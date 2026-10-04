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Зачем класть вату на подоконник в октябре: неожиданная польза для дома

Марина Иваненко
4 октября 2026, 16:35
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Осенью пауки чаще ищут тепло в домах. Узнайте, как ватные шарики с мятным, лавандовым или эвкалиптовым маслом могут создать ароматический барьер.
Как правильно использовать ватные шарики
Как правильно использовать ватные шарики / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Как отпугнуть пауков от дома осенью
  • Зачем пропитывать ватные шарики эфирными маслами
  • Где разместить ароматическую защиту

Октябрь считается периодом активности пауков, которые с наступлением холодов чаще забираются в дома в поисках тепла. Восьминогие "гости" могут проникать через щели, появляться на полу и оставлять паутину в темных углах спален, шкафов и других малолюдных местах. Чтобы снизить вероятность их появления без использования агрессивных химических средств, можно воспользоваться доступным методом с натуральными ароматами. Главред расскажет об этом подробнее.

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По информации издания Express, обычные ватные шарики или тампоны можно использовать в качестве дополнительного барьера против пауков, пропитав их эфирными маслами с насыщенным запахом.

Почему метод с ватой может помочь

Пауки воспринимают химические сигналы с помощью чувствительных рецепторов на конечностях. Сильные запахи некоторых эфирных масел, в частности перечной мяты, лаванды и эвкалипта, могут действовать как отпугивающий фактор.

Ватные шарики хорошо впитывают жидкость и удерживают аромат дольше, чем просто нанесенный на поверхность раствор. Благодаря этому запах эфирного масла может сохраняться в течение определенного времени и создавать дополнительный ароматический барьер в местах, где могут появляться пауки.

Как правильно использовать ватные шарики

Специалисты компаний Sentinel Pest и Gardening Know рекомендуют придерживаться следующего алгоритма.

Пропитайте вату эфирным маслом

На каждый ватный шарик или тампон нанесите по 4–5 капель мятного масла и 4–5 капель лавандового масла. По желанию лавандовое масло можно заменить эвкалиптовым.

Видео о том, как избавиться от пауков в доме, можно посмотреть здесь:

Разместите ватные шарики в безопасном месте

Чтобы эфирное масло не оставляло жирных пятен на поверхностях, положите пропитанные ватные шарики в небольшие миски, на блюдца или специальные подставки.

Выберите места для размещения

Поставьте подставки на подоконниках, возле входных и балконных дверей, рядом с другими потенциальными местами проникновения пауков, а также под мебелью и в углах шкафов.

Регулярно обновляйте аромат

Заменяйте ватные шарики или повторно пропитывайте их маслами каждые 2–3 дня, когда запах начинает ослабевать. Частота обновления зависит от температуры, вентиляции и интенсивности аромата.

Пауки в доме
Пауки в доме / Инфографика: Главред

Важное предупреждение

Размещайте ватные шарики в местах, недоступных для маленьких детей и домашних животных. Концентрированные эфирные масла могут быть опасны для кошек и собак в случае проглатывания или контакта с кожей. Также не следует наносить концентрированные масла непосредственно на поверхности без предварительной проверки их совместимости с материалом.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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