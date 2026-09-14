О химии можно забыть: сантехник раскрыл способ прочистки засора за минуты

Средства на основе гипохлористой кислоты можно использовать не только для кухонной раковины, но и для обработки различных твёрдых поверхностей.

https://glavred.info/lifehack/o-himii-mozhno-zabyt-santehnik-raskryl-sposob-prochistki-zasora-za-minuty-10796690.html Ссылка скопирована

Как прочистить слив раковины / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay

Вы узнаете:

Многие привычные чистящие средства содержат агрессивные компоненты

В качестве альтернативы можно рассмотреть гипохлористую кислоту

Средства на основе гипохлористой кислоты можно использовать для различных поверхностей

Кухонная мойка может стать настоящим рассадником микроорганизмов. Влажная поверхность, крошки, остатки продуктов и особенно контакт с сырым мясом создают благоприятную среду для размножения бактерий.

При этом во время повседневной уборки раковину нередко просто быстро ополаскивают, а полноценную обработку оставляют до генеральной уборки, пишет Express.

видео дня

Есть и другая проблема - многие привычные чистящие средства содержат агрессивные компоненты и выделяют резкие пары. В качестве более мягкой альтернативы можно рассмотреть гипохлористую кислоту. Её часто называют одним из недооценённых средств для дезинфекции: при правильном применении она помогает бороться с бактериями и вирусами, не требуя использования большого количества агрессивной бытовой химии.

Ещё один плюс - универсальность. Средства на основе гипохлористой кислоты можно использовать не только для кухонной раковины, но и для обработки различных твёрдых поверхностей, например столешниц. Некоторые специализированные составы также применяются для текстильных изделий и других предметов домашнего обихода. Однако всегда необходимо проверять инструкцию конкретного средства и совместимость с поверхностью.

Как обработать кухонную раковинуСначала тщательно вымойте раковину обычным средством для посуды, удалив остатки пищи и загрязнения.

Нанесите немного пищевой соды и аккуратно протрите поверхность губкой или щёткой. После этого хорошо смойте остатки соды водой.

Для дополнительной очистки слива можно отдельно использовать пищевую соду и лимонную кислоту. Засыпьте их в слив, затем добавьте горячую воду и дождитесь окончания реакции. Не смешивайте это средство непосредственно с гипохлористой кислотой или хлорсодержащими продуктами.

После основной очистки нанесите или распылите средство с гипохлористой кислотой в соответствии с инструкцией производителя. Оставьте на указанное время экспозиции, затем удалите остатки средства и вытрите раковину насухо.

Регулярная обработка и главное - тщательное высушивание поверхности - помогут поддерживать кухонную мойку в чистом состоянии и уменьшить количество микроорганизмов.

/ Инфографика: Главред

Смотрите видео - прочистка канализации

Мужчина продемонстрировал простой способ самостоятельно справиться с серьёзным засором канализационной трубы. Для этого он изготовил импровизированное приспособление из обычного сантехнического троса и гибкого шланга, надежно соединив их между собой с помощью проволоки. Чтобы облегчить продвижение конструкции по трубе, в качестве направляющей он использовал согнутый металлический элемент.

Такое нехитрое устройство позволило протолкнуть инструмент непосредственно к месту засора и удалить скопившиеся загрязнения. В результате проблему удалось решить самостоятельно, не прибегая к профессиональному оборудованию.

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред