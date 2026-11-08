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Старая губка для посуды ещё пригодится - семь интересных способов использования

Руслана Заклинская
8 ноября 2026, 14:48
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Поношенная губка защитит колени на грядках, спасет подставку для зонтиков от плесени и даже заменит аккумулятор холода.
Старая губка для посуды ещё пригодится — семь интересных способов использования
Губки для мытья посуды, щетка и полотенца / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Как подготовить старую губку ко второй жизни
  • Где губка заменит наколенники и аккумулятор холода
  • Куда выбрасывать использованную губку для посуды

Отслужившую свой срок кухонную губку не обязательно сразу выбрасывать. После тщательной промывки она еще пригодится для грязной работы, защиты колен в саду, мыльницы, подставки для зонтиков и даже в качестве замены аккумулятора холода.

Главред выяснил, для чего можно использовать губку для мытья посуды, прежде чем выбросить её в мусор.

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Губку для посуды рекомендуют менять часто, ведь в порах с остатками еды быстро размножаются бактерии. Впрочем, как пишет американский журнал о доме House Digest, старая губка имеет немало полезных применений по хозяйству.

Подобные советы собирает и канадский Reader's Digest. Там отмечают, что хозяева, которые используют губки только для посуды, задействуют лишь часть их возможностей.

Где можно использовать старую губку для посуды

Прежде чем дать губке вторую жизнь, её нужно хорошо вымыть в горячей воде с мылом, прополоскать и полностью высушить. Также можно отрезать у такой губки один уголок, чтобы её никто не перепутал с новой кухонной.

Отмеченная губка может ещё несколько недель использоваться по дому. Главное, чтобы она больше не соприкасалась с продуктами и кухонной утварью.

  1. Последняя грязная работа. Старая губка подойдет, чтобы помыть мусорное ведро изнутри и крышку, колеса автомобиля или велосипеда, садовый инструмент или место вокруг слива в ванной. После этого её можно спокойно выбросить.
  2. Шерсть и ворс с мебели. Слегка увлажненной губкой проводят по дивану или креслу - шерсть животных и ворсинки сбиваются в комки, и их легко собрать. На деликатных тканях губка не должна быть слишком мокрой.
  3. Дно подставки для зонтиков. Губка или несколько её кусочков на дне впитают воду, стекающую с зонтиков, поэтому там не появится затхлый запах и плесень. Особенно это актуально осенью.
  4. Мягкие наколенники. Одну-две губки подкладывают под колени во время прополки грядок или мытья пола. Чтобы губки не съезжали, их можно привязать к коленям шарфом.
  5. Подкладка в мыльницу. Чистая губка на дне мыльницы впитывает мыльную воду, поэтому кусок мыла быстрее высыхает, дольше служит и не оставляет липких следов возле раковины.
  6. Заменитель аккумулятора холода. Губку смачивают, слегка отжимают, кладут в пакет с застежкой и замораживают на ночь. Для ланчбокса или термосумки её используют только в закрытом пакете.
  7. Защита от царапин. Тонкие кружочки, вырезанные из губки, подкладывают под вазы, кашпо и декор, благодаря чему полки и столешницы не царапаются.

Авторы House Digest отдельно объясняют, почему замороженная губка удобнее привычного гелевого аккумулятора холода.

"Кухонные губки могут быть даже лучше пакетов со льдом, потому что из них не капает вода, они не тяжелые и не громоздкие", - пишут в издании.

Чего нельзя делать со старой губкой

Даже выстиранная губка больше не должна соприкасаться с посудой, разделочными досками, столешницей и детскими игрушками. Если губка уже крошится и распадается, её лучше выбросить, так как кусочки разлетятся по квартире и саду.

7 способов повторного использования кухонной губки
7 способов повторного использования кухонной губки / Инфографика: Главред

Куда выбрасывать использованную губку для посуды

Большинство магазинных губок для посуды изготовлены из пластика, в частности из полиуретана. Грязную использованную губку выбрасывают в смешанные бытовые отходы, а не в контейнер для пластиковой упаковки. Губки из целлюлозы, по данным бытовых изданий, можно измельчить и отправить в компост.

Пластиковая губка изнашивается и во время мытья посуды. Согласно исследованию Боннского университета, опубликованному в марте 2026 года, в результате мытья посуды в сточные воды попадает примерно от 0,68 до 4,21 грамма микропластика на человека в год - в зависимости от типа губки.

В то же время ученые отмечают, что 85–97 % всего воздействия мытья посуды на окружающую среду приходится на потребление воды. Поэтому они советуют выбирать губки с меньшим содержанием пластика, дольше пользоваться одной губкой и меньше лить воду во время мытья.

Вредит ли микропластик из кухонных губок окружающей среде

Старший сотрудник по вопросам климата лондонской компании Deep Science Ventures Гарри Макферсон, который не участвовал в исследовании, в комментарии Newsweek обратил внимание на то, что очистные сооружения не решают проблему полностью.

"То, что большая часть микропластика задерживается на очистных сооружениях, не обязательно успокаивает", - отметил он.

По словам эксперта, важно искать способы удаления опасных веществ из осадка сточных вод, который образуется на таких сооружениях.

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Об источнике: Reader's Digest

Reader's Digest - это американский семейный журнал широкого профиля, выходящий шесть раз в год. Раньше редакция издания располагалась в Чаппакуа (штат Нью-Йорк), а сейчас его штаб-квартира находится в центре Манхэттена. Журнал был основан в 1922 году Девиттом Уоллесом и его женой Лайлой Белл Уоллес. На протяжении многих лет Reader's Digest был самым продаваемым журналом для массового читателя в США; в 2009 году он уступил это лидерство изданию Better Homes and Gardens, пишет Википедия.

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