РФ 'кинула' Иран и отказала в помощи: эксперт раскрыл подлую позицию Кремля

Отказ Москвы от помощи Тегерану услышан в Пхеньяне, Пекине и среди стран Глобального Юга.

Владимир Путин не помог Ирану в отражении атак / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Главное:

Москва отказала Тегерану в военной помощи

Отказ Москвы от помощи Тегерану услышан во многих странах

Москва отказала Тегерану в военной помощи после начала массированных ударов США и Израиля по объектам режима в Иране.

Как пишет историк, политолог и востоковед Игорь Семиволос в Facebook, "на глазах распадается ось Москва-Тегеран".

"Подтверждено, что Иран действительно апеллировал к России, опираясь на пункты о "взаимной помощи при угрозе суверенитета". Москва, кто бы удивился, воспользовалась юридической казуистикой: поскольку удары США и Израиля позиционируются как "точечные операции против террористической инфраструктуры", а не полномасштабное вторжение", - утверждает эксперт.

По его словам, Кремль трактует это как случай, не подпадающий под статью о коллективной обороне.

"Иран просил активировать С-400 и системы "Красуха"/"Лейер-3" на российских базах в Сирии (Хмейм и Тартус) для ослепления израильских самолетов. Россия не просто отказала, но, по некоторым данным, выключила транспондеры и активные радары на своих базах во время пролета израильских ракет, чтобы избежать случайного зацепления и оправдания для вступления в конфликт", - пояснил он.

По мнению аналитика, отказ Москвы от помощи Тегерану услышан в Пхеньяне, Пекине и среди стран Глобального Юга.

"Россия продемонстрировала, что она является "союзником для первого серьезного вызова". Иранские элиты, особенно прагматичное крыло, теперь открыто говорят о том, что стратегическая ставка на Россию была ошибкой, приведшей к национальной катастрофе", - добавил Семиволос.

/ Инфографика: Главред

Позиция Украины относительно ударов по Ирану

Украина выразила солидарность с гражданами Ирана на фоне обострения обстановки в регионе. Об этом во время пресс-конференции заявил глава МИД Андрей Сибига. Он подчеркнул, что позиция Киева остаётся неизменной: действующая власть в Тегеране, по оценке украинской стороны, оказывает давление не только на собственное население, но и дестабилизирует ситуацию в регионе в целом.

Как сообщал Главред, в субботу, 28 февраля, Израиль нанес удар по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал новую атаку средством "для устранения угроз".

Как сообщалось, адмирал ВМС США Брэд Купер, командующий войсками на Ближнем Востоке, проинформировал президента Дональда Трампа о возможных военных вариантах действий в Иране.

Напомним, Дональд Трамп сказал, что США начали военную операцию в Иране для устранения угроз со стороны действующего режима. По его словам, иранский режим несет "неизбежные угрозы", а руководство страны является "жестокой группой людей", чья деятельность несет прямую опасность для США, а именно войскам, базам за рубежом и союзникам по всему миру.

О персоне: Игорь Семиволос Игорь Николаевич Семиволос - историк, политолог, востоковед. Младший научный сотрудник отдела современного Востока Института востоковедения им. А. Ю. Крымского НАН Украины. Исполнительный директор Центра ближневосточных исследований. Автор исследований в области культурной антропологии, истории и культуры народов Ближнего Востока и мусульманских общин Европы, этнополитической проблематики в современной Украине.

