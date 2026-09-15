Жёлтые пятна на белой одежде исчезнут после одной стирки: что добавить в барабан

Жёлтые пятна на белой одежде можно вывести за одну стирку. Эксперты советуют добавить в барабан 2 ложки надкарбоната натрия.

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Как отстирать желтые пятна от пота - что добавить в стиральную машину / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

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Как отстирать желтые пятна от пота

Чем вывести пятна от пота

Как отбелить белую одежду

Желтые пятна от пота и загрязнения на воротнике можно вывести во время обычной стирки, если добавить в барабан правильное средство. Эксперты издания Super Express советуют обратить внимание на надкарбонат натрия - природный биоразлагаемый отбеливатель. Как правильно его использовать и чем ещё можно помочь белой одежде - выяснял Главред.

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Как отстирать желтые пятна с белой одежды

Белые вещи постепенно теряют первоначальный вид даже при регулярном уходе. Чаще всего проблема возникает в области воротника и подмышек, где смешиваются пот и остатки косметики.

Обычного моющего средства в таких случаях может оказаться недостаточно. Для профилактики пожелтения эксперты также рекомендуют пищевую соду, которую можно добавлять непосредственно во время стирки.

Что добавить в стиральную машину для отбеливания

Если сода не справляется со старыми загрязнениями, альтернативой может стать надкарбонат натрия. В теплой воде температурой примерно 40 градусов он выделяет перекись водорода и карбонат натрия, благодаря чему помогает бороться со сложными пятнами.

"Достаточно насыпать в барабан стиральной машины 2 столовые ложки надкарбоната натрия и запустить стирку, как обычно. Надкарбонат натрия прекрасно выводит пятна от пота и желтые загрязнения. Но это еще не все: он также отлично удаляет распространенные пятна от вина, чая или крови", - отмечают эксперты.

Как использовать соду при стирке белой одежды

Пищевая сода остается простым вариантом для регулярного ухода за светлой одеждой. Ее можно применять не только в профилактических целях, но и непосредственно для удаления уже имеющихся загрязнений.

"Пищевую соду для стирки белой одежды можно использовать профилактически, чтобы предотвратить пожелтение. Достаточно добавлять 3 столовые ложки пищевой соды при каждой стирке", - говорится в материале.

Для локальной обработки из соды можно сделать густую пасту, смешав порошок с небольшим количеством воды. Её наносят на загрязнённый участок примерно на 30 минут, после чего вещь стирают в обычном режиме.

Смотрите видео о том, как вывести пятна от пота:

Как удалить старые пятна от пота

Особенно стойкие пятна можно предварительно обработать надкарбонатом натрия. В таком случае белую одежду замачивают в соответствующем растворе перед основным циклом стирки.

"В действительно сложных случаях стоит замочить белую одежду в растворе надкарбоната натрия на несколько часов или даже на всю ночь перед самой стиркой", - отмечают эксперты.

В то же время перед использованием отбеливателя стоит проверить информацию на этикетке вещи. Это поможет убедиться, что средство подходит для конкретного типа ткани.

Как отбелить белую одежду без дополнительных средств

После стирки белую ткань можно высушить на солнце. Ультрафиолет обладает естественными отбеливающими свойствами, поэтому солнечный свет может стать дополнительным способом поддержания белизны вещей.

Эксперты также отмечают, что перкарбонат натрия можно приобрести в интернете, а его ориентировочная стоимость составляет около 20 злотых за килограмм.

Напомним, как ранее сообщал Главред, эксперты объяснили, что кетчуп может воздействовать на окисленный слой меди. Они отметили, что очистка меди кетчупом происходит за счет уксусной кислоты в соусе. Густую консистенцию кетчупа назвали полезной для удержания средства на поверхности в течение нескольких минут.

Сантехник раскрыл способ прочистки засора за минуты как практичную альтернативу агрессивным средствам. Он посоветовал использовать средства с гипохлористой кислотой в качестве более мягкой альтернативы.

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Об источнике: Super Express Super Express - польское издание, специализирующееся на разнообразной тематике. На сайте можно найти новости об изменениях в Польше, а также советы, лайфхаки и полезную информацию.

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