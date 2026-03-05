"Лучшее, что может сделать": Кацурина похвасталась подарком от загадочного мужчины

Кратко:
- Даше Кацуриной преподнесли неожиданный подарок
- Она отметила, что это лучшее, что может сделать мужчина
Украинская бизнесвумен Даша Кацурина ранее встречалась с певцом Владимиром Дантесом. Пару заподозрили в расставании, однако ни один из партнеров не комментирует это публично.
Впрочем, знаки внимания от других мужчин Даша Все же принимает. Об этом она рассказала в своем блоге в Instagram. Она опубликовала фото букета цветов, который ей преподнесли спонтанно.
Личность дарителя Кацурина предпочла скрыть, лишь отметила, что подарок ее порадовал. "Лучшее, что мужчина может сделать, это прийти на встречу с цветами. Даже если встреча с женщиной просто рабочая или дружеская", - отметила она.
О персоне: Даша Кацурина
Даша Кацурина - украинская бизнесвумен, дизайнер и ресторатор. Владеет именным брендом одежды, а также является совладелицей сети киевских ресторанов азиатской кухни.
