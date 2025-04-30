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"24-36 часов": в Пакистане предупредили о готовности Индии к "военной агрессии"

Виталий Кирсанов
30 апреля 2025, 02:18
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По словам пакистанского чиновника, на это указывают разведанные, которые он назвал "достоверными".
В Пакистане ожидают нападения Индии в ближайшие сутки
В Пакистане ожидают нападения Индии в ближайшие сутки / коллаж: Главред, фото: indianexpress

Кратко:

  • В Пакистане сказали , что любой акт агрессии "будет встречен решительным ответом"
  • На границе между Индией и Пакистаном уже начались военные столкновения

В Пакистане считают, что Индия на фоне обострения отношений между странами может начать военную агрессию уже в течение суток-полтора. Об этом написал министр информации и вещания Пакистана Аттаулла Тарар в соцсети X.

По словам пакистанского чиновника, на это указывают разведанные, которые он назвал "достоверными".

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"Пакистан имеет достоверные разведывательные данные, что Индия намерена осуществить военные действия против Пакистана в течение следующих 24-36 часов", - говорится в заметке Тарара в соцсети.

Он добавил, что любой акт агрессии "будет встречен решительным ответом".

Кроме того, по данным отслеживающего военные конфликты Telegram-канала Clash Report, во вторник, 29 апреля, в секторе Паргвал-Ахнур, что на границе между Индией и Пакистаном, начались военные столкновения. Этот район находится на международной границе в Джамму, а не на линии столкновения. Бои там – довольно редкое явление.

Кстати, 28 апреля в Минобороны Пакистана заявляли о том, что война с Индией может начаться через 2-4 дня.

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