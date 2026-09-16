Генерала РФ Груниса взорвали в ночном логове "птицы" СБС - "Мадяр"

Грунис стал седьмым подтвержденным российским военачальником такого уровня, ликвидированным СБС.

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Подрыв Антона Груниса / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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Генерал РФ Антон Грунис ликвидирован на оккупированной территории Донецкой области

Операцию провели бойцы 427-й отдельной бригады СБС "Рарог"

Грунис стал седьмым российским военачальником, ликвидированным СБС

Генерал-майора РФ Антона Груниса ликвидировали украинские беспилотники 12 сентября на временно оккупированной территории Донецкой области. Операцию провели бойцы 427-й отдельной бригады СБС "Рарог". Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди.

"Как человек с венгерской фамилией, родившийся в Украине, и воюющий с птицами за родину, докладываю голосом через рот: генерал Грунис был ликвидирован "наградным" отделом возмездия птиц СБС 12 сентября 2026 года в ночном логове на ВОТ Донецкой области", - написал Бровди.

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По словам командующего СБС, российского генерала уничтожили "птицы" 427-й отдельной бригады "Рарог". Он также отметил, что Грунис стал седьмым подтвержденным российским военачальником уровня командира бригады, дивизии или армии, которого ликвидировали военнослужащие СБС.

Что известно об Антоне Грунисе

Грунис командовал 4-й отдельной мотострелковой бригадой РФ. В июле он докладывал Владимиру Путину о якобы полном "захвате" Константиновки в Донецкой области. После этого российский президент положительно отозвался о генерале, назвав его военным, который "воюет блестяще".

В конце августа Грунис получил звание Героя России. О его гибели ранее сообщали российские источники, однако точные обстоятельства смерти на тот момент не были известны.

Ликвидация россиян - новости по теме

Напомним, Цензор.НЕТ сообщил о подрыве автомобиля первого заместителя начальника Оленевской колонии Дмитрия Неелова. Под автомобиль заложили взрывчатку, и устройство сработало ночью.

Как ранее сообщал Главред, произошло нападение на генерал-майора ВКС Николая Варпаховича в Саратовской области. По информации источников, генерала расстреляли в "Пробуждении", и он получил тяжелые ранения.

Источники в украинских спецслужбах сообщили о ликвидации сотрудника "Центра спецопераций МГБ "ДНР" Олега Шутова во временно оккупированном Донецке. По имеющимся данным, в автомобиль подложили взрывчатку вечером 27 июля возле спортивного комплекса "Динамо".

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О персоне: Роберт Бровди Бровди Роберт Иосифович (позывной "Мадяр"; род. 9 августа 1975 г., Ужгород, Закарпатская область) - украинский военнослужащий, майор ВСУ, известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадяра". Герой Украины (2025). С 3 июня 2025 года является командующим Силами беспилотных систем ВСУ.

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