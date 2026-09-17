Какое пальто выбрать на осень 2026: стилистка разобрала 5 трендов

Вы узнаете:
- Какие пальто в моде осенью 2026 года
- Какую длину пальто выбрать на осень
- Как выбрать модное пальто в соответствии со своим стилем
Пальто остается одним из ключевых элементов осеннего гардероба, поэтому удачно подобранный фасон можно использовать в десятках повседневных образов. Главред расскажет, какие пять моделей будут на пике популярности в этом сезоне.
Укороченное пальто
Укороченное пальто подойдет тем, кто предпочитает более динамичные и современные силуэты, считает стилистка Натали Парваз. Благодаря длине такая модель легко сочетается с различными вариантами низа и может стать практичной частью повседневного гардероба.
"Укороченное пальто - отличный вариант для тех, кто любит более динамичные и современные силуэты. Особенно стильно оно смотрится с широкими джинсами, брюками или юбками", - рассказала Натали Парваз.
Какая длина пальто в моде осенью 2026
Тем, кто ищет баланс между удобством и актуальным силуэтом, стоит обратить внимание на пальто длиной до колена. По словам эксперта, такой вариант легко интегрировать в вещи, которые уже есть в гардеробе.
"Пальто трендовой длины до колена. Золотая середина между практичностью и актуальным кроем. Легко вписывается в повседневный гардероб", - отметила стилистка.
Благодаря универсальной длине такое пальто может дополнять как повседневные комплекты с джинсами, так и более классические образы.
Прямое пальто на осень 2026
Еще одним актуальным вариантом остается пальто прямого кроя. Натали Парваз рекомендует присмотреться к моделям длины миди или макси, которые не привязаны исключительно к краткосрочным сезонным трендам.
"Прямое пальто - миди или макси. Выбор, который точно прослужит не один сезон. Лаконичный прямой силуэт выглядит дорого, вытягивает фигуру и прекрасно смотрится в многослойных образах", - пояснила эксперт.
Такое пальто можно рассматривать как основу осеннего гардероба для тех, кто ищет универсальную модель на несколько сезонов.
Приталенное пальто
На фоне популярности свободных силуэтов актуальными остаются и модели, подчеркивающие фигуру. Приталенное пальто помогает создать более выразительный и элегантный силуэт даже без сложной стилизации.
"Приталенное пальто. Такое пальто придает образу элегантность даже в сочетании с базовыми вещами", - рассказала стилистка.
Такую модель можно сочетать с простыми вещами, оставляя именно силуэт пальто главным акцентом образа.
Кому подойдет пальто на запах
Пальто на запах станет ещё одним вариантом для поклонниц более мягких и женственных силуэтов. Благодаря поясу можно менять посадку вещи и дополнительно подчеркивать талию.
"Пальто на запах - отличный вариант для мягкого, женственного и немного непринужденного образа. Пояс позволяет красиво акцентировать талию и регулировать посадку", - пояснила стилистка.
Пальто на осень 2026 - советы стилиста смотрите здесь.
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Об источнике: Натали Парваз
Natali Parvaz - украинская стилистка и фэшн-блогер. В своём блоге в Instagram (@nataliparvaz) эксперт делится практическими советами по моде и идеями стильных образов.
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