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Оккупанты вывели свои силы из Харьковщины, прикрываясь детьми и пожилыми людьми

Анна Косик
28 сентября 2026, 12:12
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Российские военные, вероятно, насильно вывезли мирных жителей на оккупированные территории.
Оккупанты вывели свои силы из Харьковщины, прикрываясь детьми и пожилыми людьми
Оккупанты прикрыли свой отход в Харьковской области ребёнком с белым флагом / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Что сообщили военные:

  • Оккупанты использовали мирных жителей для отступления в Харьковской области
  • Россияне загнали детей и пожилых людей в газопровод
  • Гражданских, которых использовали россияне, вероятно, вывезут на оккупированные территории

Оккупационная армия страны-агрессора России на Купянском направлении Харьковской области прикрывала детями и пожилыми людьми свое отступление. Об этом сообщила "Хартия".

27 сентября разведывательные дроны корпуса зафиксировали, как российские военные выводят мирных жителей из Купянска. В группе было 9 человек, среди которых были дети, пожилые люди и человек на костылях.

видео дня
Купянск Инфографика
Купянск / Инфографика: Главред

Рядом с гражданскими шли мужчины призывного возраста в гражданской одежде. В корпусе предположили, что это переодетые российские военные, которые выходили из-под удара, используя мирных жителей в качестве живого щита.

Людей провели через Голубовку к газопроводу "Шебелинка - Острогожск". Ранее, по данным украинских военных, по этому газопроводу россияне заводили своих штурмовиков в город.

"Людей заводят в трубу газопровода. Впереди около 10 километров в темноте", - прокомментировали в "Хартии" движение оккупантов с гражданскими, которое попало в объектив дрона.

Украинские военные не открывали огонь по группе, чтобы не попасть в мирных жителей. В корпусе считают, что детей и пожилых людей с видео планируют вывезти на временно оккупированные территории и использовать для российских пропагандистских роликов.

Об этом свидетельствует тот факт, что всю дорогу мирных жителей снимали на видео. Вероятно, эти кадры российские СМИ покажут как "эвакуацию" или "спасение мирных жителей".

Действительно ли армия РФ наступает в Харьковской области

Главред писал, что, по словам военного эксперта Романа Свитана, ситуация на Харьковском направлении пока не создает предпосылок для масштабного продвижения российских сил.

Свитан подчеркнул, что для российских войск существует лишь несколько подходящих для движения бронетехники направлений. При этом украинские военные заранее подготовили оборонительные рубежи на таких участках.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что украинские военные взяли под контроль Ридкодуб, Новое и Катериновку. Также защитники восстановили контроль вблизи Новомихайловки и Липового.

Ранее сообщалось, что на Покровском направлении армии РФ удалось расширить зону контроля вблизи города Белицкое Добропольской городской общины Покровского района.

Накануне стало известно, что жителям оккупированного РФ города Олешки Херсонской области были доставлены продукты питания украинскими военными.

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Об источнике: НГУ "Хартия"

13-я бригада оперативного назначения "Хартия" (13 БрОП) - воинское формирование Национальной гвардии Украины. После начала российского вторжения в 2022 году в Харькове создали ДФТГ "Хартия", входившую в состав 127-й бригады ТРО. Подразделение участвовало в боях за Харьков и на Харьковщине. Зимой 2022 года воевала под Бахмутом. В начале 2023 года переформирована в 13-ю бригаду НГУ. В 2024 году бригада вела боевые действия в районах Очеретиного, Серебрянского лесничества и на севере Харьковской области, пишет Википедия.

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