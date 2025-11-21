Укр
"Сейчас один из самых тяжелых моментов": Зеленский эмоционально обратился к украинцам

Руслана Заклинская
21 ноября 2025, 16:59обновлено 21 ноября, 17:52
478
Президент подчеркнул, что перед государством может встать крайне сложный выбор.
'Сейчас один из самых тяжелых моментов': Зеленский эмоционально обратился к украинцам
Зеленский обратился к украинцам / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скриншот из видео

Ключевые тезисы Зеленского:

  • Национальный интерес должен быть учтен в таможенном плане
  • Киев будет работать с США спокойно, предлагая альтернативы
  • Завершение войны не должно означать завершение Украины

Давление на Украину сейчас чрезвычайно сильное. Национальный украинский интерес должен быть учтен в мирном плане США. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

"Сейчас один из самых тяжелых моментов нашей истории. Сейчас давление на Украину - один из самых тяжелых. Сейчас Украина может оказаться перед очень сложным выбором. Или потеря достоинства, или риск потери ключевого партнера. Или сложные 28 пунктов, или крайне тяжелая зима. Самая тяжелая и дальнейшие риски. Жизнь без свободы, без достоинства, без справедливости. И чтобы мы верили тому, кто напал уже дважды", - подчеркнул глава государства.

видео дня

Президент подчеркнул, что Украина не может жить без свободы и справедливости и не может верить агрессору, который нападал дважды.

Зеленский подчеркнул, что от Украины будут ждать ответа на предложенный план, но напомнил, что свою позицию он выразил еще в 2019 году, когда давал присягу защищать суверенитет и независимость Украины. Он заверил, что не изменит этой клятвы.

"Для меня это не протокольная формальность для галочки, это клятва. И каждый день, каждому ее слову я берегу верность. Я никогда ее не предам. Национальный украинский интерес должен быть учтен", - сказал президент.

Работа с США

По его словам, Киев не будет делать громких заявлений, а вместо этого спокойно и профессионально будет работать с США и другими партнерами. Зеленский пообещал вести аргументированный диалог, убеждать, предлагать альтернативы, чтобы не позволить России переложить ответственность за сорванные переговоры на Украину.

"Украина будет работать быстро. Сегодня, в субботу и воскресенье, всю следующую неделю и столько, сколько это будет нужно. В режиме 24/7 я буду бороться за то, чтобы среди всех пунктов плана не было пропущено как минимум двух - это достоинство и свобода украинцев. Потому что именно на этом базируется все остальное - наш суверенитет, наша независимость, наша земля, наши люди. И украинское будущее. Мы будем и должны делать все, чтобы в результате произошло окончание войны и не произошло окончание Украины, окончание Европы и глобального мира", - подчеркнул он.

Сотрудничество с ЕС

Президент также сообщил, что провел разговоры с европейскими партнерами и рассчитывает на союзников. По его словам, европейцы осознают, что Россия - не далекая угроза, а страна, стоящая непосредственно у границ ЕС.

"Украина сейчас является единственным щитом, который отделяет комфортную европейскую жизнь от планов Путина. Мы помним: Европа была с нами. Мы верим: Европа будет с нами. Украина не должна видеть дежавю 24 февраля, когда было ощущение, что мы наедине. Когда никто не мог остановить Россию, кроме наших героических людей, которые стеной стали против армии Путина", - подчеркнул Зеленский.

Ситуация в стране

Глава государства напомнил о единстве украинцев в первый день полномасштабного вторжения и призвал прекратить внутренние конфликты и политические распри. Парламент и правительство, как отметил Зеленский, должны работать объединенно и эффективно, потому что настоящий враг - Россия.

"Я помню, как в первый день войны разные ходоки передавали мне разные планы, пункты, ультиматумы были по завершению войны. Говорили: или так, или никак. Или вы это подпишете, или вас просто ликвидируют и это вместо вас подпишет "и. о. Президента Украины". Чем это закончилось - известно. Многие из этих ходоков стали частью обменного фонда и отправились вместе со своими предложениями и пунктами "дамой, в радную гавань". Я не предал Украину тогда, я точно чувствовал за своими плечами поддержку каждого. Каждого из вас", - сказал президент.

По его словам, следующая неделя будет очень сложной и насыщенной событиями. Президент предупредил о будущих попытках врага ослабить и рассорить украинцев и призвал общество не поддаваться.

"Мы будем работать на дипломатическом поле ради нашего мира. Мы должны работать едино внутри страны ради нашего мира. Ради нашего достоинства. Ради нашей свободы. И я верю, и я знаю, что я не один. Со мной - наш народ, общество, воины, партнеры, союзники, все наши люди", - добавил Зеленский.

Действительно ли план США является новым - мнение эксперта

Политический аналитик Александр Кочетков заявил, что так называемый "тайный план" США по урегулированию войны не является новым документом. По его словам, его содержание фактически повторяет предложения, которые обсуждались во время стамбульских переговоров весной 2022 года.

Кочетков отмечает, что никакой секретности здесь нет, поскольку план давно известен и в Украине, и в Европе, и в США. Он отмечает, что Россия не изменила свою позицию со времен Стамбула и продолжает надеяться на ослабление Украины изнутри, чтобы в дальнейшем "дипломатически" захватить нужные ей территории.

Мирный план США - новости по теме

Как сообщал Главред, администрация Трампа предложила план завершения войны в Украине, который фактически означает капитуляцию страны. План содержит 28 пунктов, среди которых сокращение украинской армии, отказ от вступления в НАТО и части территорий Донбасса.

20 ноября президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с министром армии США Дэниелом Дрисколлом заявил о готовности сотрудничать с командой Трампа над мирным планом и согласовал сроки его подписания.

В Кремле тем временем не подтвердили информацию о наличии совместного американо-российского плана завершения войны.

По данным издания Axios, мирный план США предусматривает для Украины 10-летние гарантии безопасности, подобные статье 5 НАТО. Нападение России на Украину предлагается рассматривать как атаку на все трансатлантическое сообщество.

Об источнике: Офис президента Украины

Офис президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский война России и Украины мирные переговоры Мирный план Трампа
