Опытные хозяйки добавляют немного уксуса при варке свеклы: для чего

Вы узнаете:
- Какие корнеплоды выбирать для варки
- Почему свекла теряет цвет и сладость
- Как облегчить чистку сваренного овоща
Свекла теряет насыщенный бордовый цвет и часть сладости во время варки из-за кислотно-щелочного баланса воды - исправить это помогает обычный столовый уксус, добавленный в кастрюлю из расчета треть столовой ложки на литр жидкости, сообщает ТСН.
Этот корнеплод остается основным ингредиентом борща, сельди под шубой и десятков других блюд украинской кухни - его ценят не только за вкус и пользу, но и за способность придавать блюду характерный оттенок. Именно это свойство и теряется в первую очередь, если нарушить технологию приготовления.
Что делать с корнеплодами перед тем, как положить их в кастрюлю
Результат зависит уже от этапа выбора овощей. Следует выбирать небольшие экземпляры примерно одинакового размера и, желательно, одного сорта, без механических повреждений: более мелкие сварятся быстрее, а одинаковый калибр гарантирует, что все корнеплоды дойдут до готовности одновременно.
Самая распространённая ошибка - попытка ускорить процесс механически. Хвостики срезать нельзя, кожуру снимать перед варкой тоже, а делить овощ на части категорически не стоит: через любой надрез сок вытекает в воду, а вместе с ним уходит цвет и сладость.
Уксус, лимонный сок и ледяная вода
Кастрюлю лучше брать большую, с толстым дном и стенками. Овощи заливают холодной водой, доводят до кипения, после чего огонь уменьшают до минимума - бурное кипение жидкости только вредит. Среднее время приготовления составляет 50–60 минут и зависит от размера и сорта корнеплода.
Кислота в кастрюле отвечает за стабильность пигмента. Помимо столового уксуса, с этой задачей одинаково хорошо справляются лимонный сок или лимонная кислота - пропорция остается той же: треть столовой ложки на литр воды.
Заключительный этап влияет сразу на две вещи - доваривание и очистку. Горячую воду сливают, а овощи заливают ледяной и оставляют остывать: недоваренная свекла за это время дойдет до нужной кондиции, а кожица снимается заметно легче.
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Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
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