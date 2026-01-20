Игнат раскрыл, куда летела ракета "Циркон" и назвал циничный замысел врага

Юрий Игнат подчеркнул, что приоритетом врага являются удары по критической инфраструктуре.

Игнат раскрыл, куда летела ракета "Циркон" / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, armyinform.com.ua

Главное:

20 января РФ массированно атаковала Украину ракетами и дронами

Также россияне применили противокорабельную ракету "Циркон"

По словам Игната, ракета летела в Винницкую область

Страна-агрессор ночью и утром 20 января нанесла массированный воздушный удар по Украине, применив крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники.

Кроме того, россияне применили противокорабельную ракету "Циркон". Об особенностях российского удара рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Спикер в комментарии УНИАН заявил , что примененная Россией против Украины ракета "Циркон" летела в Винницкую область.

"Летел он в Винницкую область, по объекту критической инфраструктуры".

Игнат добавил, что приоритетом врага являются удары по критической инфраструктуре.

Он напомнил, что "Циркон" - это противокорабельная ракета, которая летит по баллистической траектории. По его словам, украинские защитники ранее уже сбивали такие ракеты, для этого "нужно иметь соответствующие средства в нужное время в нужном месте".

Стратегическая цель россиян

В эфире телемарафона спикер Воздушных сил подчеркнул, что основной удар был направлен на Киевскую область, в частности на объекты критической инфраструктуры.

"Их стратегическая цель - заморозить украинцев", - подчеркнул Игнат.

Он подчеркнул, что на этот раз враг запустил 18 баллистических ракет, добавив, что силы ПВО смогли уничтожить 14 из них. Этот результат спикер оценил как "достаточно высокий результат". Кроме того, украинские защитники неба сбили также 13 из 15 крылатых ракет.

Выдержит ли Киев новые атаки - мнение эксперта

Директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко заявил, что российские оккупанты целенаправленно атакуют критическую инфраструктуру столицы, сосредотачивая удары на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. По его словам, не стоит верить ни "страшилкам", ни слишком сладким обещаниям о ситуации с энергетикой.

Сергиенко подчеркнул, что сегодня никто не может дать 100% гарантии стабильности энергосистемы. Единственная реальная защита - это работа сил ПВО, а любые попытки заранее оценить масштабы вероятных повреждений являются преждевременными.

"Говорить заранее, что именно и насколько будет сложно, - это, по сути, гадание на кофейной гуще. Будем как-то выживать, будем приспосабливаться", - сказал эксперт в интервью Главреду.

Ракетно-дроновая атака 20 января 2026 года - что известно

Как писал Главред, рано утром 20 января Воздушные силы Украины предупредили о вероятных пусках крылатых ракет российскими бомбардировщиками Ту-95. Подробнее читайте в материале: Российские Ту-95 запустили крылатые ракеты: какие города Украины под угрозой удара.

Как сообщает мониторинговый канал monitor, ракетный удар по Украине сегодня не был массовым.

Армия РФ применила дроны, в том числе и реактивные, для удара по Киеву и области, Ровно, Харькову, Днепру, Запорожью, Одессе и отдельным районам населенных пунктов, относящихся к этим областям. Особенно страдал от дронов Днепр.

Также оккупанты запустили около шести баллистических ракет в направлении Киева, две - по Днепру и две - по району Винницы. Под утро оккупанты запустили крылатые ракеты Х-101 в направлении Киева и Киевской области.

По данным Нацполиции, под ударом был левый берег Киева. По состоянию на 8:00 известно об одной пострадавшей. В результате "прилета" повреждены нежилые помещения по нескольким адресам, здание начальной школы, а также окна в нескольких жилых домах. Также произошло падение обломков БПЛА на открытую территорию, горели автомобили.

На левом берегу столицы перебои со светом и водоснабжением. Объекты социальной инфраструктуры переходят в автономный режим питания.

В Киевской области в результате атаки смертельное ранение получил 50-летний мужчина в Бучанском районе. Медики боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти его не удалось. Мужчина погиб на месте.

На рассвете 20 января российская армия атаковала гражданскую инфраструктуру Одесской области. В городе Черноморск зафиксировано попадание БПЛА в многоэтажный жилой дом.

В Ровенской области враг нанес удар по объекту критической инфраструктуры. Это привело к отключению электроэнергии более 10 тысяч абонентов, а также разрушениям в жилом секторе.

откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

О персоне: Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года — отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год — начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

