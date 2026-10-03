Как сохранить калину до весны без потери витаминов: лучшие способы заготовки

Как сохранить калину на зиму и не утратить её вкус. Как правильно заморозить, высушить ягоды и приготовить калину с сахаром.

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Как правильно высушить калину / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Как правильно хранить калину на зиму

Как заморозить и высушить ягоды

Как приготовить калину с сахаром

Ягоды калины содержат витамины и минералы, которые могут дополнить рацион в холодное время года. Этот украинский символ также известен своими антиоксидантными, противовоспалительными и антимикробными свойствами.

Собирают калину в основном в октябре, после первых заморозков. Именно тогда ягоды становятся менее горькими и приобретают более приятный вкус. Главред расскажет об этом подробнее.

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Как сообщает издание "Окна-новости", хранить калину в домашних условиях можно несколькими простыми способами: заморозить, перетереть с сахаром или медом или высушить.

Заморозьте калину правильно и сохраните её до следующего урожая

Замораживание - один из самых простых способов сохранить калину на длительный срок. Для этого нужно выполнить несколько простых шагов:

Перебрать калину, тщательно вымыть ягоды и полностью высушить их на бумажном полотенце. Разложить грозди в один слой на плоской тарелке и поставить в морозильную камеру как минимум на 6 часов. Замороженные грозди переложить в чистый герметичный пакет и вернуть в морозилку.

В таком виде калину можно хранить в морозильной камере до следующего урожая.

Видео о том, как правильно заморозить калину на зиму, можно посмотреть здесь:

Разотрите калину с сахаром и сохраните на всю зиму

Этот способ подойдет тем, кто хочет быстро приготовить калину для чая или домашних напитков без термической обработки.

Тщательно вымойте ягоды и измельчите их в блендере. На 1 кг калины нужно взять 1 кг сахара. Перетереть смесь до однородной массы и разложить её по стерилизованным банкам. Сверху насыпать тонкий слой сахара и закрыть банки чистыми капроновыми крышками. В прохладном месте такую заготовку можно хранить до 6 месяцев, а в морозильной камере - до года.

Как долго хранятся овощи и фрукты в морозилке / Инфографика: Главред

Высушите калину в духовке простым способом

Сушеная калина не требует много места и может храниться без холодильника. Для этого ягоды нужно правильно подготовить:

Вымойте калину, хорошо просушите её на бумажном полотенце и разложите в один слой на противне, застеленном пергаментом. Разогрейте духовку с конвекцией до 60 градусов и оставьте ягоды примерно на два часа. Готовая калина должна сморщиться и хорошо высохнуть. Время от времени осторожно перемешивать ягоды, чтобы они высыхали равномерно.

Хранить высушенную калину нужно в герметичной ёмкости в сухом тёмном месте. В таких условиях она может храниться от 6 до 12 месяцев.

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