом будет больше

19:06

Когда в Украине будут меньше выключать свет: в правительстве назвали сроки

18:51

В "мирном соглашении" для Украины нашли фразы на русском языке — The Guardian

18:47

Более трех веков назад историю переписали: предал ли Иван Мазепа свой народВидео

18:41

10-градусный мороз, гололедица и 20 см снега: Украину накроют жесткие снегопады

18:22

Для привлечения удачи и богатства: что нужно сделать в Рождественскую ночь

Реклама
18:14

"Это такая схема банка?": клиенты ПриватБанка не могут потратить деньги

18:12

"Маньяка или серийного убийцу": известный актер удивил признанием

18:02

Трамп поставил Украине дедлайн по мирному плану: сколько времени есть у Киева

17:57

В Луцке открыли офис юридической помощи для военных и ветеранов

17:34

СМИ узнали о разговоре Зеленского с Вэнсом: названы главные требования США

17:17

"Власть подставилась": раскрыт сценарий максимального давления на Зеленского

17:10

Нарушителей будет ждать штраф: что означает новая оранжевая разметка на парковке

17:04

Доллар стремительно "полетел" вверх: НБУ удивил украинцев неожиданным курсом

16:59

"Сейчас один из самых тяжелых моментов": Зеленский эмоционально обратился к украинцам

16:47

Расчленила мужа на 15 частей: в РФ вынесли приговор вдове известного рэпера

16:38

В Крыму поражен вертолет Ка-27 и ценные РЛС: детали ювелирной операции ГУРВидео

16:31

Пьет уже на улице: потрепанную Бритни Спирс в странном виде засняли папарацци

16:28

Притягивают болезни и нечистую силу: какие популярные растения нельзя приносить в дом

16:15

В какие дни рождаются уверенные в себе и сильные духом люди - три даты

16:08

Путинист Киркоров отказался от важного лечения — что с ним случилось

15:51

В Одессе прогремел взрыв в здании ТЦК: есть погибший

15:36

"Я поражена": Ирина Билык встретилась с Залужным в Лондоне

15:35

Три дня ждал под руинами в Тернополе: найдены тела детей и жены мужчины, который выжилФотоВидео

15:30

Скоро будет на вес золота: в Украине неуклонно дорожает один продукт

15:27

В вещах из секонд-хенда кроется множество опасностей: как легко провести дезинфекцию

Реклама
15:12

ВСК пыталась принудительно доставить в Верховную Раду руководителя фонда DEJURE Михаила Жернакова, который игнорирует все вызовы

15:12

"Станет известно": Анита Луценко намекнула на разрыв отношений

15:07

ЕС и Украина отвергли ключевые требования мирного плана США - Bloomberg

14:58

Порошенко требует новое Правительство и себя Премьером, иначе будет срывать бюджет-2026 и переговоры, - эксперт

14:53

РФ уже готова к ударам: когда будет новый массированный обстрел

14:51

Переговоры Зеленского с Трампом: в Sky News узнали сроки и тему обсуждения

14:49

Снег, мороз и метели: в каких областях резко ухудшится погода

14:23

Самая вкусная намазка из сала к борщу из трех ингредиентов: рецепт пятиминутка

14:12

Блюдо, которым в своих письмах восхищался Шевченко: рецепт гречневых вареников с творогомВидео

14:11

Возможный любовник Денисенко засветился с ней в новой роли — детали

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять