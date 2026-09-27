Какого цвета пальто выбрать на осень 2026: стилистка назвала 5 модных оттенков

Стилист Натали Парваз назвала пять цветов пальто, которые помогут создавать стильные образы осенью 2026 года.

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Тренды пальто на осень 2026 / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео; pinterest.com, roxrosiba

Вы узнаете:

Какие цвета пальто в моде осенью 2026

Какого цвета пальто выбрать для базового гардероба

С чем сочетать серое, шоколадное, красное, молочное и оливковое пальто

Цвет пальто в значительной степени определяет цветовую гамму всего осеннего образа. Одни оттенки легко вписываются в базовый гардероб, тогда как другие могут стать акцентом даже в самом простом комплекте. Главред расскажет, какие пять цветов пальто стоит выбирать в этом сезоне.

Серое пальто на осень 2026

Серый остается одним из самых универсальных решений для верхней одежды, считает стилистка Натали Парваз. Благодаря своей нейтральности его легко сочетать с другими цветами, поэтому такое пальто может стать основой осеннего гардероба.

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"Серый цвет - это база, которая легко сочетается с другими оттенками. Всегда выглядит сдержанно и стильно", - рассказала Натали Парваз.

Серое пальто / скриншот из видео

С чем носить шоколадное пальто осенью 2026

Шоколадный цвет станет альтернативой привычным нейтральным оттенкам. Особенно удачно, по словам стилистки, он смотрится в монохромных комплектах и в сочетании с бежевой палитрой.

"Шоколадный цвет - роскошный вариант, который ассоциируется с тихой элегантностью. Особенно красиво смотрится в монохромных образах и с бежевыми оттенками", - отметила стилистка.

Шоколадное пальто / скриншот из видео

Красное пальто осенью 2026

Для тех, кто хочет сделать верхнюю одежду главным акцентом, Натали Парваз предлагает красный цвет. Насыщенный цвет позволяет сделать более выразительным даже комплект, составленный из базовых вещей.

"Красный цвет - идеальный акцент для тех, кто хочет выделяться. Такое пальто делает эффектным даже самый простой базовый образ", - пояснила Парваз.

Красное пальто / скриншот из видео

Как носить молочное пальто осенью 2026

Еще один вариант светлой верхней одежды - пальто молочного цвета. Оно позволяет отойти от традиционной темной осенней палитры и визуально сделать образ более легким.

"Молочный цвет - освежающий и статусный вариант, который сразу привлекает внимание. Он делает образ визуально легче и подчеркивает его ухоженность", - рассказала стилистка.

Молочное пальто / скриншот из видео

С чем сочетать оливковое пальто осенью 2026

Оливковый цвет сочетает в себе трендовость и универсальность. По словам Натали Парваз, этот оттенок легко интегрировать в базовый гардероб, особенно если в нём уже присутствуют базовые цвета.

"Оливковый цвет - трендовый, но в то же время очень универсальный, он легко впишется в базовый гардероб и прекрасно сочетается с природными оттенками", - посоветовала Натали Парваз.

Оливковое пальто / скриншот из видео

Как выбрать цвет пальто на осень 2026 года, смотрите здесь.

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Об источнике: Натали Парваз Natali Parvaz - украинская стилистка и фэшн-блогерша. В своём блоге в Instagram (@nataliparvaz) эксперт делится практичными советами по моде и идеями стильных образов.

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