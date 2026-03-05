"Лучшее, что может сделать": Кацурина похвасталась подарком от загадочного мужчины

Кто ухаживает за Дашей Кацуриной на фоне слухов о ее разрыве с Дантесом.

Даша Кацурина показала сюрприз от мужчины / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dasha_katsurina

Кратко:

Даше Кацуриной преподнесли неожиданный подарок

Она отметила, что это лучшее, что может сделать мужчина

Украинская бизнесвумен Даша Кацурина ранее встречалась с певцом Владимиром Дантесом. Пару заподозрили в расставании, однако ни один из партнеров не комментирует это публично.

Впрочем, знаки внимания от других мужчин Даша Все же принимает. Об этом она рассказала в своем блоге в Instagram. Она опубликовала фото букета цветов, который ей преподнесли спонтанно.

Личность дарителя Кацурина предпочла скрыть, лишь отметила, что подарок ее порадовал. "Лучшее, что мужчина может сделать, это прийти на встречу с цветами. Даже если встреча с женщиной просто рабочая или дружеская", - отметила она.

Даша Кацурина показала сюрприз от мужчины / фото: instagram.com/dasha_katsurina

О персоне: Даша Кацурина Даша Кацурина - украинская бизнесвумен, дизайнер и ресторатор. Владеет именным брендом одежды, а также является совладелицей сети киевских ресторанов азиатской кухни.

