Как сохранить калину до весны без потери витаминов: лучшие способы заготовки

О чём вы узнаете:
- Как правильно хранить калину на зиму
- Как заморозить и высушить ягоды
- Как приготовить калину с сахаром
Ягоды калины содержат витамины и минералы, которые могут дополнить рацион в холодное время года. Этот украинский символ также известен своими антиоксидантными, противовоспалительными и антимикробными свойствами.
Собирают калину в основном в октябре, после первых заморозков. Именно тогда ягоды становятся менее горькими и приобретают более приятный вкус. Главред расскажет об этом подробнее.
Как сообщает издание "Окна-новости", хранить калину в домашних условиях можно несколькими простыми способами: заморозить, перетереть с сахаром или медом или высушить.
Заморозьте калину правильно и сохраните её до следующего урожая
Замораживание - один из самых простых способов сохранить калину на длительный срок. Для этого нужно выполнить несколько простых шагов:
- Перебрать калину, тщательно вымыть ягоды и полностью высушить их на бумажном полотенце.
- Разложить грозди в один слой на плоской тарелке и поставить в морозильную камеру как минимум на 6 часов.
- Замороженные грозди переложить в чистый герметичный пакет и вернуть в морозилку.
В таком виде калину можно хранить в морозильной камере до следующего урожая.
Видео о том, как правильно заморозить калину на зиму, можно посмотреть здесь:
Разотрите калину с сахаром и сохраните на всю зиму
Этот способ подойдет тем, кто хочет быстро приготовить калину для чая или домашних напитков без термической обработки.
- Тщательно вымойте ягоды и измельчите их в блендере. На 1 кг калины нужно взять 1 кг сахара.
- Перетереть смесь до однородной массы и разложить её по стерилизованным банкам.
- Сверху насыпать тонкий слой сахара и закрыть банки чистыми капроновыми крышками.
- В прохладном месте такую заготовку можно хранить до 6 месяцев, а в морозильной камере - до года.
Высушите калину в духовке простым способом
Сушеная калина не требует много места и может храниться без холодильника. Для этого ягоды нужно правильно подготовить:
- Вымойте калину, хорошо просушите её на бумажном полотенце и разложите в один слой на противне, застеленном пергаментом.
- Разогрейте духовку с конвекцией до 60 градусов и оставьте ягоды примерно на два часа. Готовая калина должна сморщиться и хорошо высохнуть.
- Время от времени осторожно перемешивать ягоды, чтобы они высыхали равномерно.
Хранить высушенную калину нужно в герметичной ёмкости в сухом тёмном месте. В таких условиях она может храниться от 6 до 12 месяцев.
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Об источнике: "Окна-новости"
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