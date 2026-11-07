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Пыль исчезнет с пола надолго: хитрый трюк, о котором знают не все

Алексей Тесля
7 ноября 2026, 21:39
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Обычные старые носки могут стать удобной альтернативой салфеткам для удаления пыли.
пыль, уборка
Как быстро избавиться от пыли / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/Mariakray, Pixabay/Sunriseforever

Вы узнаете:

  • Почему носки хорошо справляются с пылью
  • Как правильно использовать старые носки для уборки

Поддерживать чистоту в доме бывает непросто, особенно когда речь идёт о местах, где пыль скапливается быстрее всего. Плинтусы, оконные жалюзи, радиаторы и различные декоративные элементы требуют постоянного внимания, а обычная тряпка не всегда справляется с загрязнениями.

Но оказывается, для такой уборки совершенно необязательно покупать специальные приспособления, пишет Express.

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Обычные старые носки могут стать удобной альтернативой салфеткам для удаления пыли. Достаточно надеть их на руку, чтобы получить своеобразную чистящую рукавицу. Ткань хорошо захватывает мелкие частицы и помогает собирать загрязнения, не поднимая их в воздух.

Почему носки хорошо справляются с пылью

Секрет заключается в структуре ткани. Волокна материала удерживают мелкие частицы, а небольшое трение при протирании помогает собирать пыль с поверхности. Особенно удобны для этой цели махровые и ворсистые носки, которые благодаря своей фактуре хорошо захватывают загрязнения.

Такой способ подходит для очистки деревянной мебели, жалюзи, плинтусов, радиаторов и других элементов интерьера, на которых регулярно оседает пыль.

Кроме того, использование старых вещей позволяет сократить количество одноразовых салфеток и сэкономить на специальных принадлежностях для уборки.

Как правильно использовать старые носки для уборки

Процесс предельно простой и не требует специальных навыков.

  • Наденьте чистый старый носок на руку, как обычную перчатку.
  • Слегка смочите ткань водой, чтобы мелкие частицы лучше удерживались на волокнах. Не стоит делать её слишком мокрой, особенно при очистке деревянных поверхностей.
  • Аккуратно проведите рукой по загрязнённым участкам, уделяя внимание углам, краям и труднодоступным местам.
  • После уборки удалите собравшуюся пыль, затем отправьте носок в стиральную машину.

Особенно удобно пользоваться таким приспособлением при очистке жалюзи и радиаторов, где обычной тряпкой бывает сложно добраться до всех участков.

Как надолго сохранить чистоту

Чтобы пыль не успевала накапливаться толстым слоем, желательно протирать проблемные поверхности хотя бы раз в неделю. Регулярная уборка значительно облегчает дальнейший уход за домом.

Также стоит учитывать, что скорость появления пыли зависит от многих факторов: частоты проветривания, расположения жилья, погодных условий и количества пыли, поступающей с улицы.

Старые носки - простой пример того, как привычные бытовые вещи могут получить вторую жизнь. Вместо того чтобы выбрасывать изношенные пары, их можно использовать для уборки и поддержания порядка без дополнительных расходов.

Как правильно пылесосить дома инфографика
/ Инфографика: Главред

Как привести плинтусы в порядок, не размазывая пыль по поверхности

Уборку плинтусов лучше начинать с удаления сухих загрязнений. Если сразу воспользоваться влажной тряпкой, скопившаяся пыль смешается с водой, образуя грязные разводы и липкий слой, от которого избавиться гораздо сложнее.

Оптимальный вариант - предварительно пропылесосить поверхность, используя мягкую щётку-насадку. Особое внимание стоит уделить нижней части плинтусов и местам соприкосновения с полом, поскольку именно там чаще всего скапливаются пыль и мелкий мусор.

Если пылесоса нет, можно воспользоваться сухой микрофибровой салфеткой или мягкой щёткой, которые помогут аккуратно собрать загрязнения, не повреждая покрытие.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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