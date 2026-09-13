Не ошибка производителя: почему некоторые колеса имеют два вентиля

Конструкция с двумя клапанами ускоряет работу с давлением и упрощает нагнетание азота.

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Какую функцию выполняет второй клапан на колесе / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

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Для чего шине нужен второй клапан

Стоит ли за них переплачивать обычному водителю

Большинство автомобилей имеют стандартные колеса с одним клапаном. Он служит для накачивания, спускания воздуха или проверки давления в шинах. Однако на некоторых колесных дисках можно увидеть сразу два клапана, что удивляет многих водителей.

Главред решил разобраться, для чего используется второй клапан на колесе.

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Для чего нужен второй клапан на колесе

Второй клапан на колесе - не декоративный элемент и не ошибка производителя: он выполняет две практические функции, которые обеспечивают точность и скорость обслуживания шины, пишет SlashGear.

В частности, насос подключают к одному отверстию, манометр - ко второму, поэтому давление контролируют прямо во время накачки, не прерывая процесс.

Эта конструкция прижилась там, где каждая секунда на вес золота. В гонках нет времени отсоединять шланг, проверять показатели и возвращать оборудование на место - все происходит одновременно.

Второе применение касается газового наполнения колес. Если вентили расположены на противоположных сторонах диска, через один подают азот, а через другой выходит воздух, который оставался внутри. Такой подход гарантирует, что колесо будет заполнено однородным газом без примесей.

Когда нужно устанавливать шины с двумя клапанами

Для абсолютного большинства автовладельцев дополнительное отверстие в диске ничего не меняет. Одного вентиля достаточно для всех повседневных операций - от подкачки до сезонной проверки показателей.

На управляемость, тормозные характеристики и безопасность количество вентилей не влияет вообще. Ходовые качества шины определяют ее конструкция и состояние, а не способ подачи воздуха в камеру.

Как правильно хранить шины / Инфографика: Главред

Исключение составляют любители бездорожья. Там давление приходится менять по несколько раз за поездку - спускать перед песком или камнями и возвращать к норме на асфальте, поэтому возможность делать это быстрее и точнее становится практическим преимуществом.

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