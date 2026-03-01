Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

РФ "кинула" Иран и отказала в помощи: эксперт раскрыл подлую позицию Кремля

Алексей Тесля
1 марта 2026, 22:25
Отказ Москвы от помощи Тегерану услышан в Пхеньяне, Пекине и среди стран Глобального Юга.
РФ 'кинула' Иран и отказала в помощи: эксперт раскрыл подлую позицию Кремля
Владимир Путин не помог Ирану в отражении атак / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Главное:

  • Москва отказала Тегерану в военной помощи
  • Отказ Москвы от помощи Тегерану услышан во многих странах

Москва отказала Тегерану в военной помощи после начала массированных ударов США и Израиля по объектам режима в Иране.

Как пишет историк, политолог и востоковед Игорь Семиволос в Facebook, "на глазах распадается ось Москва-Тегеран".

видео дня

"Подтверждено, что Иран действительно апеллировал к России, опираясь на пункты о "взаимной помощи при угрозе суверенитета". Москва, кто бы удивился, воспользовалась юридической казуистикой: поскольку удары США и Израиля позиционируются как "точечные операции против террористической инфраструктуры", а не полномасштабное вторжение", - утверждает эксперт.

По его словам, Кремль трактует это как случай, не подпадающий под статью о коллективной обороне.

"Иран просил активировать С-400 и системы "Красуха"/"Лейер-3" на российских базах в Сирии (Хмейм и Тартус) для ослепления израильских самолетов. Россия не просто отказала, но, по некоторым данным, выключила транспондеры и активные радары на своих базах во время пролета израильских ракет, чтобы избежать случайного зацепления и оправдания для вступления в конфликт", - пояснил он.

По мнению аналитика, отказ Москвы от помощи Тегерану услышан в Пхеньяне, Пекине и среди стран Глобального Юга.

"Россия продемонстрировала, что она является "союзником для первого серьезного вызова". Иранские элиты, особенно прагматичное крыло, теперь открыто говорят о том, что стратегическая ставка на Россию была ошибкой, приведшей к национальной катастрофе", - добавил Семиволос.

Иран, политическая система Ирана, лидер Ирана, Инфографика
/ Инфографика: Главред

Позиция Украины относительно ударов по Ирану

Украина выразила солидарность с гражданами Ирана на фоне обострения обстановки в регионе. Об этом во время пресс-конференции заявил глава МИД Андрей Сибига. Он подчеркнул, что позиция Киева остаётся неизменной: действующая власть в Тегеране, по оценке украинской стороны, оказывает давление не только на собственное население, но и дестабилизирует ситуацию в регионе в целом.

Как сообщал Главред, в субботу, 28 февраля, Израиль нанес удар по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал новую атаку средством "для устранения угроз".

Как сообщалось, адмирал ВМС США Брэд Купер, командующий войсками на Ближнем Востоке, проинформировал президента Дональда Трампа о возможных военных вариантах действий в Иране.

Напомним, Дональд Трамп сказал, что США начали военную операцию в Иране для устранения угроз со стороны действующего режима. По его словам, иранский режим несет "неизбежные угрозы", а руководство страны является "жестокой группой людей", чья деятельность несет прямую опасность для США, а именно войскам, базам за рубежом и союзникам по всему миру.

Читайте также:

О персоне: Игорь Семиволос

Игорь Николаевич Семиволос - историк, политолог, востоковед.

Младший научный сотрудник отдела современного Востока Института востоковедения им. А. Ю. Крымского НАН Украины.

Исполнительный директор Центра ближневосточных исследований.

Автор исследований в области культурной антропологии, истории и культуры народов Ближнего Востока и мусульманских общин Европы, этнополитической проблематики в современной Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Игорь Семиволос новости Ирана Атака на Иран
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Разведка узнала планы РФ: Зеленский предупредил о новом ударе и назвал цели

Разведка узнала планы РФ: Зеленский предупредил о новом ударе и назвал цели

21:27Украина
Российская пропаганда обостряет тон: для чего Кремль запускает новые "страшилки"

Российская пропаганда обостряет тон: для чего Кремль запускает новые "страшилки"

21:10Мир
РФ выбрала новые цели для наступления: в ОП раскрыли, какие города под угрозой

РФ выбрала новые цели для наступления: в ОП раскрыли, какие города под угрозой

20:38Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Весна начнется с большого успеха: три знака зодиака сорвут главный куш

Весна начнется с большого успеха: три знака зодиака сорвут главный куш

"Все всплывет": предательница Ани Лорак обвинила Тину Кароль

"Все всплывет": предательница Ани Лорак обвинила Тину Кароль

Гороскоп Таро на неделю со 2 по 8 марта: Овнам - действовать, Тельцам - сюрприз

Гороскоп Таро на неделю со 2 по 8 марта: Овнам - действовать, Тельцам - сюрприз

"Наступил этот день": Пугачева вышла на связь с обращением

"Наступил этот день": Пугачева вышла на связь с обращением

Гороскоп на завтра 2 марта: Ракам - потеря, Стрельцам - гармония

Гороскоп на завтра 2 марта: Ракам - потеря, Стрельцам - гармония

Последние новости

22:25

РФ "кинула" Иран и отказала в помощи: эксперт раскрыл подлую позицию Кремля

22:08

Голова на 360° и "вечные" зубы: факты о кроликах, которых не говорят

22:04

Света станет значительно больше – новые графики для Днепра и области на 2 мартаФото

22:03

Цены упали в 2-3 раза: в Украине резко подешевели популярные продукты

21:48

Гороскоп Таро на март 2026: Козерогам - поездка, Водолеям - прибыль, Рыбам - подарокВидео

Реформа мобилизации, повышение пенсий и цен: изменения с 1 марта для украинцевРеформа мобилизации, повышение пенсий и цен: изменения с 1 марта для украинцев
21:42

Трамп не собирается менять режим в Иране, он хочет другого - Сергей Бережноймнение

21:27

Разведка узнала планы РФ: Зеленский предупредил о новом ударе и назвал цели

21:23

"Разведенная" Pink остро отреагировала на разрыв с мужем

21:10

Российская пропаганда обостряет тон: для чего Кремль запускает новые "страшилки"

Реклама
20:58

Опасные метеоявлении надвигаются на Львовскую область: объявлено предупреждение

20:38

РФ выбрала новые цели для наступления: в ОП раскрыли, какие города под угрозой

20:28

Андрусив: Почему удары по Ирану станут "стратегической смертью" для армии РФмнение

20:16

Контракты с четкими сроками службы появятся для всех: в ОП анонсировали изменения

20:10

Мартовский старт для чеснока: два обязательных действия для крупных головокВидео

20:04

Шкаф трещит, а надеть нечего — что большинство женщин делает не так

19:47

Морской бой: Трамп заявил о массовом уничтожении кораблей в атаке на Иран

19:34

Коронная хитрость опытных кулинаров: одна мелочь превращает яичницу в шедеврВидео

19:24

Весна стартует с характером: какая будет погода в Днепре в первую неделю марта

18:51

От плена до "подрыва" Рады: куда исчезла Надежда Савченко и как она выглядит сейчасВидео

18:45

Путин нашел в событиях в Иране новый козырь для войны в Украине - Politico

Реклама
18:30

Старше на 20 лет: молодая невеста Довженко призналась, как закрутила роман с актером

18:29

"Наступил этот день": Пугачева вышла на связь с обращением

18:29

Планы наступления РФ сорваны: ВСУ прорвали оборону на важном направлении, деталиВидео

18:27

Угроза нового прорыв РФ: раскрыт сценарий и названо неожиданное направлениеВидео

18:06

Зефир за 10 минут: Евгений Клопотенко раскрыл главный секрет

17:59

"Кто с мечом придет, от меча и погибнет": как звучит украинская версия выраженияВидео

17:34

РФ готовит окружение и обходит с флангов: в ДШВ назвали "горячую" точку фронта

17:29

В Иране заявили о ракетном ударе по авианосцу США - что известно

17:27

В Динамо назревают большие перемены: Суркис объяснил отсутствие Ярмоленко в старте

17:01

"Лукашенко очень бы этого не хотел": эксперт назвал главный страх лидера Беларуси

16:42

"Впервые за много лет": на фронте произошел стратегический перелом, что известно

16:27

Мощный удар ВСУ на юге: поражены радары С-300, склады БК и живая сила РФВидео

16:14

Двое людей связали себя веревкой на год: зачем они это сделали

16:09

Аномальное тепло летит в Украину: где и когда потеплеет до +15

16:09

"Двойная игра идет": Ани Лорак рассказала о неверности мужа

16:03

Зачем в древности наклоняли зеркала в домах и вешали их под потолком

15:54

На Житомирскую область мчится потепление: когда прогреет до +9 градусов

15:49

Что скрывает корм для кошек – секреты, о которых молчат производителиВидео

14:53

"Немного посвежеет": синоптик сообщила, где в Украине 2 марта будет теплее всего

14:52

Собака пропала 12 лет назад: неожиданный звонок растрогал владелицу (фото)

Реклама
14:52

Есть ли угроза уличных боев в Запорожье - экс-сотрудник СБУ назвал цель РФВидео

14:34

"Увидела над головой ракету": известная ведущая оказалась под атакой в ДубаеВидео

13:58

Большинство людей пьют виски неправильно: что именно мы делаем не так

13:56

Люди, родившиеся в конкретные месяцы, имеют невероятную интуицию - кто они

13:49

Могут в разы улучшить урожай картофеля: какие растения стоит посадить рядом

13:40

"Большая война" началась: США и Израиль атаковали Иран, что изменится для Украины

13:15

Россиянку Ирину Шейк "прижали" вопросом о войне в Украине - что она ответилаВидео

12:55

"Справедливость неизбежна": Сибига предрек конец путинского режима

12:30

Финансовый гороскоп на неделю со 2 по 8 марта

12:29

"Все всплывет": предательница Ани Лорак обвинила Тину Кароль

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять