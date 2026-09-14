Россияне имеют новые продвижения на ключевых участках фронта: раскрыты детали

В Донецкой области враг продвинулся на двух важных направлениях фронта.

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Враг продвинулся в районе Калеников и Белицкого / Коллаж: главред, фото: DeepState, Генштаб

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Аналитики DeepState обновили карту боевых действий

Оккупационные войска продвинулись на Покровском направлении

Также враг добивается успехов на Славянском направлении

Аналитический проект DeepState обновил интерактивную карту боевых действий, зафиксировав изменения на фронте. Оккупационная армия РФ продвинулась в Донецкой области.

О ситуации на фронте аналитики проекта "DeepState" сообщили в понедельник, 14 сентября.

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Где зафиксировано продвижение оккупантов

По информации аналитиков, на Славянском направлении армии РФ удалось расширить зону контроля вблизи села Каленики Краматорского района.

Продвижение врага вблизи Калеников / Фото: DeepState

На Покровском направлении оккупационная армия РФ добилась территориальных успехов вблизи населённого пункта Белицкое.

Враг продвинулся вблизи Белицкого / Фото: DeepState

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Калеников и Белицкого", - говорится в сообщении.

Что говорят в Генштабе

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, на Славянском направлении противник совершил 8 штурмовых действий вблизи населенных пунктов Ямполь, Озерное, Кривая Лука, Рай-Александровка и Николаевка.

На Покровском направлении враг совершил 26 атак. Оккупанты пытались продвинуться в направлении Доброполья, Мирного, Сергеевки и в районах населенных пунктов Дорожное, Шевченко, Удачное, Новониколаевка.

В Генштабе добавляют, что всего за прошедшие сутки зафиксировано 208 боевых столкновений.

Славянск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Главред ранее писал, что в начале зимы РФ за счет резервов может попытаться создать"буферную зону" в Сумской и Черниговской областях, а также продолжит террор в Киеве. Об этом заявил командир 1-го корпуса НГУ "Азов" Денис Прокопенко во время ежегодной встречи YES.

Напомним, аналитики DeepState обновили интерактивную карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Оккупационная армия РФ продвинулась вблизи двух населенных пунктов Донецкой области.

После нескольких месяцев контратак и постепенного улучшения тактической ситуации на Лиманском направлении подразделения 3-го армейского корпуса провели масштабную операцию против российской группировки к северу от города.

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Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.

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