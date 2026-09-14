Опытные хозяйки добавляют немного уксуса при варке свеклы: для чего

Треть столовой ложки уксуса на литр воды, минимальный огонь и целые корнеплоды - условия, при которых свекла не седеет во время варки.

https://glavred.info/lifehack/opytnye-hozyayki-dobavlyayut-nemnogo-uksusa-pri-varke-svekly-dlya-chego-10796591.html Ссылка скопирована

Как правильно варить свеклу / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

видео дня

Какие корнеплоды выбирать для варки

Почему свекла теряет цвет и сладость

Как облегчить чистку сваренного овоща

Свекла теряет насыщенный бордовый цвет и часть сладости во время варки из-за кислотно-щелочного баланса воды - исправить это помогает обычный столовый уксус, добавленный в кастрюлю из расчета треть столовой ложки на литр жидкости, сообщает ТСН.

Этот корнеплод остается основным ингредиентом борща, сельди под шубой и десятков других блюд украинской кухни - его ценят не только за вкус и пользу, но и за способность придавать блюду характерный оттенок. Именно это свойство и теряется в первую очередь, если нарушить технологию приготовления.

Что делать с корнеплодами перед тем, как положить их в кастрюлю

Результат зависит уже от этапа выбора овощей. Следует выбирать небольшие экземпляры примерно одинакового размера и, желательно, одного сорта, без механических повреждений: более мелкие сварятся быстрее, а одинаковый калибр гарантирует, что все корнеплоды дойдут до готовности одновременно.

Самая распространённая ошибка - попытка ускорить процесс механически. Хвостики срезать нельзя, кожуру снимать перед варкой тоже, а делить овощ на части категорически не стоит: через любой надрез сок вытекает в воду, а вместе с ним уходит цвет и сладость.

Уксус, лимонный сок и ледяная вода

Кастрюлю лучше брать большую, с толстым дном и стенками. Овощи заливают холодной водой, доводят до кипения, после чего огонь уменьшают до минимума - бурное кипение жидкости только вредит. Среднее время приготовления составляет 50–60 минут и зависит от размера и сорта корнеплода.

Кислота в кастрюле отвечает за стабильность пигмента. Помимо столового уксуса, с этой задачей одинаково хорошо справляются лимонный сок или лимонная кислота - пропорция остается той же: треть столовой ложки на литр воды.

Заключительный этап влияет сразу на две вещи - доваривание и очистку. Горячую воду сливают, а овощи заливают ледяной и оставляют остывать: недоваренная свекла за это время дойдет до нужной кондиции, а кожица снимается заметно легче.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред