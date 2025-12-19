Переговоры о мире в Украине: Рубио спрогнозировал вероятную дату соглашения

Результат переговоров зависит от "обеих сторон", подчеркнул государственный секретарь США Марко Рубио.

Марко Рубио прокомментировал переговоры о прекращении войны

Главное из заявлений Рубио:

Результат переговоров зависит от "обеих сторон"

США выясняют, есть ли какие-то точки соприкосновения

Государственный секретарь США Марко Рубио выразил надежду, что соглашение между Украиной и Россией будет заключено в ближайшее время.

"Роль, которую мы пытаемся играть, заключается в том, чтобы выяснить, есть ли здесь какие-то точки соприкосновения, на которые они могут согласиться", - заявил Рубио на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, именно на это США потратили много времени и энергии и продолжают это делать.

"Возможно, это будет невозможно. Я надеюсь, что это возможно. Я надеюсь, что это удастся сделать в этом месяце, до конца года", - заявил Рубио, добавив, что хочет чтобы "это закончилось как можно скорее".

Он подчеркнул, что результат переговоров зависит от "обеих сторон".

"Возможно, это произойдет на этой неделе. Возможно, это произойдет в следующем месяце. Возможно, это не произойдет еще несколько месяцев. Это не зависит от нас. Это зависит от обеих сторон. В конце концов, именно они должны заключить соглашение. Мы не можем заставить Украину заключить соглашение. Мы не можем заставить Россию заключить соглашение. Они должны сами захотеть заключить соглашение", - подчеркнул Рубио.

СМИ о мирных переговорах: что известно

Усилия по поиску дипломатического выхода из войны в Украине существенно активизировались: переговорный процесс сейчас более интенсивен, чем когда-либо с начала полномасштабного вторжения России. По информации издания Bild, международные посредники стремятся в максимально сжатые сроки сблизить позиции сторон и подвести их к возможным договорённостям.

Переговоры о прекращении войны - новости по теме

Ранее в РФ признались, чего ожидают от переговоров. Российский посол сказал правду о реальных намерениях Кремля по заключению мирного соглашения с Украиной.

Напомним, ранее в Bild заявили о решающем этапе переговоров. Белый дом настаивает на сложных компромиссах со стороны Украины.

Как сообщал Главред, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил оптимизм относительно перспектив прекращения войны между Украиной и Россией. Он заявил, что мир в Украине "не за горами".

О персоне: Марко Рубио Марко Антонио Рубио — американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года — сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития. В 2012 году вошёл в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия. Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию по отношению к Китаю, Ирану, Венесуэле и Кубе. Недавно Рубио повторил позицию Трампа в отношении войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать. "Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", – пишет издание The New York Times.



