Медведев "пригрозил" ядерным оружием двум странам НАТО

Заместитель Путина в Совбезе агрессора России угрожает странам, которые недавно вступили в Альянс.

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Медведев "грозится" ядерным оружием и "возмездием" Финляндии и Швеции / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Что сказал Медведев:

Новые страны НАТО – "цели войск РФ"

Страны "попали в прицел", в том числе, ядерного оружия РФ

Дмитрий Медведев разразился ядерными угрозами в адрес Финляндии и Швеции, которые вступили в НАТО после полномасштабного нападения России на Украину.

Как сообщают пропагандисты ТАСС, заместитель председателя Совбеза РФ заявил, что государства, которые недавно присоединились к Североатлантическом альянсу, мол, автоматически стали целью для российской армии, "включая возможные удары возмездия и даже ядерную составляющую".

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По словам чиновника, ранее такие страны, как Финляндия и Швеция, имели "определенные международные преференции вследствие геополитического положения и массы других факторов". Однако после их евроатлантической интеграции ситуация, дескать, изменилась.

"А сейчас они находятся во враждебном нам блоке, а значит, они автоматически стали целью для наших вооруженных сил, включая возможные удары возмездия и даже ядерную составляющую, или превентивные меры в рамках военной доктрины… Они просто попали в прицел наших вооруженных сил. Им стало лучше жить?" - Нет! Это политические игры", - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Какие страны обладают ядерным оружием / Инфографика: Главред

Угрозы России странам НАТО – новости по теме:

Как сообщал Главред, в марте помощник Путина по вопросам национальной безопасности Николай Патрушев заявил, что Москва, дескать, видит угрозы своей портовой инфраструктуре и судоходству со стороны НАТО в странах Балтии. Чиновник обвинил Великобританию в якобы обострении ситуации.

В апреле директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин пригрозил странам Балтии и Польше, что они, дескать, станут первыми, кто "пострадает" при реализации сценария конфликта России и НАТО.

"Они должны бы понять (хотя пока не понимают), что в случае агрессии со стороны Североатлантического альянса против Союзного государства ущерб будет нанесен, безусловно, всему блоку НАТО, но в большей степени первые, кто пострадает, — это носители таких идей, носители среди политических кругов Польши и прибалтийских стран", - говорил Нарышкин.

Патрушев обвинил НАТО в "отработке захвата" Калининградской области. В частности, он считает, что военные учения Альянса – мол, подготовка к наступательным операциям по территории от Вильнюса до Одессы.

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Кто такой Дмитрий Медведев? Дмитрий Медведев – президент России 2008-2012 годов, с 2020 года – заместитель председателя Совета Безопасности РФ, пишет Википедия. Фигурант базы данных центра "Миротворец" как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности Украины и международному правопорядку. Под санкционными списками Евросоюза, США, Канады, Новой Зеландии и Японии. С октября 2022 находится в розыске СБУ по обвинениям в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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