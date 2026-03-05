Пятница без света: когда не будет света в Запорожской области 6 марта, новые графики

В Запорожской области 6 марта будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для населения и ограничения мощности для промышленности.

В Запорожской области будут действовать графики отключения электроэнергии

Ограничения начнут действовать с 7:30 6 марта

Завтра, 6 марта, для Запорожской области по указанию "Укрэнерго" будут введены графики почасовых отключений света для населения и ограничения мощности для промышленности. Об этом сообщает "Запорожьеоблэнерго".

Графики отключения электроэнергии по очередям и подочередям будут применяться с учетом 30 минут, необходимых для переключения.

Часы отсутствия электроэнергии:

1.1: 15:00 – 20:00

1.2: 15:00 – 20:00

2.1: 10:30 – 15:30

2.2: 13:30 – 15:30

3.1: 00:00 – 00:30, 07:30 – 11:00

3.2: 07:30 – 11:00

4.1: 13:30 – 15:30

5.1: 15:00 – 20:00

5.2: 07:30 – 11:00

6.2: 19:30 – 24:00

Кроме того, с 08:00 до 24:00 будут полностью действовать графики ограничения мощности, которые охватывают все пять очередей.

Как найти свою группу отключений Запорожская область

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожской области можно по ссылке.

Как найти свою группу отключений город Запорожье

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожье можно по ссылке.

Как найти группу отключений Запорожский район

Узнать свою группу отключений в Запорожском районе можно по ссылке.

Почему нет света Запорожье

Узнать причину отсутствия электроснабжения по г. Запорожье можно по ссылке.

Пункты несокрушимости в Запорожье - где найти пункты несокрушимости в Запорожской области

Перечень адресов пунктов несокрушимости в Запорожье и области можно найти по ссылке.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 5 марта в части регионов Украины с 08:00 и до конца суток вводятся почасовые отключения электроэнергии, а также ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

В то же время в Запорожской области продолжительность отключений для населения сократили на пять часов. По словам руководителя "Запорожьеоблэнерго" Андрея Стасевского, если ситуация позволит, ограничения электроснабжения для жителей могут и дальше уменьшать.

Вместе с тем графики отключений электроэнергии в Украине, вероятно, будут действовать еще как минимум месяц. Об этом сообщил заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Жупанин.

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

