РФ дважды за последние недели атаковала президентский самолет дронами - Зеленский

Зеленский заявил, что Россия могла знать о передвижении иностранных делегаций и атаках в Молдове.

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РФ дважды за последние недели атаковала президентский самолет дронами / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Кратко:

РФ могла быть осведомлена о передвижении украинской и иностранных делегаций

Российские дроны неоднократно нарушали воздушное пространство Молдовы

Президент заявил, что не доверяет российской стороне

Российские военные дважды за последние несколько недель атаковали дронами самолет, на борту которого находился президент Украины Владимир Зеленский. По словам главы государства, такие действия были частью стратегии России, направленной на запугивание. Об этом он рассказал в интервью CBS News.

Зеленский отметил, что атаки были непосредственно связаны с местом пребывания президентского самолета.

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По словам Зеленского, Россия могла быть осведомлена о передвижении украинской и иностранных делегаций и сознательно наносила удары в районах их следования.

Российские дроны неоднократно нарушали воздушное пространство Молдовы, в том числе в периоды, когда там находился украинский президентский самолет.

"В Молдове находился мой президентский самолет, и именно поэтому они атаковали Молдову. Они использовали воздушное пространство Молдовы", - сказал президент.

Он допустил, что российская сторона могла не ставить целью непосредственно его самого, однако считает, что атаки могли использоваться для запугивания.

Зеленский также рассказал, что похожая ситуация произошла во время возвращения украинской делегации домой через Кишинев. По его словам, тогда Россия вновь запустила беспилотник в воздушное пространство Молдовы.

Президент заявил, что не доверяет российской стороне и считает, что в Москве могли знать о передвижении высокопоставленных иностранных представителей.

"Я думаю, что они знали. И именно поэтому европейцы, американцы, большие делегации ехали в этом поезде, и они напали", - отметил Зеленский.

Он добавил, что подобные инциденты происходили не только в Молдове, но также в Румынии и Польше. По мнению президента Украины, таким образом Россия демонстрирует силу, рассчитывая на отсутствие жесткого ответа.

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Действует ли энергетическое перемирие

Отдельно Зеленский прокомментировал так называемое энергетическое перемирие, о котором ранее заявил президент США Дональд Трамп. Оно предполагает прекращение ударов по энергетической инфраструктуре с обеих сторон.

На вопрос, действует ли сейчас такое перемирие, Зеленский ответил отрицательно.

По его словам, Украина готова соблюдать договоренности, однако Россия должна выполнять их на тех же условиях.

"Мы никогда не наносим удары первыми", - подчеркнул президент.

Зеленский также объяснил разницу в подходах двух стран к энергетическому сектору. По его словам, для России энергетика прежде всего связана с продажей нефти и газа, тогда как для Украины - с обеспечением населения электроэнергией.

"Для нас энергетика - это обеспечение электричеством нашего народа. Вот и все", - заявил Зеленский.

Какую выгоду может получить Украина от паузы в ударах по энергетике

Энергетический эксперт Андрей Закревский в эфире телеканала "Апостроф" заявил, что пауза в обстрелах выгодна обеим сторонам конфликта, но по разным причинам: Киеву она дает время на подготовку к холодам, а Москве - шанс отремонтировать то, что уже повреждено.

В то же время временное перемирие, по словам эксперта, не должно отменять стратегию Украины по оказанию давления на РФ с целью прекращения войны.

"Если бы мы не оказывали на них давление, если бы мы не поставили их с бензином в ту же ситуацию, в которую они поставили нас с выработкой электроэнергии, то и переговоров бы не было. Мы приходим к очередному тупику в войне, а когда тупиков в войне становится все больше, война заканчивается", - пояснил Закревский.

Также эксперт оценил вероятность заключения соглашения о прекращении ударов в 60–70%.

Энергетическое перемирие - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Трамп заявил о начале энергетического перемирия между Украиной и Россией. США объявили, что стороны якобы согласились на взаимные ограничения в отношении ударов по гражданской энергетической инфраструктуре.

Зеленский в ответ заявил, что Украина готова не наносить удары по РФ при условии реальной взаимности и надежных гарантий от партнеров. Киев подчеркнул, что формальная договоренность без механизма выполнения не считается достаточной.

В то же время Путин не хочет заключать соглашение о перемирии до наступления зимы, по данным собеседников FT, знакомых с ходом переговоров. Они указали, что атаки РФ на энергетику могут усилить давление на Киев.

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Об источнике: Офис Президента Украины Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

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