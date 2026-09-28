Пропагандистка и разжигательница ненависти к украинцам Симоньян показала своих детей.

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Маргарита Симоньян показала детей / коллаж: Главред, скрин из видео

Кратко:

Как выглядят дети Симоньян

Почему она показала фото

Пропагандистка Маграрита Симоньян, которая поддерживает террористическое вторжение России в Украину, впервые за долгое время выложила фото своих детей.

Как известно, она родила их от армянского режиссера, который также ненавидел Украину и умер после долгой комы - Тиграна Кеосаяна. Фотографии детей долго не появлялись на страницах Симоньян, видимо, в целях их безопасности.

видео дня

Однако в своем Телеграм Симоньян решила показать, как ее дети готовят грибной суп.

Как сейчас выглядят дети Симонян / Фото Телеграм/Маргарита Симоньян

Как сейчас выглядят дети Симонян / Фото Телеграм/Маргарита Симоньян

Как сейчас выглядят дети Симонян / Фото Телеграм/Маргарита Симоньян

Кроме того, Симоньян опубликовала фото старшей дочери Марьяны, которая примерила платье своей матери.

Как сейчас выглядят дети Симонян / Фото Телеграм/Маргарита Симоньян

У Маргариты Симоньян трое детей от режиссера Тиграна Кеосаяна: дочери Марьяна (родилась в 2013 году) и Маро (родилась в 2019 году), а также сын Баграт (родился в 2014 году).

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О персоне: Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян - российский главный редактор информационного агентства "Россия сегодня", руководитель телеканала "Russia Today" и пропагандистка. Жена российского режиссера и журналиста Тиграна Кеосаяна, пишет Википедия. С 7 января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность. С 2022 года Армения объявила ее персоной нон грата за пропагандистские высказывания и ей запрещен въезд в Республику Армения.

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