Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Тюльпаны остаются яркими значительно дольше: простые лайфхаки к 8 марта

Руслан Иваненко
2 марта 2026, 00:00
Расположение в правильном месте и простые приемы продлевают жизнь срезанным цветам.
Тюльпаны
Простые лайфхаки помогают реанимировать цветы после улицы или магазина / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Вы узнаете:

  • Где лучше ставить букет в доме
  • Какие фрукты ускоряют увядание тюльпанов
  • Как реанимировать цветы, которые начали вянуть

Скоро Международный женский день, или День борьбы за права женщин. В Украине 8 марта женщин традиционно поздравляют тюльпанами, которые создают атмосферу праздника и уюта. Однако часто букет быстро теряет свежесть уже через несколько дней.

Главред решил рассказать, как продлить жизнь тюльпанов, которые считаются капризными цветами.

видео дня

Почему тюльпаны быстро вянут

Как пишет Express, тюльпаны продолжают расти даже после срезки, активно реагируя на свет и тепло. Главными врагами их свежести являются бактерии в воде, неправильный температурный режим и соседство с определенными продуктами.

Флористы советуют: если цветы только что принесли с улицы или они уже начали вянуть, плотно заверните стебли в крафтовую бумагу или газету и оставьте на ночь в прохладном темном месте. Это помогает цветам насытиться влагой и восстановить вертикальную форму.

Лайфхаки для свежести тюльпанов

Среди нестандартных, но эффективных советов — использование медной монеты. Благодаря антимикробным свойствам меди, тщательно вымытая монета на дне вазы сдерживает размножение бактерий.

Также эксперты рекомендуют аккуратно прокалывать стебель иголкой чуть ниже бутона, чтобы улучшить циркуляцию воды и снизить внутреннее напряжение тканей растения.

Подрезка стеблей и вода

Для долгой жизни букета важно правильно подрезать стебли под острым углом, увеличивая площадь поглощения воды. Эту процедуру нужно повторять каждые два дня вместе с заменой воды.

Если нет специальных средств для питания цветов, можно добавить три столовые ложки сахара на литр теплой воды. Оптимальная глубина погружения стеблей — 7–10 см.

Расположение вазы в доме

Еще одно условие долголетия тюльпанов — правильное расположение вазы в доме. Цветы не любят прямого солнца, близости к обогревателям и соседства с фруктами, такими как яблоки, бананы, авокадо или киви, которые выделяют этилен и ускоряют старение растений.

Соблюдение этих простых правил поможет наслаждаться весенним настроением в течение длительного времени.

Как ухаживать за тюльпанами, чтобы они дольше оставались свежими и красивыми, смотрите в видео.

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk — это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Тюльпаны лайфхак интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Разведка узнала планы РФ: Зеленский предупредил о новом ударе и назвал цели

Разведка узнала планы РФ: Зеленский предупредил о новом ударе и назвал цели

21:27Украина
Российская пропаганда обостряет тон: для чего Кремль запускает новые "страшилки"

Российская пропаганда обостряет тон: для чего Кремль запускает новые "страшилки"

21:10Мир
РФ выбрала новые цели для наступления: в ОП раскрыли, какие города под угрозой

РФ выбрала новые цели для наступления: в ОП раскрыли, какие города под угрозой

20:38Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Весна начнется с большого успеха: три знака зодиака сорвут главный куш

Весна начнется с большого успеха: три знака зодиака сорвут главный куш

"Все всплывет": предательница Ани Лорак обвинила Тину Кароль

"Все всплывет": предательница Ани Лорак обвинила Тину Кароль

"Наступил этот день": Пугачева вышла на связь с обращением

"Наступил этот день": Пугачева вышла на связь с обращением

Гороскоп Таро на неделю со 2 по 8 марта: Овнам - действовать, Тельцам - сюрприз

Гороскоп Таро на неделю со 2 по 8 марта: Овнам - действовать, Тельцам - сюрприз

Гороскоп на сегодня 2 марта: Ракам - потеря, Стрельцам - гармония

Гороскоп на сегодня 2 марта: Ракам - потеря, Стрельцам - гармония

Последние новости

00:00

Тюльпаны остаются яркими значительно дольше: простые лайфхаки к 8 марта

01 марта, воскресенье
23:52

Крепкие гены: екс-жена Виталия Кличко показала их общую дочь

23:49

В Киеве и области отключат свет 2 марта: что известно о графиках

22:25

РФ "кинула" Иран и отказала в помощи: эксперт раскрыл подлую позицию Кремля

22:08

Голова на 360° и "вечные" зубы: факты о кроликах, которых не говорят

Реформа мобилизации, повышение пенсий и цен: изменения с 1 марта для украинцевРеформа мобилизации, повышение пенсий и цен: изменения с 1 марта для украинцев
22:04

Света станет значительно больше – новые графики для Днепра и области на 2 мартаФото

22:03

Цены упали в 2-3 раза: в Украине резко подешевели популярные продукты

21:48

Гороскоп Таро на март 2026: Козерогам - поездка, Водолеям - прибыль, Рыбам - подарокВидео

21:42

Трамп не собирается менять режим в Иране, он хочет другого - Сергей Бережноймнение

Реклама
21:27

Разведка узнала планы РФ: Зеленский предупредил о новом ударе и назвал цели

21:23

"Разведенная" Pink остро отреагировала на разрыв с мужем

21:10

Российская пропаганда обостряет тон: для чего Кремль запускает новые "страшилки"

20:58

Опасные метеоявлении надвигаются на Львовскую область: объявлено предупреждение

20:38

РФ выбрала новые цели для наступления: в ОП раскрыли, какие города под угрозой

20:28

Андрусив: Почему удары по Ирану станут "стратегической смертью" для армии РФмнение

20:16

Контракты с четкими сроками службы появятся для всех: в ОП анонсировали изменения

20:10

Мартовский старт для чеснока: два обязательных действия для крупных головокВидео

20:04

Шкаф трещит, а надеть нечего — что большинство женщин делает не так

19:47

Морской бой: Трамп заявил о массовом уничтожении кораблей в атаке на Иран

19:34

Коронная хитрость опытных кулинаров: одна мелочь превращает яичницу в шедеврВидео

Реклама
19:24

Весна стартует с характером: какая будет погода в Днепре в первую неделю марта

18:51

От плена до "подрыва" Рады: куда исчезла Надежда Савченко и как она выглядит сейчасВидео

18:45

Путин нашел в событиях в Иране новый козырь для войны в Украине - Politico

18:30

Старше на 20 лет: молодая невеста Довженко призналась, как закрутила роман с актером

18:29

"Наступил этот день": Пугачева вышла на связь с обращением

18:29

Планы наступления РФ сорваны: ВСУ прорвали оборону на важном направлении, деталиВидео

18:27

Угроза нового прорыв РФ: раскрыт сценарий и названо неожиданное направлениеВидео

18:06

Зефир за 10 минут: Евгений Клопотенко раскрыл главный секрет

17:59

"Кто с мечом придет, от меча и погибнет": как звучит украинская версия выраженияВидео

17:34

РФ готовит окружение и обходит с флангов: в ДШВ назвали "горячую" точку фронта

17:29

В Иране заявили о ракетном ударе по авианосцу США - что известно

17:27

В Динамо назревают большие перемены: Суркис объяснил отсутствие Ярмоленко в старте

17:01

"Лукашенко очень бы этого не хотел": эксперт назвал главный страх лидера Беларуси

16:42

"Впервые за много лет": на фронте произошел стратегический перелом, что известно

16:27

Мощный удар ВСУ на юге: поражены радары С-300, склады БК и живая сила РФВидео

16:14

Двое людей связали себя веревкой на год: зачем они это сделали

16:09

Аномальное тепло летит в Украину: где и когда потеплеет до +15

16:09

"Двойная игра идет": Ани Лорак рассказала о неверности мужа

16:03

Зачем в древности наклоняли зеркала в домах и вешали их под потолком

15:54

На Житомирскую область мчится потепление: когда прогреет до +9 градусов

Реклама
15:49

Что скрывает корм для кошек – секреты, о которых молчат производителиВидео

14:53

"Немного посвежеет": синоптик сообщила, где в Украине 2 марта будет теплее всего

14:52

Собака пропала 12 лет назад: неожиданный звонок растрогал владелицу (фото)

14:52

Есть ли угроза уличных боев в Запорожье - экс-сотрудник СБУ назвал цель РФВидео

14:34

"Увидела над головой ракету": известная ведущая оказалась под атакой в ДубаеВидео

13:58

Большинство людей пьют виски неправильно: что именно мы делаем не так

13:56

Люди, родившиеся в конкретные месяцы, имеют невероятную интуицию - кто они

13:49

Могут в разы улучшить урожай картофеля: какие растения стоит посадить рядом

13:40

"Большая война" началась: США и Израиль атаковали Иран, что изменится для Украины

13:15

Россиянку Ирину Шейк "прижали" вопросом о войне в Украине - что она ответилаВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять