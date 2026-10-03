Без дорогой химии: какие бабушкины методы уборки снова набирают популярность

Бабушкины методы уборки снова в моде: уксус, сода, солнце и старые ткани помогают сэкономить, но у некоторых способов есть существенные ограничения.

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Как убирались наши бабушки и дедушки: 5 старинных способов, которые до сих пор могут пригодиться / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

Как использовать уксус для уборки

Можно ли чистить содой

Что нельзя смешивать с отбеливателем

Современная бытовая химия постепенно вытеснила простые способы уборки, которыми пользовались предыдущие поколения. В то же время часть таких методов до сих пор остается практичной, доступной и пригодной для повседневного использования. Чем можно заменить некоторые специализированные средства и какие старые методы уборки стоит помнить - выяснял Главред.

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Что использовали для уборки раньше

Эксперты издания Kertvar отмечают , что раньше для различных домашних дел не покупали отдельные специализированные средства. В хозяйстве обходились тем, что уже было под рукой.

"Раньше, во времена наших бабушек и дедушек, ещё не существовало отдельных дорогих и специальных средств для чистки каждой конкретной поверхности. У них, например, не было даже одноразовых салфеток, поэтому во время уборки они часто использовали те простые средства и приспособления, которые можно было найти в обычном домашнем хозяйстве. Большинство тех методов с тех пор было вытеснено более современными моющими средствами и инструментами, однако некоторые старые методы можно применять и по сей день, поскольку они очень эффективны и при этом стоят копейки", - отмечают они.

Уксус для уборки: где его можно использовать

Уксус остается одним из самых известных домашних средств. Его кислотность может помогать бороться с некоторыми отложениями, неприятными запахами, а также выполнять отдельные задачи при стирке.

В то же время этот продукт не является универсальной заменой дезинфицирующего средства. Есть и поверхности, для которых кислотные средства могут оказаться неподходящими.

"Уксус - одно из старейших классических средств для уборки. Эксперты и сегодня рекомендуют его для выполнения определенных уборочных работ. Кислотность уксуса прекрасно справляется с некоторыми отложениями, кроме того, он может играть важную роль при стирке и устранении некоторых неприятных запахов. В то же время уксус не заменяет настоящие дезинфицирующие средства", - отмечают эксперты Kertvar.

Особое внимание следует уделять материалу, который планируется обрабатывать. Мрамор, известняк и травертин могут потерять блеск или повредиться под действием кислот.

Смотрите видео о том, как убирать с помощью уксуса:

Пищевая сода для чистки: когда она помогает

Пищевая сода обладает мягкими абразивными свойствами благодаря мелким частицам. Поэтому её используют для удаления бытовых загрязнений, устранения запахов, а также при чистке духовок и раковин.

Однако популярное сочетание соды с уксусом не превращает эти продукты в универсальное суперсредство. Реакция сопровождается шипением, но это не означает автоматического усиления очищающих свойств смеси.

"Смешивание уксуса и пищевой соды сопровождается впечатляющим шипением, но от этого ещё не получается какое-то сверхмощное универсальное чистящее средство. Это шипение в некоторых случаях может физически помочь размягчить загрязнения, однако смешивание этих веществ не делает их более сильными и эффективными", - советуют они.

Из-за абразивных свойств соду также не стоит бездумно наносить на глянцевые, деликатные или подверженные царапинам поверхности.

Сушка белья на солнце: простой способ сэкономить

Еще один старый метод не требует ни специальной бытовой химии, ни дополнительного оборудования. Речь идет о сушке белья и тканей на свежем воздухе под солнечными лучами.

"Солнечный свет и сушка на свежем воздухе не требуют затрат энергии, однако могут в значительной степени способствовать осветлению пятен и обесцвечиванию белых тканей. Этот старый и часто применяемый метод, конечно, не является панацеей, но в нем есть что-то действительно полезное", - объясняют специалисты.

При благоприятной погоде и соответствующих домашних условиях естественная сушка позволяет сократить потребление электроэнергии без покупки дополнительных средств.

Старые тряпки вместо одноразовых салфеток

В прошлом для уборки часто давали вторую жизнь вещам, которые уже не использовались по прямому назначению. Старые футболки, простыни и другие мягкие ткани могли превращаться в многоразовые тряпки.

Такой подход остается актуальным и сегодня, но требует соблюдения элементарных правил гигиены.

"Из мягкой хлопковой футболки или старой простыни делали тряпки для уборки и выбрасывали их только тогда, когда они уже не годились даже для этого. Однако если вы используете такие тряпки, рекомендуется иметь отдельные тряпки для кухни и ванной комнаты, а после использования их необходимо стирать и сушить в соответствии с типом ткани и степенью загрязнения", - советуют они.

Хлорсодержащий отбеливатель: главное правило безопасности

Хлорсодержащие отбеливатели тоже относятся к давно известным средствам. Их используют для белого текстиля, а соответствующие средства при соблюдении инструкции могут применяться и для дезинфекции.

"Эти хлорсодержащие отбеливатели давно применяются для обработки белого текстиля, а при выборе подходящего средства и соблюдении инструкций по применению они также подходят для дезинфекции. Однако использовать их всегда нужно в количестве, указанном производителем, и в соответствии с его рекомендациями по применению", - подчеркивают специалисты.

Самое важное ограничение касается смешивания различных веществ. Хлорсодержащий отбеливатель нельзя смешивать с другими моющими средствами, особенно с кислотными продуктами и средствами, содержащими аммиак.

"Никогда не смешивайте отбеливатель, содержащий хлор, с другими моющими средствами. Особенно опасно использовать его вместе с кислотными средствами или продуктами, содержащими аммиак, поскольку такие комбинации могут выделять опасные газы", - заключают эксперты.

Универсальное чистящее средство / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, Wprost посоветовал осенью регулярно очищать участок от падалицы и растительных остатков, чтобы снизить привлекательность территории для крыс. Эксперты подчеркивали необходимость устранять источники пищи и защищать компостеры и мусорные контейнеры. На участке крысы находят опавшие яблоки, груши, овощи, корм для животных и места для укрытия возле дров и садового инвентаря.

Interia рассказала о домашних способах снижения влажности и устранения конденсата на окнах, в частности об использовании поваренной соли и пищевой соды в качестве поглотителей влаги. В материале также описано применение пены для бритья в качестве средства против запотевания и предложена процедура бытового осушения окон. Солевую или содовую смесь следует насыпать в тарелку, поставить на подоконник и заменять порцию, как только продукт слипнется в комки.

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