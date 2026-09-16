Сорняки высохнут и исчезнут навсегда: чем полить трещины и швы между брусчаткой

Опытные дачники поливают травинки на дорожке кислым раствором.

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Дешевое кухонное средство от сорняков / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

Какое кухонное средство поможет избавиться от сорняков

Как правильно наносить лимонный сок

Что сделать, чтобы сорняки не появлялись снова

Сорняки, которые постоянно прорастают сквозь трещины на патио или подъездной дорожке, могут испортить вид двора. Однако избавиться от небольших растений можно без агрессивных гербицидов - поможет простое средство из кухни.

Главред узнал, как использовать лимонный сок против сорняков и что сделать, чтобы они не возвращались.

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Как избавиться от сорняков с помощью лимонного сока

Эксперт по ремонту и строительству Билл Джарвис, соучредитель компании Premium Paints, советует на портале Express использовать лимонный сок для борьбы с небольшими сорняками, прорастающими сквозь трещины.

"Лимонный сок, пожалуй, не первое, что приходит на ум, когда вы замечаете сорняк на подъездной дорожке, но он может оказаться полезным для тех маленьких сорняков, которые постоянно прорастают сквозь трещины", - сказал эксперт.

По его словам, лимонный сок имеет кислый состав, поэтому может повредить листья и помочь справиться с небольшими сорняками. В то же время специалист советует быть осторожными при использовании средства и не наносить его на растения, которые нужно сохранить.

Растения против сорняков / Инфографика: Главред

Как правильно наносить лимонный сок

Чтобы попробовать этот способ, небольшое количество лимонного сока нужно нанести непосредственно на листья сорняка. Не стоит заливать им всю поверхность патио или подъездной дорожки.

Лучше всего делать это в сухую погоду, чтобы сок оставался на листьях и не смывался дождем. После того как сорняк засохнет, его нужно удалить, стараясь вытащить как можно больше корней.

Смотрите видео об эффективном средстве против сорняков:

Как предотвратить повторное появление сорняков

Эксперт советует удалять сорняки как можно раньше, пока они ещё маленькие. В таком случае справиться с ними будет значительно легче.

После удаления растений следует очистить щели от почвы, листьев и другого мусора. Также подъездную дорожку или патио нужно регулярно подметать.

По словам Джарвиса, если оставить в щелях землю и грязь, через несколько недель на этом месте могут появиться новые сорняки.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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