Россияне имеют новые продвижения на ключевых участках фронта: раскрыты детали

Главное:
- Аналитики DeepState обновили карту боевых действий
- Оккупационные войска продвинулись на Покровском направлении
- Также враг добивается успехов наСлавянском направлении
Аналитический проект DeepState обновил интерактивную карту боевых действий, зафиксировав изменения на фронте. Оккупационная армия РФ продвинулась в Донецкой области.
О ситуации на фронте аналитики проекта "DeepState" сообщили в понедельник, 14 сентября.
Где зафиксировано продвижение оккупантов
По информации аналитиков, на Славянском направлении армии РФ удалось расширить зону контроля вблизи села Каленики Краматорского района.
На Покровском направлении оккупационная армия РФ добилась территориальных успехов вблизи населённого пункта Белицкое.
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Калеников и Белицкого", - говорится в сообщении.
Что говорят в Генштабе
Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, на Славянском направлении противник совершил 8 штурмовых действий вблизи населенных пунктов Ямполь, Озерное, Кривая Лука, Рай-Александровка и Николаевка.
На Покровском направлении враг совершил 26 атак. Оккупанты пытались продвинуться в направлении Доброполья, Мирного, Сергеевки и в районах населенных пунктов Дорожное, Шевченко, Удачное, Новониколаевка.
В Генштабе добавляют, что всего за прошедшие сутки зафиксировано 208 боевых столкновений.
Ситуация на фронте - последние новости
Главред ранее писал, что в начале зимы РФ за счет резервов может попытаться создать"буферную зону" в Сумской и Черниговской областях, а также продолжит террор в Киеве. Об этом заявил командир 1-го корпуса НГУ "Азов" Денис Прокопенко во время ежегодной встречи YES.
Напомним, аналитики DeepState обновили интерактивную карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Оккупационная армия РФ продвинулась вблизи двух населенных пунктов Донецкой области.
После нескольких месяцев контратак и постепенного улучшения тактической ситуации на Лиманском направлении подразделения 3-го армейского корпуса провели масштабную операцию против российской группировки к северу от города.
Читайте также:
- Славянск и Краматорск под угрозой: новое командование ВСУ готовится к тяжелой битве
- Армия РФ продвинулась по двум ключевым направлениям: что происходит на фронте
- РФ объявила об окружении ВСУ под Харьковом: что происходит на самом деле
Об источнике: DeepState
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред