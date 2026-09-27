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Как сушить белье без сырости: один простой трюк - и никакой лишней влаги

Алексей Тесля
27 сентября 2026, 17:31
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Для небольшой семьи или тех, кто стирает не слишком часто, альтернативой может оказаться бытовой осушитель воздуха.
Сушилка для одежди
Как сушить одежду в помещении / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Практичной альтернативой может оказаться бытовой осушитель воздуха
  • Бельё сохнет быстрее, а уровень влажности в комнате не поднимается

Летом проблема с сушкой одежды обычно решается сама собой: даже развешенное в комнате бельё быстро теряет влагу. Но осенью и зимой ситуация меняется.

Открывать окна надолго не всегда удобно, а отсутствие балкона или сушильной комнаты ещё больше усложняет задачу. Об этом идет речь в материале издания Express.

видео дня

Очевидный вариант - приобрести сушильную машину. Однако такая техника требует дополнительных расходов и занимает немало места. Для небольшой семьи или тех, кто стирает не слишком часто, более практичной альтернативой может оказаться бытовой осушитель воздуха.

Принцип достаточно простой: прибор забирает влагу из помещения по мере того, как она испаряется с мокрой одежды. Благодаря этому бельё сохнет быстрее, а уровень влажности в комнате не поднимается так сильно. Особенно актуально это при сушке вещей в закрытом помещении.

Осушитель обычно обходится дешевле сушильной машины и не требует отдельного места для установки крупной техники. Однако при больших объёмах стирки расчёты могут измениться. Если белья много и приходится регулярно использовать электрическую сушилку, полноценная сушильная машина может оказаться экономичнее.

При выборе осушителя стоит учитывать его принцип работы. Компрессорные модели охлаждают воздух, превращая содержащуюся в нём влагу в конденсат, который собирается в специальной ёмкости. Адсорбционные устройства используют материал, поглощающий влагу. Такие приборы особенно хорошо подходят для прохладных помещений, где эффективность некоторых компрессорных моделей снижается.

Смотрите видео - полезные советы:

В видео представлены как проверенные временем способы снизить уровень влажности, так и нестандартные решения, которыми поделились участники сообщества "Книга твоего дома".

Все рекомендации основаны на личном опыте читателей и помогут сделать воздух в квартире более сухим, а обстановку - комфортной.

Ранее сообщалось о том, что делать, если стиральная машина не отжимает. Не все понимают, почему машина не набирает обороты во время отжима, хотя допускают самую элементарную ошибку во время стирки.

Напомним, ранее Главред писал о том, в какой отсек стиральной машины заливать порошок. Одна женщина рассказала, как правильно пользоваться стиральной машиной.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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