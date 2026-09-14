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Не только Киев: Россия готовит удар по западу Украины, какие города станут целями

Юрий Берендий
14 сентября 2026, 15:04
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Россия готовит массированный удар: под угрозой могут оказаться Киев, Львов и Ивано-Франковск. По данным мониторов, самолеты Ту-95МС уже вооружены ракетами.

Не только Киев: Россия готовит удар по западу Украины, какие города станут целями
Россия готовит массированный удар - под угрозой Киев и запад Украины / Коллаж: Главред, фото: aletrs in ua, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

  • РФ может готовить новый массированный удар
  • Среди возможных целей называют Львов и Ивано-Франковск

Страна-агрессор Россия может в ближайшие дни нанести новый массированный удар по Украине, причем под угрозой могут оказаться не только Киев, но и города на западе страны - в частности, Львов и Ивано-Франковск. Об этом сообщают мониторинговые каналы, отслеживающие активность российской стратегической авиации и движение ракет и дронов.

видео дня

По их данным, на авиабазе "Оленья" находятся два Ту-95МС, вооруженные крылатыми ракетами. Кроме того, три вооруженных Ту-160 якобы остаются на Дальнем Востоке.

Отдельно мониторинговые каналы сообщили о передислокации двух Ту-95МС с аэродрома "Украинка" на "Оленью". Такая активность стратегической авиации может свидетельствовать о подготовке РФ к новому применению дальнобойного вооружения.

"В ближайшие дни РФ в очередной раз может осуществить массированный обстрел Украины. Среди городов, которые на этот раз могут оказаться под ударом, - не только Киев, но и Львов, Ивано-Франковск и другие", - сообщают мониторинговые каналы.

Аэродромы стратегической авиации РФ
Аэродромы стратегической авиации РФ / Инфографика: Главред

РФ увеличивает производство реактивных дронов - комментарий эксперта

Россия вышла на темпы производства до 1000 реактивных беспилотников в месяц и одновременно меняет подходы к защите собственного воздушного пространства. Москва, в частности, развертывает более дешевые мобильные средства противодействия низколетящим целям. Об этом сообщил авиационный эксперт Богдан Долинце в комментарии для "Ранок.LIVE".

"Мы видим, что количество, по разным оценкам, производимых реактивных дронов достигает 1000 единиц в месяц. И это, наверное, один из самых серьезных вызовов", - подчеркнул Долинце.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Кроме того, Москва адаптирует систему защиты от воздушных атак. Речь идет об отходе от исключительной ориентации на стационарные комплексы и расширении сети средств, способных работать непосредственно вблизи потенциальных целей.

"Россия тоже, к сожалению, не стоит на месте. Она совершенствует работу своей системы противовоздушной обороны. Россия фактически пытается внедрить опыт Украины по построению малой системы ПВО", - отметил эксперт.

Еще одним направлением стали действия пилотируемой авиации. Российские силы все активнее используют отдельные типы самолетов и вертолетов для борьбы с воздушными объектами.

"Также Россия расширяет масштабы применения пилотируемой авиации, то есть это вертолёты Ми-28, самолёты Су-34 и Су-35 для перехвата воздушных целей", - подчеркнул Долинце.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщил о повреждении жилого дома в результате атаки РФ по Одессе. По официальным данным, ракетный удар по Одессе привел к разрушению верхних этажей многоэтажного дома. Сообщается, что число пострадавших возросло до 23 человек, среди них - пятимесячный младенец и как минимум семеро госпитализированных.

Министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил факт удара по пункту пропуска "Ягодин" на границе с Польшей. После попадания в автозаправочную станцию вспыхнул масштабный пожар, огонь охватил заправку и грузовые автомобили.

Российское Министерство обороны заявило о якобы нанесении ударов по инфраструктурным объектам в западных регионах и по другим целям. При этом ведомство обнародовало циничное заявление после атаки с перечнем якобы пораженных объектов. По их версии, якобы были поражены объекты железнодорожной инфраструктуры и логистическая база "Новой почты" в Нерубайском.

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О персоне: Богдан Долинце

Богдан Долинце - украинский эксперт в сфере транспорта и авиационной отрасли. Специализируется на вопросах развития авиаперевозок, логистики, инфраструктуры и топливного обеспечения транспортного сектора. Регулярно комментирует ситуацию на рынке авиатоплива, тенденции в европейской и мировой авиации, а также влияние геополитических факторов на перевозки.

Выступает в СМИ в качестве аналитика по вопросам функционирования транспортных систем, в частности в контексте кризисных явлений, перебоев в цепочках поставок и изменений спроса на пассажирские и грузовые перевозки. В своих оценках уделяет внимание экономическим последствиям для перевозчиков и пассажиров, а также перспективам адаптации рынка к новым условиям.

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