Пятница без света: когда не будет света в Запорожской области 6 марта, новые графики

- В Запорожской области будут действовать графики отключения электроэнергии
- Ограничения начнут действовать с 7:30 6 марта
Завтра, 6 марта, для Запорожской области по указанию "Укрэнерго" будут введены графики почасовых отключений света для населения и ограничения мощности для промышленности. Об этом сообщает "Запорожьеоблэнерго".
Графики отключения электроэнергии по очередям и подочередям будут применяться с учетом 30 минут, необходимых для переключения.
Часы отсутствия электроэнергии:
- 1.1: 15:00 – 20:00
- 1.2: 15:00 – 20:00
- 2.1: 10:30 – 15:30
- 2.2: 13:30 – 15:30
- 3.1: 00:00 – 00:30, 07:30 – 11:00
- 3.2: 07:30 – 11:00
- 4.1: 13:30 – 15:30
- 5.1: 15:00 – 20:00
- 5.2: 07:30 – 11:00
- 6.2: 19:30 – 24:00
Кроме того, с 08:00 до 24:00 будут полностью действовать графики ограничения мощности, которые охватывают все пять очередей.
Как найти свою группу отключений Запорожская область
Найти свою группу графиков отключения света в Запорожской области можно по ссылке.
Как найти свою группу отключений город Запорожье
Найти свою группу графиков отключения света в Запорожье можно по ссылке.
Как найти группу отключений Запорожский район
Узнать свою группу отключений в Запорожском районе можно по ссылке.
Почему нет света Запорожье
Узнать причину отсутствия электроснабжения по г. Запорожье можно по ссылке.
Пункты несокрушимости в Запорожье - где найти пункты несокрушимости в Запорожской области
Перечень адресов пунктов несокрушимости в Запорожье и области можно найти по ссылке.
Отключение света - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 5 марта в части регионов Украины с 08:00 и до конца суток вводятся почасовые отключения электроэнергии, а также ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".
В то же время в Запорожской области продолжительность отключений для населения сократили на пять часов. По словам руководителя "Запорожьеоблэнерго" Андрея Стасевского, если ситуация позволит, ограничения электроснабжения для жителей могут и дальше уменьшать.
Вместе с тем графики отключений электроэнергии в Украине, вероятно, будут действовать еще как минимум месяц. Об этом сообщил заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Жупанин.
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
