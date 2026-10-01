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Ситуация обостряется: оккупанты имеют продвижение на ключевом направлении фронта

Инна Ковенько
1 октября 2026, 00:20
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Армии РФ удалось расширить зону контроля на Покровском направлении.
Враг продвинулся на Покровском направлении
Враг продвинулся на Покровском направлении / Коллаж: главред, фото: DeepState, Генштаб

Главное:

  • Аналитики DeepState обновили карту боевых действий
  • Оккупанты продвинулись на Покровском направлении

Аналитики DeepState обновили интерактивную карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Российские войска продвинулись в Донецкой области.

О ситуации на фронте аналитики проекта "DeepState" сообщили в среду, 30 сентября.

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Где продвинулся враг

По данным аналитиков, на Покровском направлении армии РФ удалось расширить зону контроля вблизи поселка Шевченко Добропольской городской общины Покровского района.

Кроме того, оккупанты добиваются успехов вблизи города Белицкое Добропольской городской общины Покровского района.

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Белицкого и Шевченко", - говорится в сообщении.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, Силы обороны Украины недавно продвинулись к юго-востоку от Орехова. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW). Кроме того, ВСУ, вероятно, вытеснили российские разведывательные группы с позиций к юго-западу от Дружковки.

Напомним, аналитики DeepState заявили, что Силы обороны Украины освободили новые населенные пункты в Донецкой области. Украинские военные взяли под контроль Рыдкодуб, Новое и Катериновку. Также защитники восстановили контроль вблизи Новомихайловки и Липового.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска достигли новых результатов на Лиманском направлении в Донецкой области в рамках операции "Вивальди". Кроме того, подразделения Десантно-штурмовых войск успешно выполняют задачи в рамках еще одной операции активной обороны.

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Об источнике: DeepState

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.

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