Сенсация из космоса: гигантская звезда неожиданно изменила цвет и температуру

WOH G64 входит в двойную систему, и взаимодействие с компаньоном могло повлиять на наблюдаемые изменения.

Гигантская звезда WOH G64 развивается по нетипичному сценарию

Объект, считавшийся красным, стал более горячим и сменил цвет на жёлтый

Астрономы более трёх десятилетий наблюдают за гигантской звездой WOH G64 и пришли к выводу, что она развивается по нетипичному сценарию.

Как говорится в исследовании, которое публикует Nature Astronomy, звезда расположена в Большое Магелланово Облако и примерно в 28 раз массивнее Солнца. Её размеры колоссальны: если бы она находилась в центре нашей системы, то простиралась бы почти до орбит Юпитера и Сатурна.

В 2014 году учёные зафиксировали неожиданную перемену — объект, считавшийся красным сверхгигантом, за короткое по космическим меркам время стал более горячим и сменил цвет на жёлтый. При этом признаков взрыва или масштабных выбросов вещества не обнаружено.

Авторы работы во главе с Гонсало Муньос-Санчес отмечают, что существующие модели эволюции массивных звёзд не объясняют такую трансформацию. Ситуацию усложняет то, что WOH G64 входит в двойную систему, и взаимодействие с компаньоном могло повлиять на наблюдаемые изменения.

По мнению исследователей, дальнейшие наблюдения за этим объектом помогут лучше понять, каким образом самые массивные звёзды завершают свой жизненный цикл — взрывом сверхновой, коллапсом в чёрную дыру или через промежуточные стадии.

Сюрприз из космоса: открытие ученых

Учёные зарегистрировали короткий гамма-всплеск продолжительностью около 10 секунд, пришедший из далёкой области Вселенной — примерно в 13 миллиардах световых лет от Земли.

Событие, обозначенное как GRB 250314A, вероятно связано со вспышкой сверхновой, которая произошла приблизительно через 730 миллионов лет после Большого взрыва.

Ученые установили новый объект в космосе

Недавно обнаруженный гость из межзвёздного пространства удивил учёных. Комета 3I/ATLAS, лишь второй зафиксированный объект извне Солнечной системы, оказалась намного меньше ожидаемого, но при этом демонстрирует рекордную активность, выбрасывая в пространство около 940 триллионов молекул углекислого газа каждую секунду.

