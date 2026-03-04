Украину снова засыплет снегом: синоптики назвали регионы

Вы узнаете:
- Какая будет погода ночью 5 марта
- Когда температура воздуха поднимется до +14 градусов
- В каких регионах будет снег
Погода в Украине 5 марта будет солнечной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики предупредили о лавинной опасности в высокогорьях западной и центральной части Закарпатской области. Она связана с оттепелью. 3 уровень опасности продержится до 2 марта.
Синоптик Наталья Диденко отметила, что 5 марта будет ветрено. Скорость ветра может достигать 15-20 м/с. В Полтавской, Черниговской, Харьковской и Луганской областях будет мокрый снег.
Температура воздуха повысится до 6-12 градусов тепла на западе и юге. На северо-востоке будет холоднее всего - 1-4 градуса тепла.
"Лед под ногами, солнышко на щеках, почки готовятся к движению, хочется спать среди дня, сороки и вороны важные, тюльпанов в переходах с каждым днем становится больше - весна смелее", - говорится в сообщении.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 5 марта
В Украине 5 марта будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют снег и дождь на востоке и северо-востоке. В этот день будет гололедица в северных, Полтавской и Харьковской областях. Ветер будет северо-западным со скоростью 7-12 м/с.
"Ночью рассчитываем на слабый минус, днем на 4-9° тепла, на Закарпатье и юге страны до 14°, прохладнее всего на северо-востоке страны, там 1-6° тепла", - говорится в сообщении.
В Украине будет +12
По данным meteoprog, 5 марта в Украине будет достаточно тепло. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +7...+12 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской и Сумской областях. Там температура воздуха опустится до -2...+3 градусов.
Погода 5 марта в Киеве
В Киеве 5 марта будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. На дорогах будет гололедица. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.
"Температура по области ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 4-9° тепла; в Киеве ночью 1-3° мороза, днем 4-6° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.
Напомним, в Харькове 5 марта ожидается облачная погода с прояснениями и небольшие осадки. На дорогах местами возможна гололедица.
Также в четверг, 5 марта, в Украине будет относительно тепло, но ветрено. Температура днем ожидается +4...+9°, на юге и западе до +12°, на северо-востоке – +1...+4°. Мокрый снег и дождь вероятны в Полтавской, Черниговской, Харьковской и Луганской областях.
Как сообщал Главред, 5 марта погода в Полтаве и области будет без существенных осадков, ожидается переменная облачность и северо-западный ветер 7–12 м/с. На дорогах местами гололедица.
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
