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У Путина разразились заявлением о "планах НАТО по захвату" области в России

Андрей Ганчук
29 апреля 2025, 13:21
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Силы Альянса, дескать, тренируются наступать по периметру территории от Вильнюса до Одессы, утверждает Николай Патрушев.
Патрушев, НАТО
НАТО "отрабатывает захват" Калининградской области - Патрушев / Коллаж: Главред, фото: Кремль, nato.int

Главное:

  • Патрушев обвинил Альянс в якобы отработке захвата Калининградской области
  • Патрушев заявил, что лидеры Европы, мол, открыто угрожают России
  • РФ будет отвечать "адекватно и пропорционально"

В Кремле обвинили НАТО в "отработке захвата" Калининградской области. Силы Альянса якобы тренируются проводить наступательные операции по периметру территории от Вильнюса до Одессы. Москва, мол, будет отвечать на "намерения" Запада относительно ее регионов.

"Самые масштабные за последние десятилетия учения"

Как сообщает The Moscow Times, помощник главы Кремля Владимира Путина, глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что страны НАТО, мол, проводят учения у границ России, в рамках которых отрабатывают якобы захват Калининграда.

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"Второй год подряд НАТО проводит вблизи наших границ самые масштабные за последние десятилетия учения, на которых отрабатывает сценарии захвата Калининградской области, блокирования судоходства на Балтике и в Черном море, превентивных ударов по местам постоянного базирования российских сил ядерного сдерживания", - говорит чиновник.

По словам Патрушева, сила НАТО будто бы тренируются наступать на территории от Вильнюса до Одессы.

НАТО, ось зла, россия, иран, китай, КНДР, инфографика
Кратко о военных возможностях НАТО и "оси зла" / Инфографика: Главред

"Угрозы для России"

Более того, Патрушев считает, что безопасности России открыто угрожают, мол, премьер Британии Кир Стармер, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Согласно убеждению чиновника, Британия стремится получить влияние в Черноморском регионе. Лондон якобы уже создал и упорядочил "противоминную коалицию", а теперь хочет сопровождать торговые корабли своим военно-морским флотом.

"Нужно это четко понимать"

Также он добавил, что РФ собирается отвечать "адекватно и пропорционально" на якобы намерения Британии и стран ЕС в отношении Ленинградской и Калининградской областей.

"Если дипломатические или правовые инструменты не имеют действия, то безопасность российского судоходства будет готов обеспечить наш военно-морской флот. Горячим головам в Лондоне или Брюсселе нужно это четко понимать", - подчеркнул Николай Патрушев.

Угрозы России странам Балтии и Польше – что об этом известно:

Как сообщал Главред, в середине марта Патрушев заявил, что Россия, мол, видит угрозы своей портовой инфраструктуре и судоходству в странах Балтии со стороны НАТО. Он обвинил Британию в якобы обострении ситуации.

"Прогноз обстановки на Балтике позволяет обратить внимание на намеренное разжигание региональной напряженности со стороны военно-морских сил европейских стран Альянса. Высока вероятность дальнейшего усиления угроз российской портовой инфраструктуре и свободе судоходства", - утверждал помощник Путина.

Спустя месяц руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сказал, что в случае конфликта России и НАТО первыми, кто "пострадает", будут, мол, Польша и страны Балтии.

"Они должны бы понять (хотя пока не понимают), что в случае агрессии со стороны Североатлантического альянса против Союзного государства ущерб будет нанесен, безусловно, всему блоку НАТО, но в большей степени первые, кто пострадает, — это носители таких идей, носители среди политических кругов Польши и прибалтийских стран", - "пригрозил" Нарышкин.

Россия, дескать, не собирается нападать на Европу, "заверил" рупор Кремля Дмитрий Песков в интервью Le Point. По его словам, у Москвы нет так называемых территориальных претензий к европейским странам. К слову, в 2021 году Песков говорил, что Россия якобы не собирается нападать на Украину.

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Кто такой Николай Патрушев?

Николай Патрушев – российский государственный деятель. Помощник президента России с 14 мая 2024 года. Глава Морской коллегии РФ с 13 августа 2024 года.

В недавнем прошлом занимал другие высокие посты в России:

в период с 12 мая 2008 по 12 мая 2024 года был секретарем Совета безопасности РФ

в период с 1999 по 2008 год занимал должность директора ФСБ России

Фигурант санкций Запада из-за военной агрессии России против Украины.

Придерживается конспирологических взглядов в вопросах внешней политики стран Запада. Считает, что западный мир настроен враждебно в отношении РФ, пишет Википедия.

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