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Трендовые джинсы на осень 2026: стилистка раскрыла 4 модные модели

Кристина Трохимчук
16 сентября 2026, 16:15
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Стилист Натали Парваз представила четыре модели джинсов, которые будут актуальны осенью 2026 года.
Тенденции осени 2026 года - джинсы
Тенденции осени 2026 - джинсы / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, pinterest.com, xxxiv0034

Вы узнаете:

  • Какие джинсы в моде осенью 2026
  • Как выбрать широкие джинсы и джинсы-клёш
  • С чем носить джинсы с манжетами

Джинсы остаются универсальной основой осеннего гардероба, однако привычным прямым моделям можно найти более интересную альтернативу. Главред расскажет, какой деним выбирают модницы в этом сезоне.

Какие цвета джинсов в моде осенью 2026

Тем, кто хочет разнообразить осенний гардероб, стилистка Натали Парваз советует обратить внимание на цветной деним. Это может быть как яркий красный, так и пастельный розовый - вашей фантазии не будет предела. Такая модель позволяет добавить в повседневные наряды больше цвета.

видео дня

"Цветные джинсы. Если хочется отойти от классического денима, это отличный способ добавить цвет в осенний гардероб", - посоветовала Натали Парваз.

Цветные джинсы могут стать главным акцентом образа, тогда как остальную часть комплекта можно построить вокруг более нейтральных базовых вещей.

Цветные джинсы
Цветные джинсы / скриншот из видео

Джинсы-клёш на осень 2026

Еще одним актуальным фасоном становятся джинсы-клёш. Особенность такой модели заключается в характерном силуэте с расширением к низу.

"Джинсы-клёш. Силуэт, который вновь набирает популярность и прекрасно вытягивает фигуру", - рассказала стилистка.

Джинсы-клёш можно использовать в качестве альтернативы прямым моделям, особенно если хочется визуально изменить пропорции силуэта и разнообразить привычные осенние сочетания.

Джинсы клеш
Джинсы-клёш / скриншот из видео

Какие широкие джинсы выбрать на осень 2026

Тренд на объемные силуэты не исчезает и осенью. Среди актуальных моделей Натали Парваз выделяет широкие джинсы, но советует обращать внимание на их посадку.

"Широкие джинсы. Оверсайз-силуэт остается актуальным и этой осенью. Выбирай модели с посадкой на талии", - посоветовала Натали Парваз.

Посадка на талии помогает сбалансировать объёмный низ и подчеркнуть пропорции фигуры. Такие джинсы легко вписать в повседневный осенний гардероб и сочетать с различными вариантами верха.

Джинсы оверсайз
Джинсы оверсайз / скриншот из видео

С чем носить джинсы с манжетами осенью

Джинсы с манжетами - еще один способ сделать обычный деним интереснее без сложных декоративных элементов. Выразительная деталь внизу брючин меняет восприятие даже базовой модели.

"Джинсы с манжетами. Интересная деталь, которая делает даже базовый деним более современным", - отметила стилистка.

Особое внимание в таких образах можно уделить обуви, поскольку манжеты делают её более заметной частью комплекта.

"Особенно стильно смотрятся в сочетании с лоферами, балетками или сапогами", - рассказала Натали Парваз.

Джинсы с манжетами
Джинсы с манжетами / скриншот из видео
Модные джинсы на осень 2026 года
Модные джинсы на осень 2026 / скриншот из видео

Смотрите видео по ссылке.

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Об источнике: Натали Парваз

Natali Parvaz - украинская стилистка и фэшн-блогер. В своём блоге в Instagram (@nataliparvaz) эксперт делится практическими фэшн-советами и идеями стильных образов.

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