Пыль исчезнет с пола надолго: хитрый трюк, о котором знают не все

Обычные старые носки могут стать удобной альтернативой салфеткам для удаления пыли.

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Как быстро избавиться от пыли / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/Mariakray, Pixabay/Sunriseforever

Вы узнаете:

Почему носки хорошо справляются с пылью

Как правильно использовать старые носки для уборки

Поддерживать чистоту в доме бывает непросто, особенно когда речь идёт о местах, где пыль скапливается быстрее всего. Плинтусы, оконные жалюзи, радиаторы и различные декоративные элементы требуют постоянного внимания, а обычная тряпка не всегда справляется с загрязнениями.

Но оказывается, для такой уборки совершенно необязательно покупать специальные приспособления, пишет Express.

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Обычные старые носки могут стать удобной альтернативой салфеткам для удаления пыли. Достаточно надеть их на руку, чтобы получить своеобразную чистящую рукавицу. Ткань хорошо захватывает мелкие частицы и помогает собирать загрязнения, не поднимая их в воздух.

Почему носки хорошо справляются с пылью

Секрет заключается в структуре ткани. Волокна материала удерживают мелкие частицы, а небольшое трение при протирании помогает собирать пыль с поверхности. Особенно удобны для этой цели махровые и ворсистые носки, которые благодаря своей фактуре хорошо захватывают загрязнения.

Такой способ подходит для очистки деревянной мебели, жалюзи, плинтусов, радиаторов и других элементов интерьера, на которых регулярно оседает пыль.

Кроме того, использование старых вещей позволяет сократить количество одноразовых салфеток и сэкономить на специальных принадлежностях для уборки.

Как правильно использовать старые носки для уборки

Процесс предельно простой и не требует специальных навыков.

Наденьте чистый старый носок на руку, как обычную перчатку.

Слегка смочите ткань водой, чтобы мелкие частицы лучше удерживались на волокнах. Не стоит делать её слишком мокрой, особенно при очистке деревянных поверхностей.

Аккуратно проведите рукой по загрязнённым участкам, уделяя внимание углам, краям и труднодоступным местам.

После уборки удалите собравшуюся пыль, затем отправьте носок в стиральную машину.

Особенно удобно пользоваться таким приспособлением при очистке жалюзи и радиаторов, где обычной тряпкой бывает сложно добраться до всех участков.

Как надолго сохранить чистоту

Чтобы пыль не успевала накапливаться толстым слоем, желательно протирать проблемные поверхности хотя бы раз в неделю. Регулярная уборка значительно облегчает дальнейший уход за домом.

Также стоит учитывать, что скорость появления пыли зависит от многих факторов: частоты проветривания, расположения жилья, погодных условий и количества пыли, поступающей с улицы.

Старые носки - простой пример того, как привычные бытовые вещи могут получить вторую жизнь. Вместо того чтобы выбрасывать изношенные пары, их можно использовать для уборки и поддержания порядка без дополнительных расходов.

/ Инфографика: Главред

Как привести плинтусы в порядок, не размазывая пыль по поверхности

Уборку плинтусов лучше начинать с удаления сухих загрязнений. Если сразу воспользоваться влажной тряпкой, скопившаяся пыль смешается с водой, образуя грязные разводы и липкий слой, от которого избавиться гораздо сложнее.

Оптимальный вариант - предварительно пропылесосить поверхность, используя мягкую щётку-насадку. Особое внимание стоит уделить нижней части плинтусов и местам соприкосновения с полом, поскольку именно там чаще всего скапливаются пыль и мелкий мусор.

Если пылесоса нет, можно воспользоваться сухой микрофибровой салфеткой или мягкой щёткой, которые помогут аккуратно собрать загрязнения, не повреждая покрытие.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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