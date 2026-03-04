Хотят заставить ВСУ отступить: россияне бросили силы для захвата двух городов

Известно, что россияне пытаются реализовать тактику охвата.

https://glavred.info/front/hotyat-zastavit-vsu-otstupit-rossiyane-brosili-sily-dlya-zahvata-dvuh-gorodov-10746035.html Ссылка скопирована

Россияне готовятся к наступлению / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

Кратко:

Россияне планируют усилить наступление на фронте в начале весны

Противник сконцентрировал наибольшие усилия для продвижения в сторону Гришиного

Украинские защитники продолжают держать оборону

Российские оккупационные войска готовятся к активизации боевых действий на фронте. Сейчас основные усилия противника сосредоточены на прорыве к населенному пункту Гришино и попытках захватить Покровск и Мирноград. Об этом сообщили в 7-м корпусе быстрого реагирования ДШВ.

"Враг планирует усиление наступления в начале весны. Последние несколько месяцев он сознательно осуществлял накопление ресурсов для дальнейшего применения. Сейчас противник сконцентрировал наибольшие усилия для продвижения в сторону Гришиного, что к северо-западу от Покровска", - говорится в сообщении. видео дня

Военные также заявляют о сложной ситуации в районе Гришиного, где боевые действия уже перешли в пределы населенного пункта.

Отмечается, что россияне пытаются реализовать тактику охвата, атакуя поселок с северного и южного флангов, чтобы выйти к его центральным кварталам и заставить украинских защитников отступить с восточных окраин.

"Несмотря на сложную ситуацию вокруг Покровска и Мирнограда, украинские защитники продолжают держать оборону на северных окраинах этих городов. Помимо сдерживания штурмов, Силы обороны наносят врагу существенные потери в живой силе и технике", - подытожили в 7-м корпусе ДШВ.

Мирноград / Инфографика: Главред

Россия перебрасывает войска

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко говорил, что Россия интенсивно перебрасывает войска на север Донецкой области, пытаясь просачиваться небольшими группами.

"Думаю, что в ближайшие дни, когда стабилизируется погода, мы увидим попытки наступления в направлении Часового Яра, Покровска, возможно, по другим участкам, в частности, на Сумщине и так далее", - подчеркнул он.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, российские оккупационные войска перешли в наступление на двух участках границы между Украиной и Россией. Враг пытался прорвать государственную границу и продвигаться в направлении Зибиного и Круглого в Чугуевском районе Харьковской области.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорил, что российские оккупационные войска не отказались от идеи расширения так называемой "зоны безопасности" вдоль украинской границы.

Военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак говорил, что цели страны-агрессора России во время наступления в 2026 году в первую очередь будут касаться Донецкой области. Это цель номер один для россиян сейчас.

Читайте также:

О персоне: Петр Андрющенко Петр Андрющенко — советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя. На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред