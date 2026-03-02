Укр
Читать на украинском
Февраль изменил фронт: сколько территорий оккупировала РФ — анализ DeepState

Руслан Иваненко
2 марта 2026, 02:18
Аналитики рассказали, как изменилась численность штурмовых действий и насколько активно враг действует на разных участках.
  • Прирост оккупированной территории в феврале – 126 кв. км
  • Это вдвое меньше, чем в январе 2026 года
  • Наименьший показатель с июля 2024 года

В феврале прирост оккупированной территории составил 126 кв. км, что вдвое меньше, чем в январе этого года, и стало самым низким показателем с июля 2024 года. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал DeepState.

Количество атак почти не изменилось

Аналитики отмечают, что снижение темпов оккупации не означает сокращение количества атак:

"Разница по сравнению с январем составляет всего 4%. Единственное, что штурмовые действия стали менее многочисленными по составу участников, поэтому важно дождаться объявления количества верифицированных ликвидаций от Министерства обороны Украины".

Где враг проводит больше всего штурмов

Самые активные штурмовые действия традиционно фиксируются на Покровском участке – 31%, на Гуляйпольском – 21%, на Константиновском – 13%, а на Лиманском – 7%.

"Цифры тождественны тем, что были в январе. В этом враг стабилен как раз", – отмечают аналитики.

Что касается продвижения оккупантов, наибольшее движение зафиксировано на Покровском участке – 32%, что, по словам экспертов, логично, ведь эти данные связаны с количеством штурмовых действий.

На втором месте – Славянский участок (23%), на третьем – Краматорский (16%). "Суммарно это 39% всех продвижений, при 9% от количества атак", – объясняют аналитики.

Константиновский участок занимает 21%, а Сумщина – 7%.

Когда может закончиться война – мнение эксперта

Украине в ближайшее время не стоит рассчитывать на прекращение боевых действий, поскольку предпосылок для завершения войны пока нет. Такое мнение высказал военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

По его убеждению, активная фаза войны продлится как минимум несколько следующих месяцев. В то же время в Кремле, по оценке эксперта, уже анализируют различные сценарии возможного завершения конфликта, однако их позиция остается жесткой.

Ступак обратил внимание, что Россия, вероятно, сместила акценты в своих территориальных требованиях. Если раньше Москва настаивала также на Запорожской и Херсонской областях, то сейчас ключевой целью для нее остается полный контроль над Донецкой областью.

"Плюс остаются требования не вступать в НАТО и сократить численность украинской армии. На мой взгляд, до лета у нас будут продолжаться боевые действия, поскольку сейчас никаких предпосылок для завершения войны нет. Если бы со стороны России звучал хоть какой-то конструктив, можно было бы говорить, что мы движемся к завершению. Но этого нет, Россия упирается и стоит на своем", — отметил эксперт.

По мнению Ступака, до июня заключение перемирия или подписание каких-либо мирных соглашений остается маловероятным сценарием.

Ситуация на фронте — последние новости по теме

Как ранее писал Главред, планы российских войск по захвату Донбасса остаются неизменными, в то же время у врага есть отдельные намерения создать так называемую буферную зону в других областях Украины.

Кроме того, российские войска предпринимают попытки окружить Мирноград Донецкой области, пытаясь зайти в город с разных направлений, вместо лобовых атак.

Также воины 132-го отдельного разведывательного батальона 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ВС Украины провели молниеносную операцию, которая изменила тактическую ситуацию на одном из самых горячих участков фронта, сообщается в телеграмме подразделения.

Об источнике: DeepState

DeepStateMap.Live — интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

