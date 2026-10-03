Пограничники отбили у россиян более 10 кв. км в Харьковской области - детали

Пограничники выявляли места сосредоточения оккупантов, выбивали противника из укрытий и возвращали утраченные позиции под контроль Украины.

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Пограничники отбили у россиян более 10 кв. км в Харьковской области / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Украинские пограничники уничтожили 118 оккупантов

Еще семеро россиян попали в плен

Бойцы пограничной бригады "Форпост" вернули под контроль Украины более 10 квадратных километров территории на Южно-Слобожанском направлении в Харьковской области. За время боевой работы они также ликвидировали 118 российских военных, еще семерых захватили в плен.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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Как отметили в ведомстве, 10 июня бригада "Форпост" заняла собственную полосу обороны на Южно-Слобожанском направлении. На тот момент обстановка на этом участке фронта оставалась сложной: российские войска регулярно атаковали украинские позиции, били по логистике и пытались нарушить снабжение подразделений.

Не добившись успеха в открытых штурмах, противник начал применять тактику проникновения небольшими пехотными группами. Российские военные пытались незаметно просачиваться между позициями Сил обороны Украины, закрепляться в укрытиях в тылу и оттуда готовить новые атаки.

"Форпост" начал постепенно менять ситуацию на этом участке фронта. Пограничники выявляли места сосредоточения российских подразделений, выбивали противника из укрытий и возвращали утраченные позиции под контроль Украины.

"За четыре месяца боевой работы в собственной полосе бригадой "Форпост" было возвращено под контроль более 10 квадратных километров территории", - подчеркнули в ГПСУ.

Кроме того, за этот период украинские пограничники уничтожили 118 российских военнослужащих. Еще семеро оккупантов попали в плен.

Где продвинулись ВСУ в ходе операции "Вивальди"

Командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий заявил о восстановлении контроля над Карповкой и Новомихайловкой в рамках операции "Вивальди".

По его словам, потери противника по состоянию на 28 сентября составляют 2000 человек, а более 250 россиян взяты в плен.

"Мы вернули еще 51 км² украинской земли, а с начала наступательных действий - 176 км². Главной целью третьего сезона "Вивальди" стало Новое - ключевой узел противника на плацдарме", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, аналитики ISW отмечали, что украинские войска продвинулись к северу от Корчаковки в Сумской области, тогда как подразделения страны-агрессора России за двое суток боев не смогли добиться подтвержденных успехов ни на одном из ключевых направлений.

Аналитики DeepState заявляли, что на Покровском направлении армии РФ удалось расширить зону контроля вблизи поселка Шевченко Добропольской городской общины Покровского района.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт (Мадьяр) Бровди убежден, что в октябре-декабре страна-агрессор Россия планирует мобилизовать 300 000 человек и отправить их на фронт, чтобы оккупировать оставшуюся территорию Донбасса.

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Об источнике: Государственная пограничная служба Украины Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

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