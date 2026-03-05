Укр
Как американцы сажают картошку: необычный способ без перекопки

Сергей Кущ
5 марта 2026, 01:19
Несмотря на простоту, этот способ имеет особенности.
Как американцы сажают картошку
Как американцы сажают картошку / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Вы узнаете:

  • Как сажают картошку в США
  • Чем этот способ отличается от нашего

Картофель - одна из самых популярных культур на огородах по всему миру. Однако методы посадки могут сильно отличаться. Многие фермеры и садоводы в США используют необычный способ выращивания — посадку картофеля под мульчу, которая позволяет получить хороший урожай без глубокой перекопки почвы.

Мы посмотрели, как американцы сажают картошку и почему этот метод отличается от нашего.

Посадка картофеля прямо на траву

Один из распространённых способов — посадка картофеля прямо на газон или участок с травой и клевером. Такой метод позволяет быстро превратить обычную лужайку в огородную грядку.

Перед посадкой участок слегка подготавливают:

  • скашивают траву как можно ниже;
  • удаляют крупные сорняки;
  • при необходимости укладывают слой газет, чтобы подавить рост агрессивных растений.

После этого на поверхность насыпают слой компоста толщиной около 5–7 сантиметров.

Что любит и чего не любит картофель
Что любит и чего не любит картофель / Инфографика: Главред

Как размещают семенной картофель

Следующий шаг — размещение клубней. Американские огородники обычно используют сертифицированный семенной картофель, чтобы снизить риск заболеваний.

Клубни раскладывают на расстоянии примерно 20–25 сантиметров друг от друга. Часто применяется шахматная схема посадки, которая позволяет разместить больше растений на небольшой площади.

Если картофель крупный, его разрезают напополам (как у нас). Главное условие — на каждом кусочке должно быть минимум два "глазка". Перед посадкой такие кусочки оставляют на несколько дней при комнатной температуре, чтобы срезы подсохли.

Главный секрет — толстый слой мульчи

После раскладки клубней картофель не закапывают в землю. Вместо этого его накрывают толстым слоем мульчи примерно 15 сантиметров.

Для мульчирования чаще всего используют:

  • солому без химической обработки;
  • измельчённые листья;
  • перепревшее сено.

Этот метод известен как глубокое мульчирование и помогает удерживать влагу, подавлять сорняки и улучшать структуру почвы.

Мульча на картошке
Мульча на картошке / Фото: скриншот

Почему они добавляют мульчу

По мере роста картофеля мульчу постепенно добавляют. Новые клубни формируются на уровне или немного выше семенного картофеля, поэтому дополнительный слой помогает увеличить урожай.

Кроме того, мульча защищает клубни от солнечного света. Если картофель окажется на поверхности, он может позеленеть и накопить соланин — токсичное вещество.

Смотрите видео о том, как американцы сажают картошку:

