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Какое пальто выбрать на осень 2026: стилистка разобрала 5 трендов

Кристина Трохимчук
17 сентября 2026, 15:40
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Стилист Натали Парваз назвала пять актуальных фасонов пальто на осень 2026.
Пальто на осень 2026 года
Пальто на осень 2026 / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео; pinterest.com, bockfelt

Вы узнаете:

  • Какие пальто в моде осенью 2026 года
  • Какую длину пальто выбрать на осень
  • Как выбрать модное пальто в соответствии со своим стилем

Пальто остается одним из ключевых элементов осеннего гардероба, поэтому удачно подобранный фасон можно использовать в десятках повседневных образов. Главред расскажет, какие пять моделей будут на пике популярности в этом сезоне.

Укороченное пальто

Укороченное пальто подойдет тем, кто предпочитает более динамичные и современные силуэты, считает стилистка Натали Парваз. Благодаря длине такая модель легко сочетается с различными вариантами низа и может стать практичной частью повседневного гардероба.

видео дня

"Укороченное пальто - отличный вариант для тех, кто любит более динамичные и современные силуэты. Особенно стильно оно смотрится с широкими джинсами, брюками или юбками", - рассказала Натали Парваз.

Короткое пальто
Короткое пальто / скриншот из видео

Какая длина пальто в моде осенью 2026

Тем, кто ищет баланс между удобством и актуальным силуэтом, стоит обратить внимание на пальто длиной до колена. По словам эксперта, такой вариант легко интегрировать в вещи, которые уже есть в гардеробе.

"Пальто трендовой длины до колена. Золотая середина между практичностью и актуальным кроем. Легко вписывается в повседневный гардероб", - отметила стилистка.

Благодаря универсальной длине такое пальто может дополнять как повседневные комплекты с джинсами, так и более классические образы.

Пальто до колен
Пальто до колена / скриншот из видео

Прямое пальто на осень 2026

Еще одним актуальным вариантом остается пальто прямого кроя. Натали Парваз рекомендует присмотреться к моделям длины миди или макси, которые не привязаны исключительно к краткосрочным сезонным трендам.

"Прямое пальто - миди или макси. Выбор, который точно прослужит не один сезон. Лаконичный прямой силуэт выглядит дорого, вытягивает фигуру и прекрасно смотрится в многослойных образах", - пояснила эксперт.

Такое пальто можно рассматривать как основу осеннего гардероба для тех, кто ищет универсальную модель на несколько сезонов.

Длинное прямое пальто
Длинное прямое пальто / скриншот из видео

Приталенное пальто

На фоне популярности свободных силуэтов актуальными остаются и модели, подчеркивающие фигуру. Приталенное пальто помогает создать более выразительный и элегантный силуэт даже без сложной стилизации.

"Приталенное пальто. Такое пальто придает образу элегантность даже в сочетании с базовыми вещами", - рассказала стилистка.

Такую модель можно сочетать с простыми вещами, оставляя именно силуэт пальто главным акцентом образа.

Прямое пальто
Приталенное пальто / скриншот из видео

Кому подойдет пальто на запах

Пальто на запах станет ещё одним вариантом для поклонниц более мягких и женственных силуэтов. Благодаря поясу можно менять посадку вещи и дополнительно подчеркивать талию.

"Пальто на запах - отличный вариант для мягкого, женственного и немного непринужденного образа. Пояс позволяет красиво акцентировать талию и регулировать посадку", - пояснила стилистка.

Пальто на запах
Пальто на запах / скриншот из видео

Пальто на осень 2026 - советы стилиста смотрите здесь.

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Об источнике: Натали Парваз

Natali Parvaz - украинская стилистка и фэшн-блогер. В своём блоге в Instagram (@nataliparvaz) эксперт делится практическими советами по моде и идеями стильных образов.

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