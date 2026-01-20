Россия подняла "ТУшки" в воздух: когда ожидать возможные пуски ракет

Кратко:
- РФ подняла в воздух 3–4 Ту-95МС с аэродрома "Оленья"
- Самолеты могли пройти около трети маршрута до пусковых зон
- Пуски ракет ожидаются с 6:00 до 6:50 по стандартной тактике
В ночь на 20 января 2026 годастрана-агрессор подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС с территории России. Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
По предварительным данным мониторинговых каналов, в воздухе находится от трех до четырех самолетов Ту-95МС, вылетевших с аэродрома "Оленья" в Мурманской области.
По состоянию на 3:45, по информации источников, в воздухе может находиться группа самолетов стратегической авиации РФ как минимум из четырех бортов из Оленья.
Ориентировочное время приближения к пусковым зонам
По оценкам аналитиков, самолеты могли пройти около трети маршрута, а подлет к пусковым зонам ожидается примерно:
- Саратовская зона — 5:30
- Волгоград-Волгодонь — 6:00
- Каспийская зона — 6:30-7:00
Что касается Дальнего Востока РФ, если самолеты вылетали, они должны добраться до пусковых зон примерно в то же время. Окончательных и достоверных данных пока нет.
"В случае пусков ожидаемыми они будут в период с 6:00-6:50 согласно стандартной тактике врага", — отмечают эксперты.
Как цель атак РФ на энергетику — мнение эксперта
По словам главного научного сотрудника Национального института стратегических исследований Геннадия Рябцева, энергетические ограничения в Украине остаются вынужденной мерой из-за целенаправленных атак России на ключевые элементы энергосистемы.
Эксперт подчеркивает, что удары по подстанциям и высоковольтным линиям существенно затрудняют работу Объединенной энергосистемы и создают дополнительные техногенные риски.
Рябцев добавляет, что повреждение инфраструктуры ограничивает возможности перераспределения электроэнергии между регионами, в частности Черниговской, Одесской и Донецкой областями, и вынуждает энергетиков применять отключения для поддержания стабильности системы.
Удары по Украине - новости по теме
Как ранее сообщал Главред, Россия продолжает обстреливать украинские города. В частности, под ударом оказался Киев. В столице 20 января прогремели взрывы в результате атак баллистическими ракетами и беспилотниками типа Шахед.
Напомним, что в ночь на 19 января российская оккупационная армия атаковала Украину дронами. Была объявлена воздушная тревога. БПЛА зафиксировали в Днепропетровской, Запорожской, Одесской областях.
Кроме того, РФ готовит удары по подстанциям, обеспечивающим работу украинских АЭС. Промах "Кинжала" или "Искандера" по подстанции может привести к попаданию непосредственно в энергоблок. Об этом заявил украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов.
Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины — вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
