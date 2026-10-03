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"Это плохие новости": раскрыта новая тактика ударов РФ по мостам в Киеве

Алексей Тесля
3 октября 2026, 16:27
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Многие мосты уже очень старые, а некоторые находятся в аварийном состоянии, напомнил Дмитрий Беспалов.
Южный мост
РФ атакует мосты в Киеве / Коллаж: Главред, фото: vechirniy.kyiv.ua, ukrinform.ua

Важное из заявлений Беспалого:

  • Повреждения узлов мостов могут иметь серьезные последствия
  • Такие стратегические сооружения как мосты необходимо защищать

Эксперт по вопросам транспортных коммуникаций Дмитрий Беспалов прокомментировал транспортный эксперт Дмитрий Беспалов оценил ситуацию с системными ударами страны-агрессора РФ по мостам в Киеве.

"Раньше "Шахеды" и другие подобные средства поражения нас беспокоили, но, насколько я понимаю, они не могли настолько точно попадать в конкретную цель. Мост - большое сооружение, однако его отдельные узлы, повреждение которых может иметь серьезные последствия, имеют ограниченные размеры и конкретное расположение. Просто бить по бетону или взрываться рядом с ним - это одно. Да, могут быть определенные повреждения, тем более что некоторые наши мосты очень старые, а некоторые находятся в аварийном состоянии. Но таким образом разрушить мост вряд ли возможно", - рассказал он в интервью Главреду.

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Эксперт напомнил ситуацию вокруг Антоновского моста, который россияне долго время обстреливали, прежде чем там начали обрушаться пролеты.

"Но если россияне способны очень точно поражать конкретные узлы моста, фактически с точностью до десятков сантиметров, - это плохие новости. В таком случае нашим мостам потребуется дополнительная защита", - пояснил он.

В то же время собеседник уверен в том, что такие стратегические сооружения как мосты необходимо защищать.

"Это можно делать с помощью специальных сеток, других конструкций и укреплений. Если враг действительно может наносить столь точные удары, отдельные узловые элементы придется дополнительно защищать. В то же время я не хотел бы комментировать, какие именно элементы мостов разных типов являются наиболее уязвимыми. Это конфиденциальная информация, поэтому корректнее об этом не говорить", - добавил Беспалов.

Эксперт объяснил, почему РФ могла усилить удары

Советник президента Сергей Бескрестнов считает, что рост числа атак российских "Шахедов" по западной части Украины может быть связан с ухудшением погоды. По его словам, туман, низкая облачность и другие атмосферные условия способны осложнять обнаружение и перехват беспилотников.

По мнению эксперта, плохая видимость создает для российских дронов дополнительные возможности для полетов на значительное расстояние от линии фронта и атак по более удаленным целям.

"Для россиян это шанс атаковать наши западные тыловые части, куда не долетают реактивные "Шахеды". Потому что, по их мнению, наши ребята на перехватчиках будут плохо видеть "Шахеды" и хуже атаковать. Это действительно так", - заявил Бескрестнов.

Таким образом, эксперт допускает, что российская сторона может учитывать погодные условия при выборе времени и направления атак, рассчитывая на снижение эффективности украинских средств обнаружения и перехвата.

Удары РФ - новости по теме

Как сообщал Главред, ранее российская оккупационная армия атаковала Киев ударными дронами. В результате возникло возгорание в 9-этажном жилом доме. По данным полиции, пострадали восемь человек. По данным ГСЧС, в столице в результате российского удара травмированы семь человек.

Напомним, что ранее РФ также атаковала складские помещения в Киевской области. В результате ударов возник пожар в Бучанском районе. Продолжается ликвидация последствий вражеских обстрелов.

Как сообщалось, ранее Россия атаковала 9-этажный жилой дом в Днепровском районе Киева. Атака на столицу привела к гибели одного человека и ранениям мирных жителей, среди которых двое детей.

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О персоне: Дмитрий Беспалов

Дмитрий Беспалов - украинский транспортный эксперт, специалист по транспортному планированию и моделированию. Директор компании ProMobility ("О мобильности"), соучредитель Bespalov Lab ("Беспалов ЛАБ") и старший преподаватель кафедры городского строительства Киевского национального университета строительства и архитектуры (КНУБА).

В 2008 году окончил КНУБА по специальности "Городское строительство и хозяйство", после чего приступил к работе на кафедре университета. Профессионально занимается транспортным моделированием более 18 лет, работал над проектами в Украине и за рубежом. Среди заказчиков и партнеров его проектов - Всемирный банк, ЕБРР, EGIS, PTV Group и Zaha Hadid Architects.

В 2019 году был внештатным советником заместителя председателя КГГА по вопросам транспортной инфраструктуры, а в 2021–2024 годах - внештатным советником министра инфраструктуры, а впоследствии вице-премьер-министра по восстановлению Украины. Также в 2019–2024 годах входил в состав Технического совета Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры.

Специализируется на вопросах городской мобильности, организации общественного транспорта, транспортного моделирования, дорожной инфраструктуры и планирования транспортных систем. Является автором и соавтором научных работ в этой сфере.

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Южный мост Дмитрий Беспалов
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