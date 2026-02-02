Когда не будет света в Запорожье и области - новые графики на 3 февраля

В Запорожской области 3 февраля по распоряжению НЭК "Укрэнерго" введут графики отключений электроэнергии для стабилизации работы энергосистемы.

Когда не будет света в Запорожье и области - графики отключений на 3 февраля / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Облэнерго опубликовало графики отключений для Запорожской области на 3 февраля

Отключения будут действовать в течение суток

По распоряжению НЭК "Укрэнерго" в Запорожской области завтра, 3 февраля, будут действовать графики почасовых отключений света. О том, когда не будет света в Запорожье и области, сообщило "Запорожьеоблэнерго".

В облэнерго отметили, что по указанию НЭК "Укрэнерго" для стабилизации работы объединенной энергосистемы 3 февраля в Запорожской области будут вводить почасовые графики отключения электроэнергии.

Временные промежутки отсутствия света будут определяться по очередям и подочередям с учетом 30 минут, необходимых для переключений.

График отключения света в Запорожской области на 3 февраля / Скриншот

Отключение света 3 февраля Запорожская область очередь 1.1

1.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Отключение света 3 февраля Запорожская область очередь 1.2

1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Отключение света 3 февраля Запорожская область очередь 2.1

2.1: 00:00 - 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Отключение света 3 февраля Запорожская область очередь 2.2

2.2: 00:00 - 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Отключение света 3 февраля Запорожская область очередь 3.1

3.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Отключение света 3 февраля Запорожская область очередь 3.2

3.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Отключение света 3 февраля Запорожская область очередь 4.1

4.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Отключение света 3 февраля Запорожская область очередь 4.2

4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Отключение света 3 февраля Запорожская область очередь 5.1

5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Отключение света 3 февраля Запорожская область очередь 5.2

5.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Отключение света 3 февраля Запорожская область очередь 6.1

6.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Отключение света 3 февраля Запорожская область очередь 6.2

6.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Кроме того, в течение суток будут действовать графики ограничения мощности в полном объеме, охватывающие пять очередей.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Как найти свою группу отключений Запорожская область

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожской области можно по ссылке.

Как найти свою группу отключений город Запорожье

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожье можно по ссылке.

Как найти группу отключений Запорожский район

Узнать свою группу отключений в Запорожском районе можно по ссылке.

Почему нет света Запорожье

Узнать причину отсутствия электроснабжения по г. Запорожье можно по ссылке.

Пункты несокрушимости в Запорожье - где найти пункты несокрушимости в Запорожской области

Перечень адресов пунктов несокрушимости в Запорожье и области можно найти по ссылке.

Напомним, как ранее сообщал Главред, ситуация с отключениями электроэнергии для населения в Украине будет усложняться. Об этом сообщил энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

В то же время украинским энергетикам удалось полностью стабилизировать работу энергосистемы после технологической аварии, произошедшей в субботу, 31 января, отметил президент Владимир Зеленский.

После восстановления электроснабжения в домах без отопления дальнейшие отключения света применяться не будут, уточнил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

