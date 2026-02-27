Укр
Началась новая война, атакован ядерный объект - конфликт между Пакистаном и Афганистаном

Ангелина Подвысоцкая
27 февраля 2026, 14:03
Пакистан открыто объявил войну Афганистану.

Что известно:

  • Между Афганистаном и Пакистаном началась война
  • Афганистан ударил по ядерному объекту в Пакистане

Пакистан открыто объявил войну Афганистану в ночь на 27 февраля. После этого стороны начали обмениваться серией бомбардировок. Об этом сообщает Reuters.

В ходе операции под ударами оказались посты талибов, штаб-квартиры, склады с боеприпасами вдоль границы.

"Наша чаша терпения переполнилась. Теперь между нами и вами (Афганистаном) идет открытая война", – заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф.

Известно, что есть большие потери с обеих сторон. Среди гражданских также есть раненые и погибшие. Точное количество жертв пока неизвестно, оно может увеличиваться.

Ariana News сообщает, что Афганистан атаковал ядерный объект Пакистана - военную базу Кукул. Эту базу связывают с пакистанской ядерной программой. Предварительно, в результате авиаудара погибли пакистанские военные.

По данным СМИ, вокруг места происшествия очень много скорых, а больницы заполнены большим количеством раненых.

Смотрите видео с места удара по Пакистану:

Официальный представитель Талибана Забихулла Муджахид сообщил, что пакистанские силы нанесли авиаудары в районах Кабула, Кандагара и Пактии.

Конфликт между Афганистаном и Пакистаном - в чем причина

Исламабад обвиняет Кабул в том, что он укрывает боевиков, совершающих нападения внутри Пакистана. Талибы отрицают это и утверждают, что безопасность Пакистана является лишь его внутренней проблемой.

Стоит отметить, что Пакистан перешел в полную боевую готовность после того, как нанес авиаудары по лагерям группировки "Техрик-е-Талибан Пакистан" и боевиков "Исламского государства" в восточном Афганистане. Кабул заявил, что в результате этих ударов были жертвы среди мирного населения - 13 человек. Тогда Афганистан предупредил, что Пакистан ждет жесткий ответ.

Войны на мировой арене - прогноз

Ранее Главред рассказывал со ссылкой на Politico, что в ближайшие годы в мире могут начаться 5 войн. Участниками этих войн могут стать Россия, страны Балтии, Китай, Пакистан, Корея и Индия. Все эти конфликты будут иметь серьезные последствия для США в военном, экономическом и геополитическом плане.

Война между Индией и Пакистаном может начаться очень быстро. Однако самым страшным вероятным конфликтом станет война, главными участниками которой станут Китай и Тайвань.

Конфликт между Индией и Пакистаном - последние новости

В конце апреля этого года в Пакистане предупреждали о готовности Индии к "военной агрессии". По словам пакистанского чиновника, на это указывают разведданные, которые он назвал "достоверными".

Вечером 6 мая Вооруженные силы Индии нанесли ракетные удары по Пакистану. Взрывы были слышны в районе спорного Кашмира. Операция, получившая название Операция Синдур, длилась 25 минут - с 1:05 до 1:30 ночи по местному времени. Эти удары стали самыми дальними ударами Индии по территории Пакистана со времен войны 1971 года.

Напомним, Главред рассказал все детали о нападении Индии на Пакистан - что стало причиной конфликта и как отреагировал мир.

Что такое "Талибан"

"Талибан" — исламистское радикальное религиозно-политическое военизированное движение, запрещённое во многих странах мира, включая Россию, пишет Википедия.
Террористическая организация зародилась в Афганистане среди пуштунов в 1994 году, правила Афганистаном с 1996 по 2001 год и вернулась к власти в 2021 году после вывода американских войск.

"Талибан" признан террористической организацией Россией, Турцией и Канадой. При этом в РФ с марта 2022 года установлены дипломатические отношения с Афганистаном с аккредитацией дипломата правительства, сформированного террористической организацией "Талибан".

