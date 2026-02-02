Удары 'Цирконом' и 'Орешником' направлены не на фронт: Игнат назвал истинную цель

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат подчеркнул, что враг наносит удары "Цирконами" и "Орешниками" демонстративно.

Зачем на самом деле РФ бьет по Украине "Орешником" и "Цирконами"/ Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео Минобороны РФ

Ключевые тезисы Игната:

Россия применяет новейшие ракеты "Циркон" и "Орешник" одиночно

Цель атак — запугивание Запада

"Циркон" украинская ПВО уже неоднократно сбивала

Россия использует свои новейшие ракеты типа "Циркон" и "Орешник" поодиночке. Удары ими наносятся не для достижения преимущества на поле боя, а как инструмент политического влияния и запугивания. Об этом в интервью РБК-Украина сказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат.

Он уточнил, что украинские Воздушные силы не используют название "Орешник", поскольку речь идет о модернизированной советской ракете "Рубеж" средней дальности. Именно такими ракетами россияне наносили удары по Днепру и Львову.

"Это сигнал для западных партнеров - такая себе очередная страшилка от Путина. Львов находится близко к границам НАТО, и Россия пытается показать, что имеет оружие, которое якобы невозможно сбить", - пояснил Игнат.

Ракета "Рубеж" / Инфографика: Главред

По его словам, РФ пытается таким образом оказывать психологическое давление на Запад, чтобы повлиять на поддержку Украины и склонить партнеров к уступкам в переговорах.

Игнат также отметил, что ракета "Циркон", которая в первую очередь является противокорабельной, теперь применяется оккупантами по наземным целям в Киевской, Харьковской и Винницкой областях. Пуски осуществляются с территории оккупированного Крыма, но их количество было ограниченным.

По словам представителя Воздушных сил, ракета поднимается на высоту более 40 километров и атакует по баллистической траектории, подобно ракетам Х-22. Впрочем, такие ракеты уже неоднократно сбивались украинской противовоздушной обороной.

"Конечно, для этого система Patriot должна быть в нужное время в нужном месте", - добавил Игнат.

Ракета "Циркон" / Инфографика: Главред

Может ли РФ применить "Орешник" в ближайшее время - мнение эксперта

Военный эксперт Роман Свитан считает, что угрозу "Орешника" сильно преувеличивают и он больше является информационным оружием. Гораздо опаснее, по его словам, удары "Искандерами" и "Кинжалами" без предупреждения.

Также Свитан подчеркнул, что Россия вряд ли в ближайшее время применит межконтинентальную ракету "Орешник" по Украине.

Удар по Украине ракетой "Циркон" - что известно

Напомним, 20 января Россия нанесла массированный удар по Украине, использовав крылатые и баллистические ракеты, беспилотники и противокорабельную ракету "Циркон", которая летела по Винницкой области по объекту критической инфраструктуры. Основной удар пришелся на Киевскую область.

Также ВМС Украины сомневаются в ее эффективности по наземным целям. Ракета технически недоработана, подобные проблемы фиксировались еще в 2022 году (неожиданное изменение траектории, случайные удары по гражданским объектам). "Циркон" и "Оникс" создавались как противокорабельные, а не для ударов по земле.

Как сообщал Главред, 9 января Россия нанесла удар баллистической ракетой средней дальности "Орешник" по Львовской области. Аналитики считают, что удар имел целью запугать западные страны.

О персоне: Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год — начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

