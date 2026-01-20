Россия подняла "ТУшки" в воздух: когда ожидать возможные пуски ракет

Воздушные силы предупредили о подъеме в воздух стратегических бомбардировщиков РФ.

Аналитики прогнозируют приближение к стратегическим пусковым зонам / Википедия, Министерство обороны РФ

Кратко:

РФ подняла в воздух 3–4 Ту-95МС с аэродрома "Оленья"

Самолеты могли пройти около трети маршрута до пусковых зон

Пуски ракет ожидаются с 6:00 до 6:50 по стандартной тактике

В ночь на 20 января 2026 годастрана-агрессор подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС с территории России. Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

По предварительным данным мониторинговых каналов, в воздухе находится от трех до четырех самолетов Ту-95МС, вылетевших с аэродрома "Оленья" в Мурманской области.

По состоянию на 3:45, по информации источников, в воздухе может находиться группа самолетов стратегической авиации РФ как минимум из четырех бортов из Оленья.

Ориентировочное время приближения к пусковым зонам

По оценкам аналитиков, самолеты могли пройти около трети маршрута, а подлет к пусковым зонам ожидается примерно:

Саратовская зона — 5:30

Волгоград-Волгодонь — 6:00

Каспийская зона — 6:30-7:00

Что касается Дальнего Востока РФ, если самолеты вылетали, они должны добраться до пусковых зон примерно в то же время. Окончательных и достоверных данных пока нет.

"В случае пусков ожидаемыми они будут в период с 6:00-6:50 согласно стандартной тактике врага", — отмечают эксперты.

Самолеты, которыми обстреливают Украину / Инфографика: Главред

Как цель атак РФ на энергетику — мнение эксперта

По словам главного научного сотрудника Национального института стратегических исследований Геннадия Рябцева, энергетические ограничения в Украине остаются вынужденной мерой из-за целенаправленных атак России на ключевые элементы энергосистемы.

Эксперт подчеркивает, что удары по подстанциям и высоковольтным линиям существенно затрудняют работу Объединенной энергосистемы и создают дополнительные техногенные риски.

Рябцев добавляет, что повреждение инфраструктуры ограничивает возможности перераспределения электроэнергии между регионами, в частности Черниговской, Одесской и Донецкой областями, и вынуждает энергетиков применять отключения для поддержания стабильности системы.

Удары по Украине - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, Россия продолжает обстреливать украинские города. В частности, под ударом оказался Киев. В столице 20 января прогремели взрывы в результате атак баллистическими ракетами и беспилотниками типа Шахед.

Напомним, что в ночь на 19 января российская оккупационная армия атаковала Украину дронами. Была объявлена воздушная тревога. БПЛА зафиксировали в Днепропетровской, Запорожской, Одесской областях.

Кроме того, РФ готовит удары по подстанциям, обеспечивающим работу украинских АЭС. Промах "Кинжала" или "Искандера" по подстанции может привести к попаданию непосредственно в энергоблок. Об этом заявил украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины — вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

