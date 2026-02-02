Когда не будет света в Запорожье и области - новые графики на 3 февраля

О чем идет речь в материале:
- Облэнерго опубликовало графики отключений для Запорожской области на 3 февраля
- Отключения будут действовать в течение суток
По распоряжению НЭК "Укрэнерго" в Запорожской области завтра, 3 февраля, будут действовать графики почасовых отключений света. О том, когда не будет света в Запорожье и области, сообщило "Запорожьеоблэнерго".
В облэнерго отметили, что по указанию НЭК "Укрэнерго" для стабилизации работы объединенной энергосистемы 3 февраля в Запорожской области будут вводить почасовые графики отключения электроэнергии.
Временные промежутки отсутствия света будут определяться по очередям и подочередям с учетом 30 минут, необходимых для переключений.
Отключение света 3 февраля Запорожская область очередь 1.1
1.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
Отключение света 3 февраля Запорожская область очередь 1.2
1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
Отключение света 3 февраля Запорожская область очередь 2.1
2.1: 00:00 - 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
Отключение света 3 февраля Запорожская область очередь 2.2
2.2: 00:00 - 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
Отключение света 3 февраля Запорожская область очередь 3.1
3.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
Отключение света 3 февраля Запорожская область очередь 3.2
3.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
Отключение света 3 февраля Запорожская область очередь 4.1
4.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
Отключение света 3 февраля Запорожская область очередь 4.2
4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
Отключение света 3 февраля Запорожская область очередь 5.1
5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
Отключение света 3 февраля Запорожская область очередь 5.2
5.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
Отключение света 3 февраля Запорожская область очередь 6.1
6.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
Отключение света 3 февраля Запорожская область очередь 6.2
6.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
Кроме того, в течение суток будут действовать графики ограничения мощности в полном объеме, охватывающие пять очередей.
Как найти свою группу отключений Запорожская область
Найти свою группу графиков отключения света в Запорожской области можно по ссылке.
Как найти свою группу отключений город Запорожье
Найти свою группу графиков отключения света в Запорожье можно по ссылке.
Как найти группу отключений Запорожский район
Узнать свою группу отключений в Запорожском районе можно по ссылке.
Почему нет света Запорожье
Узнать причину отсутствия электроснабжения по г. Запорожье можно по ссылке.
Пункты несокрушимости в Запорожье - где найти пункты несокрушимости в Запорожской области
Перечень адресов пунктов несокрушимости в Запорожье и области можно найти по ссылке.
Отключение света - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, ситуация с отключениями электроэнергии для населения в Украине будет усложняться. Об этом сообщил энергетический эксперт Геннадий Рябцев.
В то же время украинским энергетикам удалось полностью стабилизировать работу энергосистемы после технологической аварии, произошедшей в субботу, 31 января, отметил президент Владимир Зеленский.
После восстановления электроснабжения в домах без отопления дальнейшие отключения света применяться не будут, уточнил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
