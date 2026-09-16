Украинцы с детьми должны покинуть свои дома: где объявили обязательную эвакуацию

Из-за высокого уровня опасности родителей просят не медлить с выездом.

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Многим семьям из Донецкой области приходится покидать свои дома / Коллаж: Главред, фото: mvs.gov.ua, dsns.gov.ua

Что сообщил Филашкин:

В Донецкой области будут проводить обязательную эвакуацию детей в новых населенных пунктах

Эвакуация несовершеннолетних будет проводиться в сопровождении ответственных за них взрослых

Ряд улиц Славянска попал под расширение зоны эвакуации

В Донецкой области расширяется зона обязательной эвакуации детей в принудительном порядке. Об этом сообщил в Facebook начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Речь идет об отдельных населенных пунктах Святогорской, Славянской и Новодонецкой общин. Эвакуация будет проводиться в сопровождении родителей, лиц, их заменяющих, или законных представителей.

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"К работе привлечены местные военные администрации, полиция, спасатели, служба по делам детей. Людей будут сопровождать на всех этапах - от выезда до приемного пункта и дальнейшего размещения в более безопасных регионах. Все решения принимаем с одной целью - не допустить новых жертв среди детей. Прошу родителей не медлить и не подвергать детей опасности", - подчеркнул глава ОВА.

В зону обязательной эвакуации теперь включены:

Села Святогорской общины - Адамовка, Глубокая Макатиха, Никольское, Крестище;

Выезды в Славянске - Исторический, Апрельский, имени Николая Хвылевого, Скифский, имени Алексея Яковлева;

Улицы в Славянске - 6-го Сентября, Анатолия Свиридюка, Бердянская, Березнева, Бориса Патона, Василия Слипака, Василия Стуса, Сентябрьская, Волошкова, Волонтеров, Геологическая, Горная, Демократическая, Дмитрия Донцова, Энеиды, Единства, Журналистов, Зоряная, Ивана Федорова, Игоря Гришина, Изюмская, Калиновая, Карпатской Сечи, Керченская, Кленовая, Князя Игоря, Казацкая, Колонтаевская, Корсунская, Котляревского, Красногорская, Лановая, Левадная, Леси Украинки, Лесная, Литературная, Луганская, Живописная, Мацкая, Медовая, Николая Колосовского, Николая Семейко, Николая Хвылевого, Мира, Художественная, Молодежная, Назара Яремчука, Новоселевская, Олеся Гончара, Атаманская, Ахтырская, Павла Глазового, Северная, Свободная, Режиссёрская, Реконструкции, Рубежная, Самборская, Санаторная, Августовская, Сользаводская, Сечевых стрельцов, Скифская, Изумрудная, Соловьиная, Тенистая, Трускавецкая, Целинная, Красной калины, Чумацкая, Щедрая, Благородная, Юбилейная, Юрия Багатикова, Яковлева Алексея, Янтарная;

Переулки в Славянске - 6-го Сентября, Анатолия Свиридюка, Бердянский, Высокий, Волонтеров, Демократический, Дмитрия Донцова, Дружковский, Энеиды, Журналистов, Звездный, Изюмский, Исторический, Керченский, Князя Игоря, Казацкий, Красногорский, Кустарный, Лановый, Литературный, Привольный, Рубежный, Скифский, Изумрудный, Соловьиный, Тараса Шевченко, Трускавецкий, Целинный, Красной калины, Ягодный, Яковлева Алексея;

Улицы и переулки в Сухановке Славянской общины - Героев неба, Горовая, Заречная, Луговая, Торецкая, Лугового;

Поселок и села в Новодонецкой общине - Новодонецкое, Иверское, Новосамарское, Шостаковка.

Славянск / Инфографика: Главред

Расширение зоны эвакуации в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в начале сентября в Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию всего населения еще из двух сел Славянской сельской общины Синельниковского района - Зоряного и Малиевского.

Ранее, в августе, принудительную эвакуацию объявили еще из 16 населенных пунктов Синельниковского района Днепропетровской области - под решение попали Николаевская, Петропавловская и Украинская общины.

Накануне, в июле, власти Херсонской области расширили зону обязательной эвакуации из-за ухудшения ситуации с безопасностью и увеличения территории российских обстрелов.

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О персоне: Вадим Филашкин Вадим Филашкин - украинский государственный деятель, председатель Донецкой областной государственной администрации с 27 декабря 2023 года. В прошлом - заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области и заместитель председателя Донецкой областной государственной администрации, пишет Википедия.

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