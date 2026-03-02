Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

Сенсация из космоса: гигантская звезда неожиданно изменила цвет и температуру

Алексей Тесля
2 марта 2026, 02:33
WOH G64 входит в двойную систему, и взаимодействие с компаньоном могло повлиять на наблюдаемые изменения.
Кремль перехватил основные спутники Европы в космосе
Опубликовано новое исследование ученых / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Гигантская звезда WOH G64 развивается по нетипичному сценарию
  • Объект, считавшийся красным, стал более горячим и сменил цвет на жёлтый

Астрономы более трёх десятилетий наблюдают за гигантской звездой WOH G64 и пришли к выводу, что она развивается по нетипичному сценарию.

Как говорится в исследовании, которое публикует Nature Astronomy, звезда расположена в Большое Магелланово Облако и примерно в 28 раз массивнее Солнца. Её размеры колоссальны: если бы она находилась в центре нашей системы, то простиралась бы почти до орбит Юпитера и Сатурна.

видео дня

В 2014 году учёные зафиксировали неожиданную перемену — объект, считавшийся красным сверхгигантом, за короткое по космическим меркам время стал более горячим и сменил цвет на жёлтый. При этом признаков взрыва или масштабных выбросов вещества не обнаружено.

Авторы работы во главе с Гонсало Муньос-Санчес отмечают, что существующие модели эволюции массивных звёзд не объясняют такую трансформацию. Ситуацию усложняет то, что WOH G64 входит в двойную систему, и взаимодействие с компаньоном могло повлиять на наблюдаемые изменения.

По мнению исследователей, дальнейшие наблюдения за этим объектом помогут лучше понять, каким образом самые массивные звёзды завершают свой жизненный цикл — взрывом сверхновой, коллапсом в чёрную дыру или через промежуточные стадии.

Сюрприз из космоса: открытие ученых

Учёные зарегистрировали короткий гамма-всплеск продолжительностью около 10 секунд, пришедший из далёкой области Вселенной — примерно в 13 миллиардах световых лет от Земли.

Событие, обозначенное как GRB 250314A, вероятно связано со вспышкой сверхновой, которая произошла приблизительно через 730 миллионов лет после Большого взрыва.

Ученые установили новый объект в космосе

Недавно обнаруженный гость из межзвёздного пространства удивил учёных. Комета 3I/ATLAS, лишь второй зафиксированный объект извне Солнечной системы, оказалась намного меньше ожидаемого, но при этом демонстрирует рекордную активность, выбрасывая в пространство около 940 триллионов молекул углекислого газа каждую секунду.

Ранее сообщалось о том, какая песня впервые зазвучала в космосе. Мало кто знает, что более 60 лет назад впервые во Вселенной зазвучала именно украинская песня.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.

Другие интересные материалы:

Об источнике: журнал Nature

Nature - самый престижный рецензируемый научный журнал мира. В 2009 году вошел в Список 100 самых влиятельных журналов по биологии и медицине за последние 100 лет под № 1 и был назван Журналом Столетия. Печатается еженедельно в Соединенном королевстве, начиная с 1869 года. Nature печатает статьи по всем научным дисциплинам и областям исследований, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

наука
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Февраль изменил фронт: сколько территорий оккупировала РФ — анализ DeepState

Февраль изменил фронт: сколько территорий оккупировала РФ — анализ DeepState

02:18Фронт
"Все идет по плану": Трамп сделал заявление о сроках операции в Иране

"Все идет по плану": Трамп сделал заявление о сроках операции в Иране

00:55Мир
Разведка узнала планы РФ: Зеленский предупредил о новом ударе и назвал цели

Разведка узнала планы РФ: Зеленский предупредил о новом ударе и назвал цели

21:27Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Весна начнется с большого успеха: три знака зодиака сорвут главный куш

Весна начнется с большого успеха: три знака зодиака сорвут главный куш

"Все всплывет": предательница Ани Лорак обвинила Тину Кароль

"Все всплывет": предательница Ани Лорак обвинила Тину Кароль

"Наступил этот день": Пугачева вышла на связь с обращением

"Наступил этот день": Пугачева вышла на связь с обращением

Гороскоп Таро на неделю со 2 по 8 марта: Овнам - действовать, Тельцам - сюрприз

Гороскоп Таро на неделю со 2 по 8 марта: Овнам - действовать, Тельцам - сюрприз

Гороскоп на сегодня 2 марта: Ракам - потеря, Стрельцам - гармония

Гороскоп на сегодня 2 марта: Ракам - потеря, Стрельцам - гармония

Последние новости

03:32

Ситуация с поддержкой США может резко измениться: названа решающая дата

03:07

Взрослые сыновья звездной матери: как выглядят дети Бритни Спирс

02:35

"Прощаюсь и благодарю": Лилия Ребрик поставила важную точку

02:33

Сенсация из космоса: гигантская звезда неожиданно изменила цвет и температуру

02:18

Февраль изменил фронт: сколько территорий оккупировала РФ — анализ DeepState

Реформа мобилизации, повышение пенсий и цен: изменения с 1 марта для украинцевРеформа мобилизации, повышение пенсий и цен: изменения с 1 марта для украинцев
01:31

58-летний всемирно известный диджей стал папой в четвертый раз

00:55

"Все идет по плану": Трамп сделал заявление о сроках операции в Иране

00:48

Анна Седокова загремела в больницу - детали

00:00

Тюльпаны остаются яркими значительно дольше: простые лайфхаки к 8 мартаВидео

Реклама
01 марта, воскресенье
23:52

Крепкие гены: екс-жена Виталия Кличко показала их общую дочь

23:49

В Киеве и области отключат свет 2 марта: что известно о графиках

22:25

РФ "кинула" Иран и отказала в помощи: эксперт раскрыл подлую позицию Кремля

22:08

Голова на 360° и "вечные" зубы: факты о кроликах, которых не говорят

22:04

Света станет значительно больше – новые графики для Днепра и области на 2 мартаФото

22:03

Цены упали в 2-3 раза: в Украине резко подешевели популярные продукты

21:48

Гороскоп Таро на март 2026: Козерогам - поездка, Водолеям - прибыль, Рыбам - подарокВидео

21:42

Трамп не собирается менять режим в Иране, он хочет другого - Сергей Бережноймнение

21:27

Разведка узнала планы РФ: Зеленский предупредил о новом ударе и назвал цели

21:23

"Разведенная" Pink остро отреагировала на разрыв с мужем

21:10

Российская пропаганда обостряет тон: для чего Кремль запускает новые "страшилки"

Реклама
20:58

Опасные метеоявлении надвигаются на Львовскую область: объявлено предупреждение

20:38

РФ выбрала новые цели для наступления: в ОП раскрыли, какие города под угрозой

20:28

Андрусив: Почему удары по Ирану станут "стратегической смертью" для армии РФмнение

20:16

Контракты с четкими сроками службы появятся для всех: в ОП анонсировали изменения

20:10

Мартовский старт для чеснока: два обязательных действия для крупных головокВидео

20:04

Шкаф трещит, а надеть нечего — что большинство женщин делает не так

19:47

Морской бой: Трамп заявил о массовом уничтожении кораблей в атаке на Иран

19:34

Коронная хитрость опытных кулинаров: одна мелочь превращает яичницу в шедеврВидео

19:24

Весна стартует с характером: какая будет погода в Днепре в первую неделю марта

18:51

От плена до "подрыва" Рады: куда исчезла Надежда Савченко и как она выглядит сейчасВидео

18:45

Путин нашел в событиях в Иране новый козырь для войны в Украине - Politico

18:30

Старше на 20 лет: молодая невеста Довженко призналась, как закрутила роман с актером

18:29

"Наступил этот день": Пугачева вышла на связь с обращением

18:29

Планы наступления РФ сорваны: ВСУ прорвали оборону на важном направлении, деталиВидео

18:27

Угроза нового прорыв РФ: раскрыт сценарий и названо неожиданное направлениеВидео

18:06

Зефир за 10 минут: Евгений Клопотенко раскрыл главный секрет

17:59

"Кто с мечом придет, от меча и погибнет": как звучит украинская версия выраженияВидео

17:34

РФ готовит окружение и обходит с флангов: в ДШВ назвали "горячую" точку фронта

17:29

В Иране заявили о ракетном ударе по авианосцу США - что известно

17:27

В Динамо назревают большие перемены: Суркис объяснил отсутствие Ярмоленко в старте

Реклама
17:01

"Лукашенко очень бы этого не хотел": эксперт назвал главный страх лидера Беларуси

16:42

"Впервые за много лет": на фронте произошел стратегический перелом, что известно

16:27

Мощный удар ВСУ на юге: поражены радары С-300, склады БК и живая сила РФВидео

16:14

Двое людей связали себя веревкой на год: зачем они это сделали

16:09

Аномальное тепло летит в Украину: где и когда потеплеет до +15

16:09

"Двойная игра идет": Ани Лорак рассказала о неверности мужа

16:03

Зачем в древности наклоняли зеркала в домах и вешали их под потолком

15:54

На Житомирскую область мчится потепление: когда прогреет до +9 градусов

15:49

Что скрывает корм для кошек – секреты, о которых молчат производителиВидео

14:53

"Немного посвежеет": синоптик сообщила, где в Украине 2 марта будет теплее всего

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять